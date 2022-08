Bajo el volcán

PASAPORTE – LA VIDA DE “TITO” RECARI EN LANZAROTE

Muchos tresarroyenses lo recuerdan con afecto y admiración, por su don de gente y su destacada labor en el hockey sobre patines. “Tito” Recari compartió con “El Periodista” aspectos de su vida en el particular paisaje de Lanzarote, España

Muchos tresarroyenses lo recuerdan con afecto y admiración. En el primer caso por su don de gente y en el segundo por su tan destacada labor deportiva en un momento de la historia en que la ciudad alcanzó repercusión nacional por las proezas deportivas del hockey sobre patines, que a través del Club Quilmes nos proyectó al país.

Pasaron los años y José “Tito” Recari decidió radicarse en España, donde vive con su esposa Laura Di Salvo y nos confió sus recuerdos de aquí y las experiencias en su larga residencia europea.

“Ya antes del momento en el que tomé la decisión de darle otro rumbo a mi vida, ya tenía pensada esa posibilidad. Ya cerca de los 40 años quería vivir otra experiencia y como mi padre español me pasó la ciudadanía, era atractivo probar en este país, teniendo en cuenta además la ventaja del idioma y los relatos de los orígenes de mis abuelos. Un amigo nuestro que estaba viviendo en Canarias, nos llamó a mi hermano y a mí para invitarnos a conocer la isla. Decidimos viajar y pasamos momentos extraordinarios. En uno de ellos se dio una conversación con un veterinario que estaba por abrir una tercera sucursal en Arrecife, la capital de Lanzarote, donde vivo actualmente. Me ofreció si quería hacerme cargo de la atención de esa veterinaria y si bien yo ya no estaba ejerciendo la profesión, me pareció buena la posibilidad de venir y probar. Quedamos en que cuando terminara el local me llamaría para conocer mi decisión. Yo regresé a Tres Arroyos con un gran interrogante sobre la determinación a tomar, pero dentro de mí maduraba la posibilidad de tomar la decisión favorable. A los dos meses suena mi teléfono y el amigo me ratificaba el ofrecimiento. Le dije que sí y viajé solo. En los primeros seis meses pude evaluar el panorama, me sentía cómodo y con mi esposa Laura optamos por continuar la vida en familia aquí. Luego también vino mi hermano Gustavo con su núcleo familiar y nos instalamos en Lanzarote. Con él hicimos todo el trayecto comercial juntos, hasta la actualidad. Quería que mis hijos estuvieran aquí para abrir un poco más la mente hacia otras cosas y costumbres, lo que al principio les costó pero luego se fueron integrando”.

Habrá colaborado en eso el idioma y la idiosincrasia del español muy similar a la nuestra.

Así fue. Yo nunca los obligué a quedarse. Simplemente los traje para que vieran otra cosa y ellos mismos decidan. Pero les gustó y optaron por seguir viviendo con nosotros en España. Hoy ya están recibidos en sus profesiones e instalados. Diego, mi hijo mayor está aquí y de su matrimonio somos abuelos de nietos de 11 años y 6 meses. Mi hija Candela es fonoaudióloga y vive en una pequeña isla llamada El Hierro. Mi otra hija, Lucía, está viviendo con nosotros.

¿Cómo es la disposición geográfica del lugar?

Las Canarias tienen dos grandes islas que son las capitales. Una es Gran Canaria de la que dependemos Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa. Y las islas menores de Tenerife son El Hierro, La Gomera y La Palma, esta última famosa por la explosión del volcán. Todas son hermosas y cada una tiene sus características. El clima es tropical, está rodeado de mar y las condiciones a uno lo invitan a quedarse. El lugar y el llegar con trabajo me impulsaron a radicarme, teniendo en cuenta además que en aquella época se avecinaba en Argentina una crisis económica que finalmente devino en el “corralito”. Yo me vine unos meses antes.

Turismo y gastronomía de calidad

Quienes conocen Lanzarote hablan de la diversidad de su paisaje y de las señales distintivas que han dejado hace muchos años las erupciones de los volcanes. Eso de la cercanía del verde con el mar, la muy buena hotelería y el movimiento económico que generan sus casi 150 mil habitantes convierten a la isla en un atractivo para el turismo mundial.

“El principal motor económico de las islas es el turismo internacional y lógicamente está muy bien preparada para todo eso. Pero además hay muy buena producción de vinos, papas, quesos, cebollas y otros productos regionales de muy buena calidad. Yo llegué a Lanzarote en 1998 con unos 90 mil habitantes, hoy casi duplicados. También hay interesantes sectores industriales”.

¿Cómo fuiste logrando tu desarrollo personal y económico en un país al que tuviste que adaptarte con tu familia?

Comencé en esa veterinaria donde trabajé los primeros dos años. Luego cuando la coyuntura económica con Argentina era muy buena para los que vivíamos en España, inicié la importación de productos desde nuestro país. Abrí una tienda con muebles de campo de muy buena calidad y traje muchísimos contenedores de carbón vegetal de 40 pies. Por espacio de muchos años hice esa actividad hasta que en Argentina comenzaron a subir los precios y yo no podía trasladar esos valores al mercado español porque aquí la inflación prácticamente no existía. Desde hace unos 10 años estoy trabajando en el ámbito inmobiliario donde en estos lugares hay permanente actividad.

El hockey y los amigos

Y hablamos de sus amigos de Tres Arroyos, de sus retornos a la ciudad, de aquellas noches memorables de hockey sobre patines con los hermanos Recari, los Carrín, Rocha, Cedeira, Carrera, De Isusi y tantos apellidos notables de la época con estadios llenos y contiendas internacionales.

“Me mantengo conectado con mis amigos de siempre, con los familiares de Laura y los míos. Viajaba bastante seguido a Tres Arroyos porque mis padres estaban allí. En el momento en que traje a vivir a Lanzarote a mis padres, ya se espaciaron nuestras presencias allá. Después de muchos años sin ir, volví en mayo/junio de este año y vi una ciudad que está muy bien, grande, extendida, con muchas construcciones y el comercio funcionando. La he disfrutado de lo lindo con amigos, cenas y demás. Yo estuve en un período del hockey entre dos aguas, con la antigua generación de campeones argentinos donde yo participaba de ese equipo pero era el más joven y luego estuve con la nueva generación de jugadores. Esta vez no pude visitar a los de aquella primera etapa”.

¿Has podido hacer turismo en otros países de Europa y cómo les fue con la pandemia?

En lo relacionado a la economía fue un contraste para mí porque venía de un país con mucha inflación a otro con bastante estabilidad lo que me ayudó a construir nuestro futuro. Aquí ahora después de la pandemia y la actual guerra con Ucrania, la inflación se estima ahora en un 10 por ciento anual, lo que preocupa. Pero aquí en las islas mucho no se va a notar de momento porque después de la pandemia hubo una explosión de turismo de todos los países del mundo. Además los gastos familiares son siempre menores que en la península, porque por ejemplo en el territorio se paga el 21 por ciento de IVA y aquí el 7. También los impuestos son menores. Con respecto a nuestros viajes, he recorrido cada una de las Islas Canarias que son 8. También estuve en toda la península. Ahora mi señora se jubiló como docente y yo estoy en proceso de hacerlo, de manera que estamos estratégicamente ubicados para salir a cualquier parte de Europa. Tendremos más tiempo para llegar a otros países y disponer nuestros espacios sin preocupaciones.

¿Qué hacen en sus tiempos libres, sobre todo en la vida de un ex deportista?

Como no tenemos problemas de temperaturas bajas porque son muy estables, salimos mucho a caminar, a la playa y viajamos a visitar a nuestra hija que está en El Hierro. Con respecto a deportes, camino y hago algo de trote. De Argentina me traje los patines, un bolso con ropa, los libros de veterinaria y fotografías. Patinaba pero ya lo dejé, aunque ahora estoy viendo si me compro otros patines para andar por los paseos marítimos costeros. También vamos al teatro, el cine y nos gusta mucho salir a cenar a las terrazas disfrutando el clima. Leo y escucho mucha música. Veo hockey de España y fútbol. Estamos más al aire libre que en casa. También disfrutamos por sobre todas las cosas a mis nietos, los dos hijos de Diego y el de Candela que tiene 16 meses. Leo los medios de Tres Arroyos, por supuesto que no se me escapa ninguna edición de “El Periodista” para estar actualizado en lo que pasa allí y no tengo tiempo de aburrirme.

Comentábamos también las diferencias que existen en los contactos sociales de los diversos países europeos, donde no es fácil relacionarse o armar reuniones casi inmediatas en algunos, con lo que pasa en España o Italia, donde todo es mucho más espontáneo y la camaradería es fácilmente observable.

“Somos muy parecidos y al español le gusta la jarana aún más que a nosotros. Tengo amigos de Lanzarote y otros que he conocido en la península por mi profesión inmobiliario. Hay colonias de argentinos y uruguayos muy grandes, a las que estamos unidos por Whatsapp. Nos convocamos en un quincho, ponemos una bandera argentina y un cordero al fuego. Unos hacen las empanadas con carne cortada a cuchillo y cocinadas en grasa de cerdo, otros se encargan de lo demás y nos visitan algunos italianos, alemanes e ingleses que viven aquí desde hace años. Los lugareños, una vez que te conocen se transforman en amigos super serviciales para lo que necesites”.

Tal vez quedó mucho en el tintero para analizar. Y su deseo de venir más seguido a Tres Arroyos, porque lo permitirá el tener más tiempo libre. En la despedida se acordó una vez más de sus amigos del hockey, de las noches rutilantes y de los sueños que parecían imposibles y se cumplieron en las canchas de todo el país. Y quedó una frase para el final. “Fuimos campeones argentinos en el ´73/´74 en una gesta inolvidable para la ciudad y todos nosotros. El ‘Negro’ Meo Guzmán dijo esa vez antes del partido en la cabina de transmisión y en la final contra Estudiantil, que la cosa iba a ser muy, pero muy difícil ante los Martinazzo y que ‘yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay’. Y ahí arrancó el partido”.

Y las brujas aparecieron….