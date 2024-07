A Todo Ritmo

UN FENOMENO DEL ZUMBA CON NOMBRE Y APELLIDO: GISELA VULCANO

Es instructora de Zumba y tiene su propio espacio en donde muchísimos alumnos la acompañan. Maneja una energía única y con su importante presencia en las redes sociales –tiene más de 100 mil seguidores en Instagram y canal propio en YouTube-, logró compartir sus propuestas incluso en el exterior

Junio 2024

Ella tiene una personalidad como pocas. Cualquiera que la conoce sabe de su constante alegría y la energía positiva que transmite, y el que no, queda sorprendido con ella.

Gisela Vulcano nació en Oriente, aunque hace algunos años la vida la trajo a Tres Arroyos, donde ha cosechado el cariño de la gente a través de la actividad deportiva.

Su aventura acá comenzó en el año 2010 cuando llegó a nuestra ciudad a retomar la carrera de Educación Física. En el camino, realizó numerosos cursos de Zumba, lo que la ha llevado a recorrer el país con sus clases y a hoy en día tener su propio espacio, ATR Fitness, que cuenta con más de 150 alumnas.

Hablemos un poco de vos… ¿Cómo te definirías?

Tengo una personalidad bastante especial, soy bastante extrovertida, siempre estoy como muy arriba, ando alegre por la vida. Claramente que todos tenemos problemas, algunos bajones y algunas cosas, pero la verdad es que mi trabajo hizo que esa energía durante todo el día la mantenga bien alta porque laburo con mucha gente y en mis clases el objetivo es transmitir esa alegría, llevar buenas vibras.

¿Y siempre fuiste así o te surgió más en el terreno profesional?

Siempre fui bastante pizpireta, diría mi abuela. Desde pequeñita siempre me gustó la exposición y siempre fui muy sociable también.

Hace un tiempo que estás en Tres Arroyos. ¿Cómo llegaste acá?

Yo termino la secundaria con el objetivo de estudiar Educación Física, entonces me fui a Bahía Blanca. Hice 2008 y 2009 el profesorado y luego, lamentablemente por situaciones económicas, no pude seguir estudiando la carrera y me tuve que volver a Oriente. Empecé a trabajar en el pueblo y un día charlando con alguien me comenta que la carrera estaba en Tres Arroyos. Claramente yo no sabía, entonces empecé a averiguar un poco, pedí el pase y me vine para acá a retomar la carrera. Arranqué viviendo en una pensión y a su vez empecé a trabajar. Por ahí viste dicen que no está muy bien visto que trabajes y que estudies al mismo tiempo, pero la realidad es que yo necesitaba laburar, así que presenté un proyecto en la Municipalidad para hacer asistencias técnicas.

¿Qué arrancaste haciendo?

Dábamos escuelita de hockey, escuelita de fútbol… Todo lo referido a la Educación Física. Ahí estaba. En el 2012 más o menos también entré en el programa “Argentina, nuestra cancha”, que eso también era un sustento económico para nosotros. Y así seguí dando clases en diferentes plazas, talleres… Tenía esos dos laburitos que me ayudaban e iba recorriendo diferentes lugares de Tres Arroyos porque laburábamos siempre en los barrios.

Imagino que laburar de esa manera a un estudiante le ayuda mucho a abrir la cabeza.

Un montón… Porque no solo trabajas desde el profesorado de Educación Física con las prácticas en escuela, sino que desde las asistencias técnicas y el programa teníamos otra mirada de todo lo que pasaba alrededor. Es hermoso el trabajo con las infancias. Ya después comencé a trabajar un poco más con adultos. También surgió desde una asistencia técnica hacer gimnasia para adultos, que ahí empezó todo el camino con el que ahora estoy a full porque en esas clases hacíamos un poquito de bailes sencillos, un poco de movilidad… Luego me dio la oportunidad Peco Segovia de trabajar en el gimnasio Oxígeno, y me empecé a meter en el mundo del baile de a poquito.

Todo un mundo

¿Y cómo conoces la Zumba? ¿Qué fue lo que te atrapó?

Fue muy loco. Como decía, arranqué de a poco, bailando, primero con adultos mayores, pero bailando tranqui, como para sumar algo a las clases. Pero se trataba más de movilidad, no de coreografía. Y de pronto, charlando con un amigo que estábamos trabajando en colonia de verano, me dice: “A vos que te gusta tanto bailar, ¿por qué no te haces el cursito de Zumba?”. Yo al principio dije que no podía, que era carísimo, que era imposible, y él me decía que me re veía haciéndolo. Justo ese mismo verano, da la casualidad, como cuando se te alinean los planetas, que traen la capacitación de Zumba a Bahía Blanca. Es muy costoso meterse en este mundo porque hay que pagar una membresía en dólares, pero yo dije: “Bueno, es una inversión… Vamos para adelante”. Y me anoté… Hice primero la capacitación que se llama Básico I de Zumba, y de a poco fui sumando Zumba Kids, Zumba Gold (para adultos mayores) y Aqua Zumba.

Vas como subiendo escalones, pasito a pasito…

Claro. Primero me quería fijar si eso funcionaba. La primera oportunidad de trabajo dictando clases de Zumba fue en Aquática, que fue espectacular, sentí que era lo mío. Sí, sí, es por acá, viste, lo que es por acá. Eso fue creciendo, después de ahí estuve en otros lugares, fui plantando semillitas también con las asistencias técnicas, hasta que por fin hace cinco años pude tener mi saloncito zumbero, mi ATR Fitness, donde dicto absolutamente todas mis clases para todas las edades.

Por otro lado, también te dedicas a la gestión de redes sociales, algo que te llevó a tener actualmente más de 100 mil seguidores en Instagram. ¿Cómo se abrió esa puerta?

Porque soy tipo multifunción, pero también creo y considero que uno tiene que reinventarse y más en esta época que absolutamente todo pasa por las redes sociales. La pandemia fue una etapa que me hizo ver un poquito más allá de lo que puedo llegar a transmitir en las clases, en mi vida en el salón. Esa fue como la primera etapa de esto de reinventarse, ¿no? Poder entender de qué manera llegar a mis alumnas sin el contacto físico, algo totalmente difícil, pero no imposible. Entonces traté de buscar las mil alternativas para poder estar cerquita, y eso te lleva a capacitarte en tecnología, en redes sociales… Y todo eso hizo que hoy en día además sea community manager y tengo una capacitación también en marketing digital. Yo creo que mis clases hoy en día están como están también por las redes sociales.

También el mundo del Zumba en general, por ser algo internacional, pasa mucho por las redes, ¿no? Te ayudan a vincularte con gente de todo el mundo que está en la misma sintonía…

Eso me pasó desde pandemia, que tuve que ampliar esta visión. Me pasó que los vídeos que yo subía a las redes sociales para que mis alumnas bailaran en sus casas, llegaba a lugares que no tenía pero ni pensado alguna vez dar una clase. Así, en pandemia di clases online para personas de México, de Uruguay, de Chile y de acá mismo en la Argentina. Y en esa etapa y toda esa locura, empecé a crecer en redes un montón. Y, a su vez, todo este crecimiento y esta conexión con otras personas, hizo que el año pasado, por primera vez, como diría la abuela, haya cruzado el charco y fui a dar una masterclass a Uruguay.

¿Y cómo te convocaron?

Yo empiezo a subir contenido no solo a Instagram, sino a mi canal de YouTube. Entonces otros colegas comienzan a hacer mis coreografías. Una de ellas un día me dice “nos encantaría que vengas”, y uno siempre está abierto a las propuestas. Empezaron a surgir diferentes viajes a Tucumán, Mendoza, más cerquita acá en Azul, Tandil, Necochea, Lobería, Bahía Blanca, Lanús, Loma de Zamora… Cantidad de lugares y es hermoso. Fue una experiencia súper única porque por fin me encontraba con gente que me miraba a través de la pantalla y me venían a saludar como si nos conociéramos de toda la vida. Pero aparte de todo, nunca me muevo sola… como siempre les digo a las chicas, vamos como Néstor, en bloque, porque donde me sale a mí una clase para ir a dar, afuera siempre está todo el equipo. Siempre hacen lo posible para poder acompañarme a los eventos que me convocan a mí, poder estar ahí presente y acompañarme. Yo creo que no hay cosa más gratificante que sentirte acompañado por tus alumnos.

Y tampoco es magia… Es el fruto del trabajo en las clases

Es como yo siempre digo, es un trabajo de hormiguita que va muy despacito. Pero siempre rescato la conexión con las alumnas. La conexión es fundamental. Muchos de los objetivos por los que vienen a las clases de Zumba es para olvidar todo ese mal día que tuvieron y disfrutar de la clase.

A pleno

No por nada se llama ATR el espacio, ¿verdad?

A Todo Ritmo, a pleno… ATR surgió con miedo, porque no es lo mismo cuando trabajas para un club o para un gimnasio que siempre hay una institución detrás. Pero un grupo de amigas me alentó y me dio la confianza que necesitaba para dar el paso.

Decías que, como todos, hay algunos días que no son tan buenos. ¿Qué herramientas buscas en esos momentos para para dejar todo atrás y dar la clase como siempre lo haces?

En esos momentos uno ve cómo, sin querer queriendo, le devuelven lo que da. Uno da sin esperar nada a cambio. Y en ese dar, cuando vos estás medio bajón, están esas personas que vos les diste algo. Y te ven así, que no sos la misma profe que la clase pasada porque evidentemente algo te pasa, y te traen un chocolate y te cambiaron el día, o te dan un abrazo… Esas cositas pequeñas te cambian completamente.

¿Cómo te encuentra este presente?

En este momento tengo todas las ramas de Zumba, menos aqua porque no tengo pileta. Tengo alumnos desde los tres años hasta sin límite de edad, en total más o menos hay una matrícula de 150 alumnos. Después también tengo entrenamiento funcional y mis clases personalizadas, todo eso en mi salón de ATR Fitness.

Para cerrar, ¿qué mensaje querrías dar? Lo que se te venga a la cabeza en este momento…

Aprovechando esto que venimos hablando de la importancia de la salud, mi mensaje sería: no te quedes. Hagas lo que hagas, sea con el profe que sea, sea en el lugar que sea, si te queda más cerquita de tu casa o si te queda más lejos, no dejes de hacer esa actividad. Y si no estás haciendo ninguna, sumate a alguna. Andá, aprovechá, experimentá, buscá, pero no te quedes. Hoy en día el cuerpo nos pide movimiento y no podemos pasar de página la salud, y mucho menos en esta época donde en el invierno, el frío, la humedad y todos esos factores externos nos juegan una mala pasada. Así que cuando el cuerpo habla, escuchalo, seguramente quiere un poco de movimiento.