Con el pie derecho

NICOLÁS DELLA PENNA Y SU DEBUT EN EL MOTOCICLISMO

Aunque su pasión por las motos comenzó con una 110, hace unos dos años, le bastaron a Nicolás Della Penna un par de prácticas con una Honda 250 que compró su papá para ganar el Enduro de Claromecó en la categoría Tornado. Tiene apenas 16, y su futuro promete. “El Periodista” lo entrevistó en una nota exclusiva

Abril 2022

Nicolás Della Penna comenzó a desarrollar su pasión por las motos hace ya un par de años, desde el momento que decidió manejar una de 110 centímetros cúbicos, pero sobre finales de 2021 su relación con estas tuvo un suceso definitivo que lo terminó convirtiendo en piloto de motocross y con los mejores augurios para su futuro.

Es que sobre finales del pasado año, su papá Nicolás, adquirió una Honda Tornado de 250 centímetros cúbicos que él comenzó a conducir y con la cual le mostró sus excelentes condiciones para hacerlo. Esto derivó en que su propio padre lo motivase para anotarse en la edición 2022 (la quinta) del Enduro de Claromecó, en el que no solo participó, sino que además ganó la categoría Tornado con una excelente performance.

Tamaña presentación, con apenas 16 años y poca experiencia en la especialidad, motivó a “El Periodista” a charlar con esta joven promesa del motociclismo, quién con suma humildad contó pormenores de lo vivido y los planes que tiene a futuro.

¿Cómo nace en vos esto de manejar motos de carrera?

Hace unos tres años mi papá me regaló una moto de 110 cc, también tuve un Honda XR 125 y fue así que comencé a apasionarme por ellas. A fines del año pasado mi papá compró una Tornado 250 y comencé a usarla yo. Unas semanas antes del Enduro de Claromecó me dijo si quería correrlo, porque había una categoría para este tipo de motos. Me gustó la idea, practiqué un par de días en los médanos, a la tardecita, y me anoté para correrla.

¡Y sin dudas que fue una buena idea la que tuvo tu papá!

La verdad es que salió todo bárbaro, porque no solo pude participar, sino que además gané la categoría. Yo ya tenía ganas de correr y como él veía que manejaba bastante bien, me incentivó para que lo haga. Sí, fue una buena idea la que tuvo.

Contanos como fue esta primera carrera…

La final fue a 45 minutos más 1 vuelta y hasta esa vuelta final estuve segundo, pero el que iba adelante se quedó y yo pude ganar la categoría. Las Tornado salieron al final del partidor, porque primero iban las motos grandes y las más rápidas y al final veníamos nosotros, entonces la salida fue complicada porque delante de mí se cayeron un par de motos y se hacía difícil pasar. Pero cuando salí de ese contratiempo, empecé a recuperar puestos y pudo ponerme segundo, hasta que se cayó el puntero y quedé delante de todos. En esta final éramos 15 participantes y en la clasificación general quedé 95 entre 170 motos.

La victoria y después

Tras esta primera experiencia, ¿qué se viene ahora?

Vamos a comprar una moto nueva y planeo correr el Enduro del Atlántico que se desarrolla a varias fechas, nueve en total. Cuento con la asistencia mecánica de Maxi Di Cherónimo y pienso que puedo llevar adelante un buen campeonato. Estoy entrenando en la arena los fines de semana y creo que también voy a llegar bien físicamente.

Esto se dio muy rápido, ¿cómo estas solventando los gasto que se te generan?

Para la primera carrera no tenía nada y me prestaron hasta el traje, pero ahora mi abuelo, mis tíos y mis primos me empezaron a dar una mano y me regalaron el traje y las botas. Además vamos a realizar una peña para poder juntar plata para cubrir otros gastos.

Además de este próximo campeonato que vas a correr, ¿qué otros proyectos tenés dentro del motociclismo?

Por ahora es correr este torneo de varias fechas para poder hacer experiencia, porque en realidad es muy poca la que tengo. Y para el año próximo, una vez que me adapte a las pistas y a esta moto, está en proyecto comprar una moto más grande, tal vez un CRF, para seguir mejorando.



El apoyo de papá

Nicolás cuenta con el invalorable apoyo de su papá para llevar adelante esta experiencia dentro del enduro y es por eso que también lo consultamos a él para conocer más sobre esta decisión que tomaron en conjunto.

“En realidad yo compré la moto para mí porque siempre me gustó, pero cuando lo vi manejar en Claromecó y vi lo bien que lo hacía y la pasión que le ponía, no dude en animarlo a correr el Enduro con la Tornado”.

“Todo salió bien en esta primera carrera, pero es cierto que la experiencia que tiene es muy poca. Por eso hay que trabajar, apoyarlo y meterle para adelante. Fue muy positiva esta primera experiencia no solo porque ganó su categoría, sino porque anduvo mejor que muchas motos grandes y corredores con mayor rodaje”, sostuvo con sumo y lógico orgullo Nicolás padre.

Clasificación

Categoría Tornado: 1) Nicolas Della Penna (Tres Arroyos) 52m37s553; 2) Rafael Zapata (Miramar) 53.44.464; 3) Agustín Ernaga (Miramar) 57.25.834; 5) Damian Flores (Claromecó) y 11) Ramiro Uzcudún (Tres Arroyos).

La general fue ganada por Pablo Tyczynski (Mar Chiquita) con 51m02s613.