Con estilo irlandés

IGNACIO DE ALBA FABRICA LAS GORRAS QUE POPULARIZÓ “PEAKY BLINDERS”

Ignacio De Alba, chapista de oficio, con una impronta personal en el ámbito del rock, el blues y el tango, fabrica las ahora populares Hatteras o gorras irlandesas. En esta nota de “El Periodista” cuenta cómo este accesorio se hizo parte de su vida y hoy es su fuente principal de ingresos en El Calafate, donde vive

Noviembre 2023

Se las conoce como gorras irlandesas porque eran llevadas por sus habitantes en el siglo XV, confeccionadas con la lana de sus famosas ovejas. Era, en esencia, una prenda para combatir el frio, aunque también de la habitual lluvia que acompañaba el clima de la región europea. Hay que diferenciar al menos entre tres tipos de gorras de corte formal, que se conocen con el nombre de gorras Gatsby: las de tipo ‘duckbill’, cuya característica principal es que se adaptan a la forma redondeada de la cabeza y acaban con una visera similar en cuanto a su forma al pico de los patos y otras aves parecidas -es similar a las de los jockey-; las planas o ‘milner’, cuya silueta es como la de las gorras del castizo traje de chulapo; y las ‘Hatteras’, que deben su apellido al cabo y al archipiélago ubicado frente a las costas de Carolina del Norte, un punto clave en la navegación de la costa este de Estados Unidos, y que son abombadas.

La serie “Peaky Blinders”, que se puede ver por Netflix, las hizo aún más populares. El tresarroyense Ignacio De Alba, que es chapista de oficio y hoy vive en El Calafate, las fabrica con el nombre de “Gorras Roth”.

Una nueva profesión

¿Cómo nace Roth en su vida?

Las gorras nacen porque acá en verano hace mucho viento en el sur y en invierno mucho frío, entonces por ejemplo para ir a pescar y para andar por la calle quería tener algo para la cabeza ya que las gorras comunes no me andaban, comencé de este modo a intentar realizar una para mí y a mis amigos les gustó mucho esta creación que había hecho. De esta manera ellos me motivaron a seguir realizando gorras para poder venderles a quienes quisieran adquirir alguna.

¿Tenía experiencia en confección de sastrería, costura o diseño?

No, no tenía ninguna experiencia ni en costura, ni en diseño, ni nada, pero como estuve en un taller que se hacía chapa y pintura, y fui a un colegio industrial, el tema de hacer moldes me resultaba fácil y lo trasladé a la tela. Una amiga que conozco que vive en La Plata me pasó unos tips de cómo coserlas a mano y que queden más parejas, y cada día la técnica fue mejorando.

¿A qué se debe el nombre Roth?

Y el nombre Roth nace desde que el primer nombre que había elegido era Rueda, pero un amigo me dijo que ya existía una prenda con ese nombre y que cuando quisiera registrar la marca no iba a poder, entonces busqué como se dice Rueda en irlandés antiguo y encontré que se llama Roth y ahí decidí que ese sería el nombre de la marca.

¿Cómo fue su proceso de formación en este oficio?

El proceso fue a prueba y error, veía que me iba quedando un poco mejor cada vez que hacía una a mano y con un punto atrás encontré que me quedaban mejor, entonces después me conseguí una máquina y ahí ya me quedaban mejor todavía y las empecé a hacer, ese fue el proceso.

¿Qué significa este emprendimiento en su vida? ¿Siente que hay un antes y un después?

Hoy significa mi trabajo, por suerte me puedo dedicar solamente a esto. También es una forma de conocer gente, gracias a la gorra conozco un montón de personas y sigo vinculado a diversas personas que también les gusta mucho la música, los autos, cosas que tienen que ver con este estilo de prenda.

No sé si siento tanto que fue un antes y un después, pero lo que sí está bueno es que trabajo para mí, tengo mis tiempos, mis horarios y lo puedo manejar.

Del pedido a la realización

¿Realiza las gorras por pedido o cómo piensa sus diseños?

Sí, las armo a medida y por pedido, eligen la tela, el talle y las armo en esa forma.

¿Las crea con un toque personal o hay un tipo de molde específico?

El toque que tiene personal es, por ejemplo, el logo, es la rueda de mi auto, es un diseño propio que la verdad me costó bastante encontrarlo exacto, como me gustaban a mí. También que las gorras queden tanto la caída y la visera con mi impronta, pero con el tiempo logré darles el sentido que buscaba.

¿Además de la confección de gorras Roth tiene algún otro producto?

Sí, hace un tiempo además de las gorras, hago también riñoneras, que es también bastante común y útil para usar, para llevar llaves, teléfonos, auriculares, música cuando vas por la calle. Son riñoneras en jeans y en telas, las mismas que uso para las gorras.

¿Realiza envíos a otras partes de Argentina o al exterior?

Sí, sí, hago envíos a todo el país, que por suerte son un montón de provincias a las que he mandado y al exterior a veces se complica un poco los envíos, así que no, por ahora no he mandado ninguna.

Desde el sur

Tenemos entendido que vivió un tiempo en Tres Arroyos y que hoy radica en Calafate. ¿Qué lo llevó a irse de la ciudad?

En realidad, soy de Copetonas y me fui a Tres Arroyos para arrancar el colegio Industrial, el secundario, y viví en Tres Arroyos hasta que me vine para acá. Como tengo dos hermanos que viven acá en el sur hace mucho, vine a probar suerte, a trabajar.

¿En Tres Arroyos se dedicaba a este oficio o comienza a partir de mudarse a El Calafate?

Comienza a partir de que vengo a vivir al sur, utilizando lo que había aprendido en el Colegio Industrial, hojalatería, y de haber estado en un taller que se hacía chapa y pintura, así que de ahí saqué una forma de trabajar.

Este tipo de gorra me llega por un músico que a mí me gusta mucho que se llama Steve Ray Vaughan y él la usaba, por esa razón investigando más y viendo a muchos otros músicos también de blues que usaban este tipo de gorra, más lo que comente previamente sobre no conseguir talles me sumergió en este nuevo proyecto.

El trabajo con amigos

¿Es verdad que realizó una serie de gorras en conjunto con un artista de la ciudad de Tres Arroyos?

Gonzalo Duport, que es un artista amigo, hizo unos dibujos especiales para plasmar adentro en el forro de las gorras y el “Ruso”, de Impresores Tresa imprimió en serigrafía en el forro de las gorras, mandaron para acá las telas que seleccionamos especialmente para esto, y de ahí salieron las series de gorras especiales, yo las armé y las empezamos vender.

Quienes quieran comprar sus productos ¿Cómo pueden hacerlo?

Quienes quieran contactarme, tengo un Instagram, se llama gorras_roth donde subo publicaciones y contenido sobre las mismas.