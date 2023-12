CuÃ¡ntos somos y cÃ³mo vivimos

UNA RADIOGRAFIA DE TRES ARROYOS A TRAVÉS DEL CENSO DEL INDEC

Habitan el distrito 62.426 personas, de las cuales 61.889 lo hacen en viviendas particulares y 537 en residencias colectivas. Somos 5.316 más que en 2010 (un 9,3 % más). Si bien la cobertura de cloacas creció en los últimos años, en el distrito son casi 20.000 personas las que no cuentan con este servicio esencial. Y más de 18.000 no tienen cobertura de salud

Diciembre 2023

A más de un año y medio de su realización, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer los resultados definitivos del Censo 2022. El relevamiento, del que se habían dado datos provisorios en enero de este año, indica que en Tres Arroyos habitan 62.426 personas, de las cuales 61.889 lo hacen en viviendas particulares y 537 en residencias colectivas. De ese total, 32.101 son de sexo femenino, de las cuales 31.784 viven en casas particulares y 317 en colectivas; 30.325 son de sexo masculino, con 30.105 en casas y 220 en residencias, y una sola persona que se identificó con género no binario.

Aunque se adujeron en su momento algunas fallas en su realización, el Censo Nacional 2010 había estipulado para Tres Arroyos unos 57.110 habitantes, por lo que tomando los actuales 62.426, la variación absoluta fue de 5.316 y el porcentaje de incremento poblacional llegó al 9,3.

La edad mediana de los tresarroyenses es de 37 años, 4 más de la registrada para la Provincia de Buenos Aires (33), y al igual que en territorio bonaerense, las personas de sexo femenino registrado al nacer son más que las de sexo masculino (de un total de 17.523.996 millones de residentes en la Provincia, son mujeres 9.053.427 y varones 8.470.569).

Los números duros

El relevamiento logró establecer que, en Tres Arroyos, de las 61.889 personas que viven en casas particulares (número que usaremos como total para discriminar a continuación diversas variables contabilizadas), cuentan con vivienda propia 42.055, pero el número decrece hasta los 29.683 que disponen de la escritura que los acredita como propietarios, mientras que 5291 tiene boleto de compraventa y 2493 no tiene documentación de su casa. Son inquilinos nada menos que 12.302 tresarroyenses.

Procedencia del agua

La población local recibe en su enorme mayoría agua de la red pública. De 61.889 personas, 56.615 están en esta condición y, con cañería dentro de su casa, el número asciende a 56.006. Son 538 los vecinos que tienen conexión con cañería externa pero dentro del terreno, y 71 fuera del terreno.

Mientras tanto, obtienen agua de perforación con bomba a motor 3.959 vecinos, de los cuales 3883 tienen la cañería dentro de la vivienda, 67 dentro del terreno y 9 fuera de él. Con bomba manual el número desciende a 189; pozo sin bomba, 194; transporte por cisterna, 8 casos, y otros mecanismos, 924.

Y si bien la cobertura de cloacas creció en los últimos años, en el distrito son casi 20.000 personas las que no cuentan con este servicio esencial. Son 41.361 los vecinos que sí lo disponen, mientras que 9.625 descarga sus sanitarios a cámara séptica y pozo ciego y 9.404 solo a pozo ciego.

Del total de la población, 43.520 tienen al menos un baño; 14.690 tienen dos, 3.528 tres o más, y 151 no cuenta con esta dependencia.



Características básicas

Entre otros datos, el INDEC releva las características básicas de las viviendas, entre las que se encuentra el material predominante de la cubierta exterior del techo y revestimiento interior o cielorraso. La gran mayoría de las edificaciones locales tiene techo de chapa y su correspondiente cielorraso.

Con baldosa, membrana, pintura asfáltica, pizarra o teja con revestimiento interior o cielorraso hay 12.622 casos; con alguno de estos materiales pero sin cielorraso, 228; losa o carpeta a la vista (sin cubierta) con revestimiento interior o cielorraso 2.432; losa o carpeta a la vista (sin cubierta) sin revestimiento interior o cielorraso 203; chapa de metal con revestimiento interior o cielorraso, 41.295; sin cielorraso, 2.066; chapa de cartón, caña, palma, tabla con barro, paja con barro o paja sola con revestimiento interior o cielorraso 356; sin cielorraso, 42; otro material con cielorraso 1.817, y sin él, 115; ignoran el material del cielorraso 713 encuestados.

De los residentes en viviendas particulares, 59014 tienen pisos de cerámica, mosaico, baldosa, alfombra, madera, flotante, vinílico, microcemento, cemento alisado o mármol (39.892 de estas viviendas tienen a su vez techo de chapa con cielorraso, mientras que 12501 tienen tejas, pizarra o membrana), 2539 tienen carpeta, contrapiso o ladrillo fijo, 110 tierra o ladrillo suelto y 226 otros materiales.

Servicios y conectividad

El Censo Nacional también recoge datos respecto del combustible con el que los vecinos preparan sus comidas, y sobre otro servicio que con el correr del tiempo se ha vuelto esencial: la conectividad a Internet.

En Tres Arroyos, son 44.232 los que usan gas de red; sin embargo 14.497 no tienen acceso a la red y cocinan con gas envasado en garrafas y 1793 en tubos; 1272 usan electricidad, 77 cocinan con leña o carbón y 18 refirieron el uso de otros combustibles.

Son 57.379 las personas que tienen celular con Internet; mientras que 4.510 no tienen conectividad móvil. Con Internet en la vivienda hay 51.907 vecinos, de los cuales 39.420 tienen computadora o tablet y 12.487 no tienen acceso a estos dispositivos. En tanto, son 8.733 los que no tienen conexión domiciliaria, de los cuales 1.249 disponen de computadoras o tablets, y 7.484 no cuentan con estos elementos, aunque de este número, 4351 personas resuelven sus necesidades de conectividad con un teléfono celular.

Un número que preocupa

Otro de los datos encuestados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos es la cobertura de salud, y en este aspecto, hay guarismos en Tres Arroyos que explican la demanda creciente que recibe el Centro Municipal de Salud. Del total poblacional de

62.426 personas, 41.999 tiene obra social o prepaga (incluye PAMI), pero 18.057 no tiene ningún tipo de cobertura, mientras que 1.833 acceden a programas o planes estatales de salud.