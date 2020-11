Bien aplicado

AGUSTIN PARRAQUINI FUNDO LA EMPRESA QUE CREO UNA APP PARA LA AFA QUE SE USARA EN TODO EL MUNDO

La salida es tecnológica. La democratización digital nos hará vivir mejor. Y para eso quizá es más importante tener ideas que dinero. La industria del conocimiento no tiene límites, asegura, entre otros conceptos, Agustín Parraquini. Habrá que creerle, porque con 23 años ya participó de la creación de un software que compró la AFA y que se usará en todo el mundo. Exclusivo de “El Periodista”

Noviembre 2020

Agustín Parraquini es un joven emprendedor tresarroyense. Nació hace 23 años, cursó sus estudios primarios y secundarios en la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos y actualmente está viviendo en La Plata, donde estudia la licenciatura en Administración y contador público en la Universidad Nacional de La Plata. “Soy un apasionado por la tecnología y la innovación, diariamente investigo y me formo con diferentes cursos, capacitaciones y lecturas para mejorar lo que hago en la práctica”, explica Agustín, quien fuera de su formación académica le dedica mucho tiempo a su pasión.

Parraquini es el fundador de Shibily, una empresa de desarrollos tecnológicos, especializada en deportes y entretenimiento. Además, ha trabajado en el desarrollo de aplicaciones, algunas muy importantes como una de reserva para restaurantes y otra para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). A su vez, detalla y explica cuáles son y cómo funcionan los productos digitales en los que está trabajando.

¿Cuándo empezaste con el desarrollo de aplicaciones y por qué?

El desarrollo de aplicaciones tiene diferentes etapas y aristas. Profesionales de diferentes ramas trabajan para que un sistema funcione correctamente. Desde mi área como emprendedor busco generar innovaciones que contribuyan a un mejor desarrollo de la sociedad. Busco trabajar en productos que aquellos que los utilicen sientan un valor agregado en su vida, que vean un cambio. En el año 2016, ingresé a un programa que daba sus inicios en la Universidad de La Plata, denominado ‘Usina de Ideas’, que es un espacio de emprendedores, innovadores y soñadores, que en su co-working (lugar de trabajo colaborativo) busca ayudar a las personas a que transformen sus ideas en realidades. El camino emprendedor es realmente muy dificil, no sólo en nuestro pais, que de por sí puede presentar alguna dificultad por las variabilidades macroeconómicas que en su historia ha tenido. También en todo el mundo los denominados ‘founders’, que son los creadores de empresas, necesitan entender todas las áreas de una para llevar su idea a un producto que se pueda ver, tocar y vender. Cuando ingresé a ‘Usina de Ideas’, creé una plataforma que se llama “Está Reservado” que busca centralizar las reservas en un solo lugar (desde una mesa en un bar para ir a comer con amigos, una cancha de fútbol, un centro de estética o una peluquería entre otros rubros). Con idas y vueltas, muchas caídas y errores que convertí en aprendizaje (porque de eso se trata el emprender y hacer), hoy estamos ofreciendo el servicio en distintos puntos de la ciudad de La Plata a través de un sitio web que busca generar no sólo una reserva sino crear una experiencia única para todos aquellos que utilicen nuestro desarrollo. Luego de crear “Está Reservado”, tuve con unos amigos de la Universidad una marca de ropa, “Hakuna”. Por un año creamos accesorios para hombres y mujeres, nos fue muy bien y aprendí mucho sobre manejar proveedores, trabajar con clientes, tener un área administrativa-contable, marketing y volqué gran parte de lo que aprendía en la Facultad en mi emprendimiento. En Hakuna nos iba muy bien económicamente, pero entendí que uno tiene que hacer realmente lo que le guste, lo que día a día lo llene y lo gratifique. Esto que contaba anteriormente, poder crear un cambio en la sociedad, por más mínimo que sea. Entendí que mi lugar era la innovación y la tecnología, y no el desarrollo de un emprendimiento de moda y vestimenta.

¿Cuándo fundaste Shibily? ¿Con quién? ¿Cómo surgió? ¿Por qué se te ocurrió?

A inicios de 2018 creamos Shibily, gracias a este espacio que antes comentaba que se llama “Usina de Ideas”. Estábamos trabajando con mi socio y amigo, Tomás Espósito, en nuestro proyecto “Hakuna”, cuando conversando con el creador y director del espacio JuanE (que es Magister en Finanzas por la Universidad Complutense de Madrid) nos propuso a ambos crear una plataforma para descubrir nuevos talentos en el mundo de la música, una especie de Netflix de nuevos artistas. Allí nacía una idea, que con mucho trabajo convertimos en Shibily. A este emprendimiento sumamos diferentes socios, entre ellos Federico, el creador del Fesaalp (Festival de Cine Latinoamericano que se desarrolla en La Plata), y Victoria que había trabajado 9 años en Disney siendo Marketing Manager for Kids en su último puesto, una profesional excelente en el área de Marketing y Comunicación. También se sumó Matías, que como todo en este mundo está relacionado, había sido mi mentor (aquella persona que acompaña y asesora en el desarrollo de un proyecto) en “Usina de Ideas”. Matías tiene una maestría en Finanzas en la Universidad Torcuato Di Tella. Con este equipo de fundadores, que para mi suerte todos eran excelentes profesionales, que sabían mucho más que yo, lo que me permitió aprender todos los días, decidimos buscar inversores para poder llevar adelante nuestra idea, gente que no sólo aporte desde el punto de vista económico, sino que también sean aliados estratégicos en el desarrollo de nuestra idea. En ese momento, sumamos a RGB Entertainment, quien a lo largo de sus años ha desarrollado exitos como Alma Pirata, Casi Angeles, Chiquititas y muchas producciones más. Además sumamos a Jorge Edelstein, un creativo que generó formatos para Artear, Telefé, América, TV Azteca, SBT; y canales de televisión internacionales como MTV, Fox, FoxKids, Jetix, Nickelodeon, Disney Channel, Disney Junior y Disney XD. Con el tiempo, en Shibily probamos diferentes modelos de negocio, y fuimos transformando nuestra plataforma de nuevos talentos, en una empresa que desarrolla negocios digitales para el mundo del entretenimiento y el deporte.

¿Qué han desarrollado y en qué están trabajando ahora?

Dentro de los distintos productos digitales que creamos se encuentran las “Academias Software”, un desarrollo de software integral para escuelas de fútbol del más alto nivel, impulsado el deporte como medio de socialización. Este desarrollo hoy lo utiliza AFA (Asociación Argentina de Fútbol) y se están creando academias tecnológicas en todo el mundo. Ya abrió la primera en Dubai. Lionel Messi, Claudio Tapia y Marcelo Tinelli formaron parte del lanzamiento de nuestro software para estas academias.

También está “Shoppers”, el desarrollo de una plataforma tecnológica que permite a los usuarios de una comunidad comprar y vender productos de forma online dentro de su ciudad. Esta es una franquicia que ya tenemos en más de 8 ciudades, y planeamos llegar a 50 ciudades para diciembre de 2021. Nuestro principal objetivo en Shoppers es crear productos para generar la democratización digital en las ciudades del interior del pais. Los grandes desarrollos tecnológicos hoy se centran en las capitales de las provincias más importantes, y en áreas urbanas concetradas, y nosotros buscamos llegar a las ciudades donde hoy la tecnología no llega.

Y también está “Go Broadway Online”; colaboramos en el armado, la puesta en marcha y la estrategia de comunicación de la línea de negocio online de GO Broadway, una empresa de New York, ofreciendo formación online por parte de los mejores profesores de teatro musical del mundo.

Además desarrollamos la app “Chatrz”, que permite consumir series en formato chat. Unimos escritores con actores, producimos y generamos el software.

Con todos nuestros productos siempre buscamos generar un impacto en la sociedad. Generar desarrollos que contribuyan a la visión con la que los socios creamos esta empresa.

¿Tenés pensado seguir creciendo con la aplicación Está Reservado?

Próximamente buscamos expandirnos a nuevas ciudades, para poder gestionar las reservas de cada ciudad y generar experiencias nuevas”, dice el tresarroyense.

¿Cómo fue el contacto con AFA? ¿Cómo fue esa experiencia?

Creamos un software desarrollado para Academias de Fútbol, donde uno de nuestros clientes fue AFA. La Asociación del Fútbol Argentino planea con nuestro desarrollo crear 200 academias a nivel mundial. Buscamos combinar la tecnología con el fútbol, creando un desarrollo único en el mundo (hoy es considerado el software de academias más completo a nivel mundial por encima del de Barcelona y otros clubes). Más de 50 embajadas estuvieron presentes en el lanzamiento.

¿Qué objetivos tenés para el futuro cercano con respecto a tu trabajo?

Por suerte tenemos mucho trabajo por delante, muchas ideas y proyectos que buscamos llevar a la realidad. El futuro es realmente incierto, más en este contexto, pero creo que el desafío de nuestra compañía está en crear nuevos negocios con el diferencial que podemos aportar desde nuestro know-how en tecnología. Queremos traer a Latinoamérica desarrollos que hay en el resto del mundo desde hace años, lo que nos va a permitir vivir mejor. Venimos a contribuir para que todos puedan acceder a la tecnología. Hoy el mundo tiene un diferencial en la creación de servicios, principalmente en la industria del conocimiento. Compañías como Apple tienen un valor en bolsa que es cuatro veces el PBI argentino. Si queremos progresar como sociedad, y volver a estar en los niveles del primer mundo, no podemos seguir exigiendo que el campo nos salve. Es necesario un cambio, donde creemos como país conocimiento para todo el mundo, desarrollos como Apple, Netflix, Google son posibles en nuestro país porque los conocimientos y las capacidades están, pero indudablemente tanto el lado privado como el Estado deben trabajar en conjunto para que esto ocurra, y lograr que todos vivamos en un mejor país. Si no hay un cambio, Argentina puede llegar a quedar atrasada en términos tecnológicos, económicos y como sociedad, lo cual es un riesgo. Hoy muchos jóvenes se estan yendo del país en busca de una vida mejor. La salida no es Ezeiza. En Argentina se puede hacer mucho para revertir esta situación. Hay que hacerlo.

¿Cuáles son las claves para que te vaya bien en ese mercado?

Nuestro principal diferencial es la creatividad. Los socios que tenemos aportan gran valor diferencial con sus conocimientos e ideas, por lo que creamos productos únicos que podemos poner a primer nivel mundial. En este mercado, hay un gran problema: el área comercial o de negocios no habla el mismo idioma que el área de programación. Entender la estrategia de negocios y volcarla en programadores se asemeja a traducir chino mandarin al español. Hay muy pocos que saben hacerlo. En el mundo del desarrollo tecnológico, hay mucha competencia, pero es un mercado donde la demanda es mayor a la oferta, por lo que todo trabajo que sea creativo, serio y ordenado en este mundo, ya de por sí tiene muchas chances de triunfar.

¿Cómo han sobrellevado la pandemia? ¿Les trabó un poco el trabajo este contexto?

La pandemia mundial nos llevo a ser una empresa 100% remota. Teníamos oficinas en CABA, pero decidimos transformarnos para ser una empresa 100% digital, algo que es tendencia en el mundo y pudimos aplicarlo a nuestra compañía. Por suerte, en nuestra área no sufrimos impacto por la pandemia, sino por el contrario tenemos más trabajo para hacer. En toda crisis hay una oportunidad, por lo que aprovechamos el contexto para crear dentro de Shibily el proyecto que mencioné anteriormente que se llama Shoppers. Encontramos en las comunidades más pequeñas, como puede ser Tres Arroyos, un atraso tecnológico muy importante. No poder salir a hacer compras, nos mostró que en estas ciudades no existen empresas como Pedidos Ya, Glovo, Rappi, Uber que hacen de las comunidades más grandes una forma más sencilla de comprar comida, ir al supermercado o hacer pedidos en una farmacia. Por eso creamos Shoppers, para poder llevar este tipo de desarrollos a donde no llegan generando una democratización digital.

¿Qué reflexión hacés de tu crecimiento en este ámbito?

Parte de todo lo que comenté anteriormente genera para mí una reflexión que creo que toda la sociedad se merece trabajar. Es necesario crear más espacios como Usina de Ideas, ya que son indispensables para el desarrollo de las comunidades, y hoy en día es necesario acompañar a todos aquellos que quieran iniciarse en un proyecto. Esto nos va a permitir evitar más fracasos, tener más ideas funcionando, lo que deriva en más trabajo, más ingresos y una mejor calidad de vida para todos. Además, la mayor demanda en el sector tecnológico nos obliga a repensar la oferta académica. Hoy cualquier joven puede introducirse en la industria del conocimiento, que tiene demandas de empleo constantes. Hoy se puede y, en mi opinión, se debe trabajar, para que la salida de los sectores más vulnerables no sea únicamente un oficio, sino que se debe capacitarlos para que puedan tener conocimientos en los que en poco tiempo, puedan estar trabajando para cualquier lugar del mundo. Sólo se necesita acompañar desde el Estado, brindando capacitaciones y contribuyendo con recursos para que desde niños todos tengan conocimientos en programación y robótica, que son hoy tan básicas y necesarias como matemática y geografía.