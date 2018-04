“Tres Arroyos está bien armado y lo que viene es auspicioso”

EL INTENDENTE CARLOS SANCHEZ CON “EL PERIODISTA”, EN UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA CIUDAD

La industrialización de la materia prima, apoyada en las fortalezas del sector agropecuario y la seriedad de los proyectos fabriles que funcionan en el distrito, sumada al crecimiento constante de iniciativas que apuntan a una mejor formación de recursos humanos, son los pilares que contribuyen al sostén de la gestión pública. No es menos central el rol que cumple la infraestructura, con una ciudad que se desarrolla con servicios. Así lo considera el intendente Carlos Sánchez, que en un mano a mano con “El Periodista”, celebra un nuevo aniversario de Tres Arroyos

Abril 2018

¿Qué análisis hace del momento actual que vive la ciudad?

Dentro de un contexto de país que no resulta fácil, por diferentes causas que sería muy largo de evaluar, creo que a Tres Arroyos se lo ve bien plantado. Están dando frutos ahora algunas cosas que venimos trabajando desde hace tiempo, con una mirada que hemos tenido siempre respecto de pensar hacia adelante. Por eso sigue vigente lo que en algún momento se habló y se trabajó acerca del desarrollo de un Plan Estratégico para el crecimiento de la ciudad, y su correlato para apoyarlo con el Plan Urbanístico. Dentro de ese marco de crecimiento y desarrollo, considero que sigue funcionando muy bien el Parque Industrial. Las empresas que lo integran son firmas serias, no improvisadas, con un plan de trabajo a largo plazo. Algunas lo harán de manera más eficiente que otras, algunas crecerán más rápidamente que otras, pero siempre con un afán de prosperidad. Por otra parte, enorgullece decir que la mayoría de ellas son tresarroyenses.

En materia educativa, ¿qué posicionamiento ocupa Tres Arroyos, según su mirada?

Si hablamos de aspectos básicos para el progreso o el futuro de una ciudad, pienso que es insoslayable mencionar a la educación. Creo que en ese aspecto estamos bien en líneas generales, con centros de estudios superiores como el CRESTA, o los institutos terciarios, y con una escuela secundaria (ya sea pública o privada) consolidada.

¿Y en cuanto a la obra pública?

Por supuesto que falta mucho por hacer, pero si hablamos de la obra pública se avanzó bastante. Más del 90 por ciento de la ciudad cuenta con el servicio de agua corriente, en cloacas el porcentaje ronda el 65 o 70, números que serían la envidia de otros distritos o localidades. Un aspecto importante en todo este tema se relaciona con la necesidad de contar con los proyectos armados, saber qué precisamos. Hemos confeccionado y presentado en Nación y Provincia ampliaciones de cloacas, gas, agua corriente, pavimento. Otro de los trabajos fundamentales que nos compete hacer como Municipio tiene que ver con la gestión permanente ante el Estado nacional o provincial, conversando y consensuando con las autoridades, para que se hagan efectivos. Hay coyunturas económicas, como la actual, en la que no resulta sencillo lograr financiamiento. Existe la chance de concretar un endeudamiento crediticio proveniente del exterior para obra pública; habrá que estar atentos para aprovechar las oportunidades que surjan, con los planos listos para presentar y la gestión de gobierno necesaria para que sean tenidos en cuenta.

Respecto al turismo, ¿se advierte un desarrollo o un despegue?

Evidenciamos un crecimiento poblacional en aquellos lugares del partido que se sustentan básicamente con el turismo, con gente que se anima a establecerse, o la llegada de inversores foráneos que apuestan por nuestros destinos. A las otras localidades les cuesta un poco más, pero de cualquier manera avanzan, como por ejemplo San Francisco al influjo de la Planta de Reciclado, o Copetonas por efecto rebote de las mejoras de la ruta que llega hasta Reta. Cascallares cuenta con empresas privadas que sostienen la oferta laboral para la población, y a esos vecinos también intentamos agregarle viviendas y servicios (gas, agua corriente).

¿La matriz productiva sigue representando un pilar importante para el sostenimiento de Tres Arroyos?

Contamos con un importante respaldo de nuestras producciones primarias que provienen del campo, complementadas con una arista industrial fuerte que permite avizorar un buen futuro. Creo que todo ese respaldo sirve para no construir un crecimiento artificioso, sino más bien sustentable, en aquellos ámbitos que pretendemos mejorar (económico, social, productivo, educativo).

¿Qué panorama presenta la atención sanitaria?

Considero que es uno de los aspectos sumamente trascendentes sobre el que debemos poner foco. Creo que en líneas generales Tres Arroyos está bien en ese sentido, aunque constituye un área de atención que no tiene techo en materia de crecimiento o de servicios. En función de la cantidad de habitantes que componen la ciudad y localidades, pienso que nuestro principal efector sanitario, el Hospital Pirovano, se encuentra ediliciamente en condiciones. Estamos a punto de inaugurar la ampliación del sector de Maternidad y hace poco más de un año se realizó otra ampliación, la de Internación, y vamos a construir un galpón para optimizar el servicio de ambulancias. Desde el punto de vista técnico o del equipamiento, considero que el Hospital se ubica a la altura de lo que se pretende. En cuanto el personal, contamos con un recurso humano muy capacitado, tal el caso de nuestras enfermeras (que han egresado del CRESTA) y de los médicos, que conforman un plantel importante de trabajo. Sabemos que cuesta cubrir las guardias (por un problema de escasez de profesionales que quieran aceptar hacerlo), pero es una dificultad no solo de Tres Arroyos, sino también nacional y provincial.

Sin embargo, con el complemento de asistencia que se lleva a cabo en los 17 centros de atención primaria de la salud (CAPS), podemos avanzar en la prevención, un aspecto que en salud resulta fundamental. Ojalá que en un futuro cercano se pudiera avanzar con el tema de regionalización del Hospital Pirovano, lo que nos aliviaría mucho desde el plano económico, aunque no se trata de un trámite sencillo.

Hace pocos meses se concretaron cambios de gabinete, para asumir los últimos dos años de gestión; ¿considera que dieron el resultado esperado?

Buscamos gente con experiencia dentro de la estructura municipal, pero a la vez preferentemente joven. Quisimos darles la oportunidad de asumir un cargo con responsabilidades mayores, donde tuvieran la chance de demostrar todo aquello que aprendieron, que pudieran desarrollar la vocación que eligieron y prestar servicio. Luego de cuatro meses, me parece que la estrategia viene dando resultado, porque la mayoría se adaptó sin inconvenientes a la función y asumió el compromiso como yo pretendía e intuía que podían hacerlo.

¿El balance global deja la puerta abierta al crecimiento, de cara al aniversario 135, en 2019?

Tres Arroyos está bien armado no solamente a la hora de hablar de un plan de crecimiento a futuro, sino también al momento de pensar en un presente favorable desde el trabajo y por qué no desde el ámbito educativo. Si mantenemos el foco y la atención, y nos dedicamos a la tarea de mejorar, creo que podemos estar esperanzados en que lo venidero será auspicioso.