Comunicación sin límites

TAMARA RODRIGUEZ EN EL DIA DEL FONOAUDIOLOGO/A

Todos los 12 de mayo, las y los fonoaudiólogos celebran su día en conmemoración al aniversario de la creación de la Asociación Argentina de Logopedia Foniatría y Audiología. En esta oportunidad además los profesionales locales eligieron recordar a la recientemente fallecida Ana María Wehrhahne, una colega muy querida

Mayo 2024

TAMARA RODRIGUEZ, FONOAUDIOLOGA

“Esta es una profesión hermosa”

Los fonoaudiólogos son expertos en el diagnóstico y tratamiento de trastornos relacionados con la comunicación y el lenguaje; son esos héroes que nos ayudan cuando tenemos problemas para hablar o entender lo que nos dicen y gracias a ellos podemos expresarnos mejor y mejorar nuestra calidad de vida. Todos los 12 de mayo celebran su día en conmemoración al aniversario de la creación de A.S.A.L.F.A., la Asociación Argentina de Logopedia Foniatría y Audiología, primera entidad científica fonoaudiológica argentina.

Aunque algunos se preguntarán, ¿qué es exactamente la fonoaudiología? Es una disciplina que se encarga del estudio y tratamiento de los trastornos relacionados con la comunicación humana. Los profesionales en este campo trabajan con personas que tienen dificultades para hablar, comprender o procesar el lenguaje. También ayudan a quienes presentan problemas en la audición o en la deglución.

En ese sentido, el Día de la Fonoaudiología no solo busca dar reconocimiento a estos profesionales tan importantes, sino también concientizar a las personas sobre los beneficios que puede brindar esta disciplina. Es una oportunidad perfecta para aprender más acerca del trabajo realizado por estos expertos y cómo pueden ayudarnos si alguna vez enfrentamos algún problema relacionado con nuestra comunicación.

Y para conocer en primera persona cómo es el trabajo en consultorio, “El Periodista” dialogó con la fonoaudióloga Tamara Rodríguez, quien se formó en Tres Arroyos, en el ISFDT Nº33. “Me gustaba mucho y tenía muchas ganas de estudiar Psicología, pero por temas económicos no me podía ir afuera y acá en Tres Arroyos no estaba la carrera, entonces me anoté en Fonoaudiología porque un poco se relacionaba, y decidí probar”, cuenta sobre el ingreso a este mundo, que la maravilló.

Los primeros años, “fue bastante difícil, mucha anatomía, materias muy complejas, pero después se hace llevadera cuando vas avanzando. Es más, la parte práctica, las intervenciones en sí y demás, es mucho más llevadera”, recuerda. Tras recibirse, comenzó a dar sus primeros pasos en el terreno profesional y el año pasado que abrió su propio consultorio “con mucho miedo”, describe. “Yo venía trabajando en institución. Estuve en la Escuela Nº501 y después cubrí una suplencia en la Nº502. Y yo sabía que la persona a la que estaba suplantando volvía, y sabía que me iba a quedar sin trabajo en ese ámbito, así que dije, bueno, me tengo que largar sola. Una colega que me pasó el dato de un consultorio que estaba libre, y decidí probar”.

Es un gran desafío largarse sola, ¿no?

A veces es difícil porque es toda tu responsabilidad. Más allá de que no me dedico, por ejemplo, a áreas como deglución, que por ahí son mucho más complejas y requerís tener otro tipo de conocimiento más específico y demás; yo hago la parte del lenguaje solamente en niños o adultos. Ahora también estoy recibiendo muchos alumnos para realizar audiometrías o también para personas mayores. Estoy dentro de esas dos ramas y siempre capacitándome constantemente, porque eso es lo que te da la seguridad y te marca el camino.

¿Cuáles son las ramas en las que trabaja un fonoaudiólogo?

La fonoaudiología es muy abarcativa, tiene un montón de ramas. Podes trabajar dentro de lo que es audición, en realización de estudios o rehabilitación cuando están implantados con implante coclear o con audífonos, la calibración, rehabilitar esa audición para que aprendan a usar esa herramienta... Después lo que es lenguaje, con trastornos del lenguaje en niños, con adultos que hayan tenido algún ACV, que tienen que rehabilitar ese lenguaje que está afectado por una cuestión motriz. Después deglución, también puede ser por ACV, que podes restablecer esa función de tragar y que sea seguro. También voz, que esa área no me gusta mucho, por ahí más para rehabilitar disfonías, para profesionales de la voz como locutores, docentes y demás. Pero es muy amplio del mundo y también eso te da la posibilidad de elegir en qué ramas especializarse, qué te gusta más y qué también es más accesible. A mí también me gusta mucho lo que es la audiología, pero hoy en día es muy costosa toda la aparatología, así que solamente tengo el audiómetro y hago audiometrías.

¿Trabajas con todas las edades?

En ese momento estoy trabajando con casi todos niños de entre cuatro y nueve años más o menos tiene el más grande de mis pacientitos. Y después las audiometrías es como más amplio; han venido pacientes desde 17,18 a 29 y adultos mayores de 70 y pico por la parte audiológica. Pero sí, en realidad la fonoaudiología está implicada en todas las etapas de desarrollo.

Los niños y el lenguaje

¿Qué es lo que más te gusta de esta profesión a la hora de trabajar con un paciente?

A mí me encanta la parte de lenguaje, los niños, el juego, el enseñarles, como que esa es el área que más me gusta. Es todo base de lo lúdico y la verdad me gustan más los niños, siempre tienen alguna salida, es como muy dinámica la sesión, te marcan mucho el tiempo ellos. Por ahí estás en el consultorio con algo preparado y justo ese día vino enojado o le pasó algo en el cole, entonces nos tomamos un ratito para charlar y después iniciamos a trabajar. Otras veces vienen súper pila y trabajas un montón. También es importante el trabajo con la familia, de practicar en casa porque acá vienen una hora una vez por semana o dos veces, y si no trabajan en casa por ahí los avances no son tan significativos. Del área audiológica siempre hago hincapié por ahí en la prevención, el cuidarnos de los ruidos, no utilizar cotonetes, doy como esos tips siempre.

¿Hace cuánto tiempo tenés el consultorio?

Desde el año pasado, marzo más o menos del 2023. Y arranqué en el área en 2019, en la Escuela 501, así que hace bastante ya que me dedico. Me gusta mucho más el trabajo en equipo porque es como más llevadero, tenés miradas desde otros puntos, desde otros saberes. Pero también trabajar sola está bueno y siempre estoy en contacto con alguna otra colega como para consultar o comentar algún caso y ver si vas bien. Así que les deseo a todos un muy feliz día y que sigan desempeñando esta profesión que es hermosa.

El recuerdo de Ana María Wehrhahne

"Las fonoaudiólogas de Tres Arroyos recordaremos con inmenso dolor, cariño y agradecimiento a quien fuera nuestra querida colega Ana María Wehrhahne, que nos dejó hace muy pocos días", hicieron llegar profesionales de esta disciplina a "El Periodista" con motivo de un Día del Fonoaudiólogo en el que se tornó inevitable el recuerdo y la nostalgia por lo compartido con una referente reconocida tanto a nivel profesional como humano en el ámbito de Tres Arroyos, cuyo reciente fallecimiento provocó un hondo impacto entre sus allegados.

Wehrhahne no sólo se destacó en el ejercicio de la profesión en el ámnbito clínico, sino también por su preocupación por la capacitación de quienes usan la voz como herramienta de trabajo, como los docentes.