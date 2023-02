Cuentos con valores

JUAN MARTIN SAUCE PUBLICA LA SEGUNDA EDICION DE SU LIBRO DE RELATOS

Juan Martín Sauce es tresarroyense y vive en Mar del Plata. Contándoles a sus hijos historias antes de dormir, descubrió sus ganas de plasmarlas en un libro. “Molito y otros cuentos” ya va por su segunda edición. Los textos están traducidos al inglés, en breve al portugués y quiere publicarlos en Braille

Febrero 2023

La excusa para esta charla es la publicación de la segunda edición de un libro de tu autoría, “Molito y otros cuentos”. Pero nos gustaría primero preguntarte algunas cosas sobre tu vida, ¿te fuiste de Tres Arroyos como muchos, al terminar la secundaria? ¿Qué rumbo buscabas entonces? ¿Estudiar? ¿Dónde? ¿Vivís allí en la actualidad?

Me fui de Tres Arroyos a los 18 años como muchos lo hemos hecho en esa época donde no había posibilidad en Tres Arroyos de estudiar una carrera universitaria. El destino fue La Plata y la carrera Educación Física. Junto a mis tres hermanos que ya estaban allá estudiando diferentes carreras.

Luego de 3 años aproximadamente de estudio, por diversas situaciones dejé la carrera y me fui con mi pareja a trabajar a Buenos Aires a un Bingo. Eso nos dio el respaldo para que en poco tiempo juntáramos el dinero suficiente para comprar una casa, auto, moto.

Teníamos todo el país para elegir el lugar. Había opciones como Córdoba, el sur, Mar del Plata… Y nos decidimos por ésta última. “La ciudad feliz”.

Luego vino Santiago, nuestro primer hijo. Y al tiempo (hace 10 años de esto) decidimos adoptar a dos nenas (Ana y Milagros).

¿Cuándo aparece la escritura?

Como digo en la contratapa del cuento, mis hijos son los artífices de las historias que me surgen para contar.

“Molito”… incluye una serie de cuentos infantiles que buscan transmitir valores. ¿Cómo nació la idea de escribirlos y cómo la materializaste?

La idea de escribir un cuento (o varios) surge “de la nada”. Una noche les estaba improvisando un cuento a las chicas (Ana y Milagros) para que se duerman y luego, cuando terminé de contarlo, me gustó como quedó y lo escribí. Es más, el nombre “Molito” lo dijo Ana.

¿Cómo nos contarías el libro, los cuentos, las ilustraciones que acompañan el texto? ¿Para qué público lo pensaste? ¿Hay un único personaje, o son varios? ¿Qué lo o los inspiró?

Todos los relatos que les cuento (sobre todo a las chicas) trato de hacerlo a través de un cuento. Donde esté camuflado el aprendizaje o mensaje que les quiero decir.

A veces les hablo del esfuerzo, del trabajo. De la responsabilidad. Del respeto. De la valoración de uno mismo –la autoestima-. De la felicidad. De la empatía. De la amistad… Y charlamos de los temas. Y cuando me nace, lo hago con un cuento.

Y así surgió “Molito y otros cuentos” (Molito vuelve a cruzar el río, La Lechuza Bizcocha). Y tengo otros más que todavía no publiqué (El gusanito Hugo: que habla de la felicidad que está “del otro lado del árbol caído”, o El elefán Tito: en relación al tamaño del cuerpo). Y otros en mente que todavía no se plasmaron en papel.

Pero no me considero “escritor”. Simplemente un padre de familia que les vuelca a sus hijos mensajes a través de cuentos.

El camino a los lectores

Habitualmente los autores nuevos tienen dificultades para acceder a la publicación de su material; en tu caso, ya vas por la segunda edición. ¿Cómo fue el camino para lograr que los textos llegaran a ser el libro que son hoy? ¿Y el encuentro con los lectores, su ‘devolución’?

La idea de hacer una impresión de los cuentos (luego de haberlos escrito) siempre estuvo presente pero allá, a lo lejos.

Una vez hice una impresión del estilo “casera”. En una imprenta. Con imágenes extraídas de Internet. Hice como veinte copias y las distribuí entre familiares, amigos y alguna que otra biblioteca. Y ahí quedó.

Y luego de un par de años una amiga me pasa el dato de una editorial (Niña Pez) que podría interesarse en publicar mi libro porque coincidían los valores y el público al cual se dedica.

Les escribí. Envié el libro. Y les gustó mucho. Pero me aclararon que para que ellos publiquen mi libro tenía que contratar a una ilustradora (o ilustrador) porque no podían publicar con imágenes extraídas de Internet. Y me recomendaron a Alejandra Romero. Nos contactamos. Enseguida me entendió la idea de cómo serían los personajes (sobre todo Molito que sería algo así como “el primero” y principal). Y después todo fluyó hasta que me enviaron todas las copias.

Mientras tanto se me ocurrieron algunas otras ideas para cuando se hizo la presentación y la entrega de los ejemplares. Por ejemplo: la esposa de un amigo me hizo –a mano- unos muñequitos de Molito y unas manoplas que se entregaron junto con los libros. (Para la próxima edición se suma la Lechuza Bizcocha).

En la presentación del libro, aparte de encontrar un lugar que coincidía con casi todos los requisitos que buscaba y ofrecerles un lunch a los que se acercaron, una amiga los contó con micrófono inalámbrico (porque es una contadora de cuentos profesional). Mientras que otra amiga, profesora de LSA, los traducía en lenguaje de señas.

Tengo la traducción de los cuentos al inglés (una prima que es profesora y traductora), me los están por traducir al portugués (por mi cuñada y mi sobrina que viven en Salvador – Bahía- Brasil). Y quedaría pendiente la confección del libro en sistema Braille.

Me preguntas qué devolución tengo de los lectores… Y es así: Cada vez que me cruzo con algún amigo o lector que haya leído el libro le pregunto, o le digo, que me den una devolución, pero que sea con total sinceridad. Y si no les gustó, que me lo digan. Pero hasta ahora parece que a todos les agrada. Y tuve muy buenos comentarios.

Creo que todo parte de algo fundamental: es que a mí me gusta. Y si uno hace algo con amor y con ganas, seguramente llega. Obviamente que a algunos más y a otros menos. Pero así es la vida.

También me preguntabas a qué público está dirigido el libro. Si lo tengo que encasillar, te diría que al público infanto juvenil. Pero te repito, a mí me gusta. Y tengo 56 años. Debe ser porque mantengo “el niño dentro”. Y espero no perderlo.

Para eventuales lectores de Tres Arroyos, ¿cómo se consigue tu libro?

Esta última edición salió a fines de enero (2023) y para quien esté interesado dejo mis datos porque los ejemplares los voy a tener en mi casa. Mi teléfono es (0223) 154-391592 y pueden contactarse por mail a juanmartinsauce@hotmail.com

¿Trabajás en turismo? ¿Qué tipo de actividad desarrollás?

Hace casi 20 años que trabajo en la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires. Desarrollándome más que nada en el área de Accesibilidad (para personas con discapacidad).

Finalmente, ¿cómo es tu relación hoy con la ciudad donde naciste? ¿Volvés cada tanto?

A Tres Arroyos voy cada tanto porque mi madre está allá. Hablamos todos los días, pero cada tanto una visita para un abrazo y unos mates vienen bien. Visitar amigos y recorrer Tres Arroyos, Claromecó. Nada se compara con el lugar donde uno nació.