“Apostamos por la actividad esencial del productor”

PABLO VASSOLO, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA AGRARIA EN EL DIA DE LA COOPERACION

En un año atípico, la Cooperativa Agraria viene acompañando el desarrollo de la producción primaria prestando sus servicios habituales y esperando por mejores condiciones para desarrollar inversiones. La ventaja de contar con herramientas tecnológicas de antemano hizo que el cambio hacia una operatoria remota, impulsado por la pandemia, se desarrollara sin inconvenientes, contó a “El Periodista” su presidente, Pablo Vassolo

Julio 2020

¿De qué manera se vive en un contexto tan particular el Día Mundial del Cooperativismo?

Está claro que se trata de un año distinto, por las razones que todos conocemos, aunque en cierta medida desde el sector agropecuario nos hemos acostumbrado a la variabilidad. Tengamos en cuenta que estamos sujetos al clima, la economía, los precios de mercado; nunca se dan dos ciclos iguales. Ahora apareció otro factor, asociado con la situación de la pandemia, que muchos de nosotros nunca habíamos transitado y ojalá que no nos toque de nuevo. Es un “cisne negro” que modificó totalmente las condiciones de trabajo.

Dentro de este contexto, el sector productivo se ubica en las actividades catalogadas como “esenciales”, por lo que el campo no paró, y por consiguiente tampoco la tarea cotidiana de la Cooperativa. Las cosechas se completaron, los acopios hicieron las entregas correspondientes, los granos salieron a través de la vía de la exportación, o sea que la rueda no se detuvo. Es decir que, operativamente, somos uno de los rubros menos afectados, mientras que a otros les ha pegado de manera muy dura, con un prolongado período de tiempo cerrados.

De cualquier manera, la forma de realizar cada una de las tareas cambió…

Sin lugar a dudas. En las distintas instalaciones que pertenecen a la Cooperativa Agraria (supermercado, oficinas, ferretería, sucursales, plantas de acopio) cuidamos el cumplimiento de los protocolos sanitarios exigidos (con el uso de barbijos, distanciamiento) y con el sector administrativo cerrado para el público en general.

Tratamos de manejar toda la operatoria de manera remota, a través de las plataformas digitales y virtuales. Contábamos de antemano con la tecnología necesaria para ponerlo en práctica, por lo que la adaptación se pudo concretar de forma rápida, en apenas quince días. Y creemos que muchas de estas herramientas que debimos utilizar ante la contingencia del COVID-19 han venido para quedarse, por lo menos en la estructura de trabajo de nuestra cooperativa.

La virtualidad permitió, por ejemplo, que la CATA pudiera continuar con los habituales ciclos de charlas a cargo de expertos orientadas hacia diferentes temas (por caso semillas, comercialización, climatología), con un nivel de participación similar al de temporadas anteriores. De la misma manera, hemos continuado con las reuniones periódicas del Consejo de Administración, previa aprobación del INAES para el empleo de las herramientas tecnológicas.

¿Qué evolución notan en el mercado de granos, en el marco de la pandemia?

Se está mencionando que la siembra para la campaña de fina arrojará números superiores a los del año pasado. Algunos anticipan que la superficie de cebada bajará (en función a una eventual menor demanda de cerveza de la población) y que se incrementará la de trigo. Igualmente, no creo que ese corrimiento genere un desfasaje importante entre uno y otro cultivo al momento de hablar de la cantidad de hectáreas sembradas. Variará el porcentaje, pero no en forma brusca, porque el trigo se sigue produciendo a buen ritmo en todo el planeta.

Con respecto a las perspectivas para la cosecha gruesa, todavía resulta un poco temprano para definir superficies. Desde hace cuatro años que se advierten inconvenientes en cuanto a la soja de primera y segunda, con números bastante pobres. Suponemos que se va a sembrar un poco más de girasol, pero nunca se dejarán de lado tanto uno como otro.

¿Se evidencia una conducta general de venta anticipada de futuras cosechas de trigo, maíz y soja, en función de un escenario económico complejo y con potencial suba de retenciones?

No me parece. En 2019, al tratarse de un año electoral con posible cambio de gobierno (como finalmente sucedió) sí se notó claramente esa tendencia de anticipación de venta, porque se suponía que los porcentajes de retenciones iban a subir. Incluso aquellos que poseían stock lo comercializaron; se trata de comportamientos habituales del mercado. De todas maneras, el productor continúa sembrando, cosechando y vendiendo, aunque varíen un poco las estrategias. Pienso que cada uno lo manejará de manera muy personal, según el plan que más le convenga.

¿El sector agropecuario sintió alivio por la flexibilización de la circular 7030 del Banco Central que imponía restricciones para el pago de importaciones en moneda extranjera?

Muchos de los insumos de fertilización y los herbicidas son importados, por lo que el cambio de reglas que se quiso implementar a través de la circular que emitió el Banco Central modificaba de manera notoria los números del productor. Hubiera afectado de forma muy brusca.

¿Cuáles son los objetivos centrales o futuros proyectos de inversión de la Cooperativa Agraria en el corto o mediano plazo?

Como mencionaba al inicio, se trata de un año atípico, y creo que afrontamos un tiempo para estar tranquilos en ese aspecto. No hay que olvidar que la Agraria es una entidad de servicios, y debe mantener un estándar que deje satisfechos a los asociados. Siempre existe la necesidad de realizar mejoras de infraestructura, por ejemplo, en una planta de acopio. Pero a la hora de pensar en la concreción de inversiones, se busca la mejor forma de financiación, y en ese sentido estamos pasando por un contexto de incertidumbre en el país. La Cooperativa no tiene la necesidad de tomar decisiones urgentes, porque cuenta con estructura muy organizada y bastante moderna.

Pero esto no implica detener nuestro crecimiento. La generación de negocios agropecuarios, la apuesta por la actividad esencial del productor de sembrar y cosechar, continúa siendo el objetivo central.