Aquí está "Le Ferné”

UNA PASION NACIONAL QUE SE FABRICA EN TRES ARROYOS

De una necesidad personal a un emprendimiento con sabor local: “El Periodista” cuenta en primera persona la historia de Carolina Metidieri y su revolucionario fernet artesanal. Cómo es la bebida, dónde conseguirla y por qué hay que animarse a probarla

Julio 2025

Lo que comenzó como una búsqueda personal para adaptar su bebida favorita a una nueva realidad, se transformó en un floreciente emprendimiento que rescata la tradición y el amor por las hierbas. Carolina Metidieri, una joven radicada en Tres Arroyos, nos abre las puertas a su mundo de sabores y saberes, donde el fernet artesanal es mucho más que una bebida: es una conexión con sus raíces, un acto de amor y una invitación a disfrutar con todos los sentidos.

Un camino de hierbas y autodescubrimiento

La historia de "Le Ferné" tiene un punto de inflexión claro: la intolerancia al gluten de Carolina. "La idea de hacer Fernet casero surgió porque cuando me vengo a vivir a Tres Arroyos, yo soy de La Pampa, pero estuve viviendo en Buenos Aires, estudié la carrera de teatro. Cuando me vengo a vivir a Tres Arroyos en el 2018, descubro que soy intolerante al gluten", explica Metidieri. Apasionada por las cervezas artesanales, decidió volcar su interés en el fernet, una bebida que siempre la cautivó. "Siempre me gustó hacer Gancia, he probado hacer otros licores, hace mucho tiempo que vengo trabajando con hierbas medicinales", relata.

La búsqueda de la receta perfecta fue un proceso de ensayo y error. "Probé varias recetas, como decirte, seis recetas, y me quedé con una que me gustó", afirma. Lo que nació para consumo propio, rápidamente se volvió popular entre su círculo. "Lo que empezó siendo un producto para mí, me empezaron a comprar mis amigos, familiares, y en un momento decidí etiquetar y empezar a vender", confiesa Carolina, quien luego inició el proceso para obtener su licencia. "Sí, lo que empezó con una bebida para mí terminó siendo un emprendimiento", concluye.

La conexión con los ancestros

El gusto de Carolina por el fernet no es casualidad. "Es una bebida que siempre me gustó, sobre todo cuando he ido a Córdoba o mis papás viajan mucho y suelen traerme un fernet que es muy conocido detrás de la sierra", cuenta. Su paladar inquieto la llevó a explorar más allá de lo convencional. "Siempre me gustó probar bebidas naturales, caseras, de manera artesanal, que trabajen con hierbas, con frutas", asegura. Incluso el fernet comercial la atraía, pero fueron las marcas menos conocidas las que encendieron su pasión. "Cuando salen esas marcas que no son tan conocidas y que tienen menor escala en producción, me gustaba probarlos porque se sienten las hierbas", detalla. Su disfrute se amplió al experimentar nuevas formas de consumirlo, más allá de la gaseosa de cola, como jugos cítricos o soda.

Pero la elaboración de su fernet va más allá de la experimentación. Carolina le atribuye un origen místico, una conexión con el pasado. "Sí, hay una historia personal atrás de todo esto que tiene que ver con mis ancestros de pueblos originarios y mis ancestros italianos", revela. Entre risas, bromea: "Siempre hago un chiste y digo que en realidad la receta me la dieron ellos, que yo solamente soy quien la pone en práctica". Las ideas, según explica, le llegaban en momentos de descanso: "Las ideas me caían cuando yo me acostaba a dormir y descansaba, me despertaba a 2, 3, 4 de la mañana y una idea sobre el fernet, sobre las hierbas, sobre la maceración, sobre cómo endulzar, lo anotaba y después lo probaba". Agradecida, enfatiza: "Agradezco a la gente que estuvo antes que yo, que se ve que le gustaban las hierbas y tenemos esa conexión".

Un proceso artesanal, con amor

La elaboración del fernet de Carolina es un meticuloso proceso que honra cada ingrediente y el tiempo. "El proceso del fernet empieza desde las semillas o plantines de las hierbas que utilizo, como las plantas, las cuido, las cosecho, las guardo", explica. Luego de la selección, las hierbas pasan por una decocción. "Cuelo eso, lo dejo aparte, espero que se enfríe, mientras voy haciendo el caramelo, que el caramelo es azúcar rubia orgánica, una marca muy conocida, sin tacc, más agua mineral", detalla. La mezcla de la decocción con el caramelo, y la adición de alcohol sin tacc, marcan el inicio de una etapa clave. "Va en un frasco, rapado, cubierto de papel a los costados para que no le dé la luz, y rotulo, pongo el día que hice esta preparación, cuándo se embotelló, es dentro de dos meses, y el ideal, que ya es un añejo, de cuatro meses o más. Y eso va adentro de un mueble hasta que se hace la magia", revela.

La calidad de los ingredientes es fundamental. "Trabajo con más de 16 hierbas agroecológicas, la mayoría son de producción propia, azúcar orgánica, rubia sin TACC, agua mineral, alcohol para consumo humano sin TACC", enumera. Sin embargo, Carolina guarda celosamente algunos secretos. "Sí, hay secretos y hay hierbas que no las revelo", confiesa. El tiempo de maceración es crucial. "El tiempo de maceración mínimo son dos meses, a partir de cuatro meses es lo que yo llamo añejo, que cada vez queda más exquisito con más tiempo de maceración justamente", explica.

Desafíos y la pureza de lo natural

Los inicios no estuvieron exentos de dificultades, principalmente en la obtención de hierbas de calidad. "Los desafíos que encontré al principio de la elaboración fue conseguir hierbas que no fueran una hierba que estaba súper seca, que se hiciera polvo, o que tuviera un montón de agrotóxicos", recuerda. Su compromiso con lo natural la llevó a buscar incansablemente. "Siempre me gusta trabajar de manera natural y orgánica, entonces era lo más difícil. Pero bueno, después fui conociendo lugares, productores, gente que me pasó semillas, plantines", comenta. Incluso, recurre a la colaboración comunitaria: "Muchas veces voy a cosechar a casas de gente conocida, amigues, que sé que no trabajan con ningún tipo de veneno, y hacemos trueque por fernecitos y cosecho hierbas, me tomo unos matecitos y paso."

Lo que distingue a "Le Ferné" de los fernets comerciales es su esencia misma. "A mi fernecito lo hace único la cantidad de hierbas que tiene, el proceso que tiene de esperarlo, de no adelantarlo, de no agregarle químicos, que no tiene colorantes, que no tiene saborizantes", enfatiza Carolina. A diferencia de los productos masivos, el fernet de Carolina ofrece una experiencia sensorial auténtica. "Lo que vos sentís es un cóctel de hierbas y un aroma que no lo sentís en los fernets convencionales, porque en ellos lo que se siente es la carqueja como hierba amarga y el caramelo quemado, y no salís de ahí, y ese color tan ficticio no te lo cree nadie", sentencia. Para ella, la clave es clara: "El mío lo distingue justamente el proceso casero, natural y de poca producción y con tanto amor."

De la cocina a la formalización

"El proceso de formalizar mi emprendimiento primero empezó siendo un fernet para mí, después empecé a venderle a gente conocida, familiares, embotellando, y con una etiqueta que mandé a hacer un diseño, pero no tenía la licencia", relata. La necesidad de crecer la impulsó a buscar la habilitación. "Como eso después me empezaba a trabar, hice el curso de manipulación de alimentos en CRESTA, y ahí nuestros profes nos tiraron data sobre las PUPAAS ( Registro de Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos Artesanales”, explica. Tras casi un año de trámites, obtuvo las licencias necesarias. "Después de casi un año salió la PUPAA, y pude hacer el registro provincial de comercialización de bebidas alcohólicas", celebra.

Para darse a conocer, Carolina confía en el poder del "boca en boca" y las redes sociales, especialmente Instagram, donde se la encuentra como @le_ferné_casero. También participa en ferias y eventos, como el "Encuentro Indígena", llevando su barra móvil para que la gente pruebe. "Trato de salir y mostrarlo, moverme por ahí en ámbitos conocidos", afirma. Con la licencia en mano, ahora apunta a expandirse a locales comerciales. "Ahora que ya tengo una licencia estoy apuntando a locales, en Caravana hay fernet para comprar, que es mi primer lugar donde están distribuyendo", anuncia, con la idea de llegar a otros espacios.

Un público exigente y una recepción que sorprende

"Mis principales clientes, clientas, son personas con un paladar sofisticado y bastante delicado", describe. No buscan simplemente embriagarse, sino disfrutar de una experiencia. "Es para gente que le gusta tomarse un fernet, un vermut y disfrutarlo y no emborracharse", aclara. Para muchos, es un ritual. "Hay gente que me ha contado que lo compra y que se toma un vasito a la noche cuando va a hacer algo artístico, para inspirarse", comparte. Generalmente, su público es adulto, valorando la calidad sobre el precio. "Por lo general me lo compra gente más grande, por ahí no jóvenes. Porque es un producto costoso y esto que decía, no es lo mismo comprarte algo barato para emborracharte, a comprarte algo para disfrutar", señala. Incluso hay clientes con usos muy particulares: "Hay una señora que me compra para cocinar, de hecho, que le echa la comida, los salteados. Otra que solamente me lo compra de manera digestiva y toma una tapita."

"La recepción del público es buenísima, a mí me da mucha risa porque cuando llego a algún evento o algún lugar con una barrita móvil o algo, mucha gente dice, no, a mí no me gusta el fernet", comenta Carolina. Sin embargo, la experiencia de probar su fernet suele cambiar esa percepción. "La recepción siempre es muy buena, he tenido muy buenas críticas, gente que no le gustaba el fernet le empezó a gustar el fernet. Así que súper contenta con eso."

El desafío de emprender y los planes a futuro

El mayor desafío para Carolina como emprendedora no está en el producto, sino en sí misma. "El desafío más grande que enfrenté como emprendedora hasta este momento soy yo misma, porque siempre quiero que todo sea perfecto y porque muchas veces me cuesta confiar en mí, no en el producto, sino en mí", confiesa. A pesar de disfrutar el proceso de elaboración, la promoción y la venta le resultan cuesta arriba. "Me cuesta horrores el tiempo que llevo en las redes y salir a ofrecer el producto. Entonces es algo con que me encuentro todo el tiempo, pero bueno, ahí voy mediando", admite. Sus planes a futuro incluyen la distribución en algunos locales de Tres Arroyos este año, y quizás una expansión a la costa el año próximo. "Me gustaría que se venda como producto de recuerdo que la gente compra y lleva de regalo con mucho amor", anhela. Más adelante, proyecta una tienda virtual, pero por ahora, su foco está en el fernet. "No, sumar nuevos productos por ahora no, quiero apuntar a este y mantenerme con esto", afirma.

Finalmente, Carolina deja un mensaje inspirador para quienes buscan su propio camino. "Hay que tomarse momentos de paz e introspección y escuchar la voz interior que te dice, che, mirá, en realidad tu camino en este momento va por este lado, fíjate que podés hacer un producto, podés ser tu propia jefa y explotarte", aconseja. Resalta la importancia de la autoconfianza y la capacidad de adaptarse. "Nada, de verdad, escucharse y saber lo que a uno le gusta y disfruta y que eso puede ser un trabajo para toda la vida, ¿no?", reflexiona. A pesar de su pasión por el teatro, el fernet la ha cautivado. "El teatro estará en pausa un tiempo o estará ahí en paralelo, pero el fernet es algo que está ahora latiendo fuertemente y a lo que le quiero meter, por eso está bueno escucharse y decir, sí, dale, vamos por acá ahora, no pasa nada, cambiemos, dale", concluye, demostrando la fuerza de seguir la propia intuición.