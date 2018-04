Secretos de palacio

“ABC” PALACIO - TORRE, LA HISTORIA TRESARROYENSE SE REINVENTA

EL ABC vuelve a vivir. En la esquina de Maipú y 25 de mayo, donde durante 76 años estuvo abierto Grandes Almacenes EL ABC, una empresa local de Ángel y Jesús Cabañas que llegó a ser de las más importantes de la provincia, Vial Agro está construyendo el Palacio – Torre ABC, con la idea de recuperar y revalorizar el Patrimonio Histórico. El arquitecto a cargo del proyecto, Julio Castro Limón -sevillano experimentado en este tipo de obras-, prevé que el Palacio y la Torre estén terminadas para julio de 2019. “El Periodista” y una exclusiva recorrida por la obra, que incluye detalles únicos

Abril 2018

Los Grandes Almacenes EL ABC abrieron sus puertas en marzo de 1916, dedicados a la venta de materiales de construcción. El negocio tuvo éxito al instante: en poco tiempo, tenían más de 10 mil clientes en Tres Arroyos, Gonzales Chaves, Coronel Dorrego, Juárez y Necochea. La capacidad empresaria de los hermanos Cabañas no tenía techo y supieron expandir su negocio a niveles imprevistos. En 1934, la empresa comercializaba una amplia variedad de rubros, que incluían almacén, corralón de maderas e hierros, talabartería, ferretería, armería, bazar, menaje, maquinaria agrícola e industrial, repuestos, radiotelefonía, electricidad, lubricantes y combustibles y productos para la sanidad animal. Trabajaban en sus diferentes dependencias unos 60 empleados; el reparto y despacho de la mercadería se efectuaba en seis auto-camiones y nueve carros de reparto, mientras que seis líneas telefónicas externas y 12 internas funcionaban constantemente recibiendo y formulando pedidos. Una alta competitividad en los precios, favorecida por ventajosos acuerdos económicos con fabricantes e importadores, hacía de los Grandes Almacenes una firma fuerte, que en aquel momento y a pesar de la situación que atravesaba el país y buena parte del mundo, logró convertirse en una de las casas comerciales más importantes de la provincia de Buenos Aires. En la década del 50 llegaron a tener 160 empleados y a fines de los 80 comenzó la debacle: cerró el almacén porque ya no era rentable. La crisis ahogó a la empresa y en 1992 cerró sus puertas.

“El primer desafío para un profesional se sitúa desde un principio ante el inversor ya que el Patrimonio requiere una gestión que esté siempre dirigida a resguardarlo de intereses particulares, que inevitablemente tienden a ponerlo en riesgo. Y ésta fue la principal razón por la que decidí tomar la responsabilidad del proyecto, ya que me encontré con dos personas, propietarios de la inversión (Pablo y Gabriel Quantín), que desde el primer momento se mantenían firmes en la preservación de la identidad histórica y la memoria del edificio EL ABC, y un concepto claro; preservar dicha memoria e identidad no implica convertirlo en “Museo Urbano”, sino dinamizarlo y derivar las acciones en los usos futuros y posibles del edificio”, dice Julio Castro, arquitecto de la obra.

El proyecto ABC consta de construir dos edificios perfectamente diferenciados donde habrá 76 viviendas en total. Uno, el edificio de los ex grandes almacenes El ABC, es de estilo academicista francés, de principios del siglo pasado, al cual se le va a realizar una recuperación y puesta en valor integral en su fachada y patio interno. En la resolución habitacional, se ha privilegiado su carácter de exclusividad, pero conteniendo en su interior todo el confort y la tecnología moderna. Tendrá únicamente seis departamentos por planta -12 en total- con dos departamentos de una habitación y 10 de dos habitaciones, pero con superficies inusuales: van desde los casi 90 metros cuadrados de las de un dormitorio hasta los 140 metros cuadrados de las unidades de dos dormitorios.

La Torre, sin embargo, será un edificio de moderna construcción, con 13 plantas de viviendas, en el cual se repartirán 64 departamentos con ofertas distintas para satisfacer toda la demanda habitacional posible. Va a tener departamentos de uno, dos y tres dormitorios, con superficies desde los aproximadamente 65 metros cuadrados de un dormitorio hasta los 130 metros cuadrados de las de tres dormitorios. En las plantas 12 y 13 se encontrarán cuatro unidades -dos por planta- más exclusivas, que van desde los 140 metros cuadrados de la más pequeña hasta los 230 metros cuadrados de la más grande.

En ambos edificios las unidades se entregarán completamente equipadas. Piso radiante, aire acondicionado frio/calor con sistema Multisplit, aluminio exterior con vidrio DVH, baños revestidos de mármol travertino turco, cocinas y toilettes con porcelanato de primera calidad, artefactos Roca, griferías FV de alta prestación, mesadas de cocinas y baños de Silestone, piso de madera laminada, cocina completamente amueblada y equipada con lavarropa, lavavajillas, campana extractora, anafe y horno a gas, heladera y microondas. Stores black-out en todas las aberturas y artefactos de iluminación LED en el interior de las unidades.

Dentro del complejo, si bien habrá dos edificios diferenciados, estarán unidos por un basamento, cuya fachada también forma parte de la recuperación y puesta en valor. Sobre este basamento se ubicarán locales comerciales con una “recova” interna para obtener más amplitud a la vereda y convertirlo en un “mini paseo” comercial. Los accesos a ambos edificios están diferenciados. Al Palacio se ingresará por 25 de Mayo y a la Torre por el Portón con Arco de medio punto de la calle Maipú. Sobre este basamento a su vez se genera un pulmón verde interno que sirve de expansión para los habitantes del complejo. Además, tendrá cocheras cubiertas y bauleras tanto en Planta Baja como en la Planta de Subsuelo.

El inicio de obra se hizo el primero de julio de 2017 y se concretará en julio de 2019. Hoy lleva un avance del 30%, están armando el hormigón. “Los arranques de este tipo de emprendimientos, con subsuelos y la envergadura del proyecto son lentos, pero tal y como se puede apreciar ahora el ritmo ya es el adecuado”, dice Castro.

Hoy hay un total de 120 personas trabajando entre obreros, instaladores, seguridad y equipo técnico. En los próximos meses, habrá entre 230 y 250 personas trabajando. La superficie del predio es de 2150 metros cuadrados. El proyecto, una vez finalizado, tendrá casi 15 mil metros cuadrados construidos.

JULIO CASTRO LIMON, ARQUITECTO ESPAÑOL “Preservar la memoria e identidad de El ABC no

implica convertirlo en ‘museo urbano’, sino dinamizarlo” El arquitecto español, Julio Castro Limón, es un especialista en este tipo de proyectos. Tiene 46 años, casi 23 de experiencia y hace ocho que vive en Argentina.

“Sin lugar a dudas creemos que la zona afectada por este desarrollo se va a revalorizar. Primero porque recuperamos parte de la historia propia de la ciudad y a su vez se creó un entorno con mayor demanda habitacional y comercial, lo que hará que el centro de la ciudad vaya ampliándose hacia este sector”, dijo ante “El Periodista”. Agregó que “para todo profesional, cualquier proyecto que caiga en sus manos se convierte en un desafío y éste aún más por sus características. El tomar un edificio como EL ABC y hacer una recuperación integral de sus fachadas y mansardas, plantear una transición por su fachada interna hacia el pulmón verde y finalizar con una Torre de 14 plantas con características modernas lo hace atractivo y, más aún, después de conocer la historia del propio edificio y de lo que significó para la ciudad”.

Castro Limón planteó que “los desafíos para preservar el Patrimonio Histórico son muchos. El Patrimonio es un conjunto de bienes tangibles o intangibles que una persona o sociedad posee. El primer desafío para un profesional se sitúa desde un principio ante el inversor ya que el Patrimonio requiere una gestión que esté siempre dirigida a resguardarlo de intereses particulares, que inevitablemente tienden a ponerlo en riesgo. Y ésta fue la principal razón por la que decidí tomar la responsabilidad del proyecto, ya que me encontré con dos personas, propietarios de la inversión (Pablo y Gabriel Quantín), que desde el primer momento se mantenían firmes en la preservación de la identidad histórica y la memoria del edificio El ABC, y un concepto claro; preservar dicha memoria e identidad no implica convertirlo en ‘Museo Urbano’, sino dinamizarlo y derivar las acciones en los usos futuros y posibles del edificio”.

El profesional español añadió que “una vez salvado el principal desafío, el resto se convierte en soluciones técnicas más o menos complejas, para lo cual los profesionales debemos estar preparados. Yo a su vez tengo la suerte de contar con un equipo muy joven pero con una vasta experiencia en desarrollos y sin los cuales esta realidad no estaría siendo posible, de ahí mi agradecimiento a Diego, Federico, Matias, Ana, Mateos y Verónica por su día a día”. ¿Tenés en tu experiencia algún otro trabajo similar? ¿Conoces otros emprendimientos de características parecidas o en los que se recuperaba un Patrimonio Histórico?

Vengo de un lugar y una cultura donde la preservación histórica forma parte de nuestro día a día. Soy sevillano y mi ciudad cuenta con casi tres mil años de historia. Durante gran parte de mi carrera he estado ligado a este tipo de trabajos. Uno de los últimos en los que estuve implicado en mi casa y al cual le tengo mucho cariño es La Antigua Audiencia de Sevilla, que fue construida en 1595 y hoy es Patrimonio Nacional y sede de una Fundación y el edificio contiguo que en su día fue la “Cárcel Real”, donde mantenían a los presos que anterior y posteriormente pasaban por la Audiencia y donde cuenta la leyenda que comenzó a escribir Miguel de Cervantes, “El Quijote”. ¿Cuánto costará la obra al finalizar?

Sin dudas es un proyecto muy ambicioso. Y, por suerte, el costo de esta obra es directamente proporcional con el resultado, cosa que no siempre ocurre, ya que no solo va a tener unos materiales y terminaciones de primera calidad, con la involucración de empresas de primer nivel en todos los sectores (Otis, BGH, Samsung, Roca, FV, ILVA, etcétera) sino que en su proceso constructivo estamos contando ingeniería de primer nivel en cálculos de estructura, sistemas de encofrados alemanes, medios de elevación españoles (Grúa Torre). El precio final de cada unidad a la venta tiene plena justificación por su calidad. ¿Por qué son dos edificios?

El proyecto comienza con la recuperación y puesta en valor del edificio El ABC, pero el predio reunía condiciones y dimensiones como para hacer algo más. Podría haberse realizado una continuidad en todo el predio con la misma identidad del edificio existente, es decir, copiando lo que ya existía, pero la idea siempre fue preservar la historia. De ahí que se hiciera una propuesta de recuperación y que siguiera manteniendo su identidad, sin nada a su alrededor que compitiera y hacer más atractivo el proyecto yéndonos al extremo opuesto, una Torre Moderna.

Se concibió así en el inicio, pero el proyecto tenía una situación inconclusa; el predio tenía su división medianera en el eje del portón sobre calle Maipú, así que se adquirió la parcela faltante hasta el final del muro que corre sobre Maipú y se rehizo el proyecto completo, que es el que hoy estamos materializando. Una torre completa, con vista a todos los puntos cardinales. Todos las plantas tienen balcones y ventanas a las cuatro caras de dicha torre.

A CARGO DE LUIS GUZMAN INMOBILIARIA

La comercialización de las viviendas

En cuanto a la comercialización de las viviendas, la inmobiliaria que está a cargo es Luis Guzmán, con sede en Avenida San Martin 170. El precio del metro cuadrado es de 2350 dólares. Una unidad de casi 120 metros cuadrados, con dos dormitorios, cuesta $ 4.709.933 y se puede acceder de cuatro formas distintas: 1) 30% del precio, a la firma del boleto de Compra-venta. 2) 57% del precio, en 29 cuotas mensuales durante el transcurso de la obra ajustables por índice Costo de Construcción C.A.C. (Cámara Argentina de la Construcción), con base octubre 2017. 3) 8% del precio, en 5 cuotas (de 1,6% cada una) denominadas “Refuerzo”. Estas cuotas se abonarán con las cuotas Nº 5-10-15-20 y 25 del “Plan de Pagos”, ajustables por índice Costo de Construcción C.A.C. (Cámara Argentina de la Construcción), con base octubre 2017. 4) 5% del precio, con la toma de posesión de la unidad, ajustables por índice Costo de Construcción C.A.C. (Cámara Argentina de la Construcción), con base octubre 2017. Para todas las unidades, de una, dos o tres habitaciones, existen las mismas cuatro formas de acceso anteriormente detalladas.