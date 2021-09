Animal de radio

VALENTINO VITOLLA Y SU PASION POR LA COMUNICACIÓN Y POR CLAROMECO

Con apenas 19 años, creó y lleva adelante solo W Garage Radio, una emisora digital que sale desde Buenos Aires pero juega de local en Claromecó. Y “Clarín” publicó una carta suya sobre la llegada de la Fragata Libertad. Valentino Vitolla compartió con “El Periodista” su pasión por comunicar y por las playas que conoce desde que nació

Septiembre 2021

¿Cómo y cuándo llegaste a Claromecó?

Yo soy de Buenos Aires, del barrio de La Paternal. Y voy a Claromecó, ahora una vez por mes y todos los veranos completos, desde que tenía 10 días (hoy tengo 19 años). Mi papá había ido alguna vez de soltero a Las 24 Horas de la Corvina Negra, pero en aquel momento no le gustó. Volvió tiempo después y se enamoró del lugar, donde tenemos un complejo de cabañas. Claromecó es mi lugar en el mundo.

¿Es Claromecó el lugar que te despierta la pasión por la radio y la comunicación? Alguna vez te escuchamos en la RCC…

La secundaria la hice en una escuela de Comunicación, y en la RCC arranqué cuando tenía 16 años, como movilero. Además, una nota que hice para un trabajo práctico sobre Malvinas, a un ex combatiente, hizo que me metiera no solo en el periodismo sino también en esa temática en particular. Y desde entonces estoy en el mundo de la radio, del video, la comunicación.

Mi vinculación con la RCC surgió de chico, porque mi familia era amiga de Tito Martínez, su fundador, así que yo iba a la radio y me encantaba y pensaba que alguna vez iba a trabajar allí. Cuando entré era el primer verano sin él en la radio, porque había fallecido, así que hablé con sus hijos para empezar. Y llegué con mi bicicleta con ganas de aprender. Me recibió Andrés Catalini (N. de la R: pionero y creador de la tresarroyense Radio de los Chicos), que trabaja habitualmente en verano, y fue quien me enseñó muchísimo. No termino de entender por qué quiso ayudarme tanto, es un genio Andrés. Y empecé en su programa con una columna semanal de pesca, y cubriendo móviles cuando la movilera oficial no podía salir. Y ya el verano previo al inicio de la pandemia lo hice completo en el móvil.

¿Hay alguien de tu familia vinculado al campo de la comunicación o sos el primero?

Soy el primero. Mi papá es abogado, y habla hasta por los codos (risas), tanto que lo metí en el mundo de la radio. Y es increíble porque estoy solo en la radio, la manejo de manera integral yo, pero lo he puesto a ayudarme.

¿Y W Garage Radio cuándo surgió?

Yo armé un viaje a las islas Malvinas y me tuve que volver porque comenzó la pandemia. En medio de la bronca que me daba esa situación, me dije que si la pandemia me había arruinado ese proyecto tan importante para mí, le tenía que ganar. Tenía el garaje de mi casa destruido y de la calentura, en plenos 15 días de cuarentena que tenía que cumplir obligatoriamente, me puse a armar la radio. Y en poco tiempo explotó. Nunca pensé que tendría la repercusión que empezó a tener en tan poco tiempo. Y lo loco es que si bien la hago desde Buenos Aires, se convirtió como una embajada de Claromecó, no sólo en la Capital sino en cualquier lugar del país, porque al ser una radio online se escucha en todo el país.

Los auspiciantes que me conocían en Claromecó me dieron su apoyo, de manera absoluta. Pero lo cierto es que la radio empezó en plena cuarentena.

Un medio local, desde la Capital

Es muy interesante cómo lograste posicionar tu proyecto como un medio local o regional a pesar de transmitir buena parte del tiempo desde Buenos Aires. ¿Se dio así o fue algo buscado?

Eso es lo loco y lo lindo, al mismo tiempo. Y creo que si bien no es la única radio online que hay en Claromecó, porque está Redium (N. de la R: de Esteban Mango, uno de los propietarios de la RCC), a partir de este proyecto se empezó a hablar más de la radio online en Claromecó, cuando antes habitualmente se escuchaban las FM y la AM. Y es muy lindo además poder transmitir desde Buenos Aires todas las sensaciones que despierta el lugar, y haberla transformado, como era mi objetivo, en una embajada de Claromecó, que prendió mucho en la gente. Creo que era algo que faltaba, más musical, más de rock, y eso también entiendo que es lo que la convirtió en una tercera alternativa.

De hecho tu producto radial no compite con las emisoras ya instaladas…

No compite, de hecho ese nunca fue mi objetivo. Yo aprendí mucho de radio trabajando allá, pero W Garage es más musical, con mucha música de los 80, los 90, los 2000, y una fuerte presencia en las redes sociales. Yo quise hacer un multimedio, por eso este verano, además de hacer radio, empecé con los videos, que explotaron. De esta manera también busqué que, aun estando en la Capital, se pudiera promocionar Claromecó a través de la radio y sus videos en las redes.

¿En el verano, entonces, transmitiste todo el tiempo desde Claromecó?

Claro, hice radio móvil, que es la posibilidad que te da la radio online, que con apoyo de los auspiciantes pudo salir desde Samoa, Borneo, el nuevo emprendimiento del Golf, Posta del Faro. Entonces, transmitiendo desde distintos puntos, logramos también eso que en la radio está vedado, que es la posibilidad de que la gente nos vea. Transmitimos, incluso en los programas que comparto con mi papá, desde Facebook, Instagram.

¿Y cómo fue la repercusión de W Garage puntualmente en verano?

Cuando cumplimos un año, el 8 de junio, hicimos un video de agradecimiento a la gente, y compartimos las estadísticas que indican que la radio online tuvo un alcance de 40.000 personas, pero el contenido compartido en redes llegó a los 2 millones de impresiones. Las redes explotaron, y ayudaron mucho a que la radio online también crezca.

Y ese era el objetivo, la creación de un multimedio en el que yo soy una especie de pulpo. Hoy, por ejemplo, hice una nota en vivo con integrantes de Kapanga, y enseguida la compartí en video en Facebook e Instagram con la idea de llegar a toda la gente, la que ya escucha la radio y la que nos sigue por las redes.

Estás estudiando locución además…

Estoy promediando la carrera en Eter, de manera virtual. Iba a ingresar al ISER pero el viaje a Malvinas me modificó los planes. Y la misma radio me permite aprender mucho de la carrera. Y el hecho de hacer entrevistas, estar frente a un micrófono, por supuesto me potencia en ese aprendizaje. Las entrevistas que fui haciendo en Claromecó, con Graciela Alfano, con Mario Massacessi, me han ido nutriendo como comunicador y como estudiante.

La programación de la radio tiene aspectos conceptuales interesantes, como la movida en torno a los 80. ¿Por qué esa elección?

Armé la radio pensando en la gente a la que quizá no le gusta ver televisión, o leer el diario, o incluso escuchar la radio. Pero muchos consumen hoy las redes sociales. Entonces, W Garage está pensada para quienes quieren escuchar, pero también para quienes usan las redes pero no escuchan la radio, abarcando con sus contenidos lo máximo posible y que el público los disfrute como quiera. Una misma nota está envivo en la radio online, en video en las redes y en YouTube, como nota en la página web y como podcast en Spotify para el que la quiere escuchar quizá a las 2 de la mañana.

Y con respecto a los 80, es ahí donde metí a mi viejo. Y ese es justamente el programa que más explotó en Claromecó, “Un bondi a los 80”, esa contraposición entre el padre y el hijo, él que me habla de cosas que yo no conocí y no entiendo, el público que se engancha… Se arman cosas muy divertidas. Y ganó interés en el delegado, en el intendente, y en los auspiciantes que nos apoyan muchísimo.

¿Y seguís laburando solo en la generación de todos esos contenidos?

Completamente. Trato, como dije, de ser un pulpo, por eso a veces se me hace imposible desconectarme, y mi vida es la radio. Son muchas las cosas que hay que atender, me hago las publicidades, los videos, la operación, e incluso ahora que otra gente hace programas en la radio, porque les ofrecí el lugar, también opero, hice la página web y soy community manager de las redes. Y por supuesto lo he podido hacer por lo mucho que aprendí de Andrés y Esteban.

La Fragata y la gente

Escribiste un texto con una mirada muy interesante sobre el impacto de la visita de la Fragata Libertad a Claromecó, que publicó Clarín ¿Estabas allí?

Me quería morir porque me tuve que ir de Claromecó un día antes de la llegada de la Fragata. Me habían ofrecido acercarme en una embarcación, incluso, y estuve en contacto para subirme a un avión, pero no pude y ese fue un momento de los que más sufrí. Pero a nuestra manera hicimos contenido sobre el tema, y pude compartir esa reflexión que publicó Clarín, motivada sobre todo en el hecho de que todos hablaban de la Fragata pero nadie ponía énfasis en el comportamiento de la gente. Verlo desde el estudio de la radio, las fotos, los videos, fue verlo desde afuera, sin la vorágine y la locura que se vivió, tan linda, entonces pude analizar esa felicidad de la gente, y analizar muchas cosas que seguramente allí no hubiera podido.

Aportó una mirada distinta, y creo que también como concepto tu radio es un aporte diferente, y eso quizá explica su éxito.

Posiblemente sea porque tengo solo 19 años, y por eso puedo desde mi lugar aportarle a los medios la evolución y el reinventarse constantemente que yo creo que es como deben funcionar. Odio TikTok, por ejemplo, pero es un boom, entonces le hice una cuenta a la radio, y subo contenido. Y lo que pasa con las transmisiones en vivo es una locura, por eso creo que todavía hay tiempo de subirse a este barco, pero es importante que los medios se renueven.

Y sobre la carta en Clarín, no esperaba tanta repercusión. Al día siguiente, me llegó un mail de un marino que también fue veterano de Malvinas y estuvo en la fragata, mandándome un poema sobre su “romance con la señora de los mares”, algo muy emocionante.

En un año te han pasado cosas como comunicador que a quienes transitamos la era previa al universo digital nos han costado mucho…

Para mi primer programa al aire, hace un año, trabajé seis horas para transmitir dos, y ahora me pongo frente al micrófono y puedo improvisar. Y pasa lo mismo con las entrevistas. Durante los programas mando mails, converso con managers, cargo contenido en las redes, y así voy produciendo las entrevistas, por ahí uno me contesta y sale la nota. Pero me enorgullece que la gente piense en mí, que me acerque contactos, que cuando imaginan una nota me tocan la puerta de mi casa para que la arme. Logré que la gente se sienta parte de la radio, y eso es algo hermoso. Es prueba y error, aprendizaje constante, pero mi lema es aprender haciendo.