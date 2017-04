Match point

EL TRESARROYENSE GUSTAVO STANISCIA Y SU ESCUELA DE BEACH TENNIS EN ESPAÑA

Guardavidas en Tres Arroyos y en otras costas del país, la playa siempre fue el ámbito natural para Gustavo Staniscia. Radicado en España tras vivir un tiempo en Brasil, se convirtió en un pionero en la práctica y la enseñanza de tenis playa en Almería, donde reside. Allí también escribió un libro sobre este deporte en crecimiento, y según dijo a “El Periodista”, sigue abriendo posibilidades para desarrollar esta atractiva disciplina. Entrevista exclusiva

Abril 2017

¿Cómo surgió la idea de enseñar beach tennis? ¿Cuáles eran tus antecedentes en ese sentido?

Surgió el interés por iniciarme con el beach tennis a mediados del 2012, con el apoyo de Marcelo Cascabelo de la marca Drop Shot, y a partir de ahí empecé a trabajar en las playas de la provincia de Almería, al sur de España, en la región de Andalucía. Todo empezó a gestarse cuando hace 6 años creé una Escuela de Padel Municipal con el Ayuntamiento de Almería, y comencé mi relación más continuada con un deporte de raqueta. Lo de jugar al beach tennis en la playa apareció de forma mágica y natural, que sumado al buen clima de Almería me abrió todas las posibilidades de crear un espacio nuevo con un nuevo deporte. En su momento fui aprendiendo, convirtiéndome en un experto, haciendo cursos, trayendo jugadores y asistiendo a sus clínicas, formándome como monitor por dos federaciones y transmitiendo lo aprendido fui consolidando todo lo que hoy conozco, consciente de que esto es solo el inicio. El beach tennis fue acogido por la ITF (International Tennis Federation) en el 2006, que le brinda todo su marco administrativo, algo fundamental para el crecimiento y expansión de un deporte nuevo. Empezó a jugarse en Italia en la década del ‘70 -Región Emilia Romagna, en la Costa del Adriático - y es considerado deporte con reglas propias desde 1996.

En Tres Arroyos vos te desempeñaste como guardavidas, de manera que la playa es como tu ámbito ¿En qué otros lugares desarrollaste actividades de playa? ¿Cuáles fueron? ¿Cómo fueron las experiencias?

Si, en realidad me siento muy cómodo en la playa, crecí entre Tres Arroyos y Claromecó, fui todos los fines de semana en invierno en mi infancia con mis primos y todos los veranos que estuve por ahí. Como guardavidas trabajé a partir del año 1978. Fueron un total de 13 temporadas entre Claromecó, Mar del Plata, Rada Tilly y Comodoro Rivadavia. En Brasil, donde viví 5 años, siempre estuve con actividades en, o cerca de la playa; y en mis 10 años en Comodoro Rivadavia, aunque el clima no acompañaba mucho, en el verano de 1996/97 tuve la concesión de una zona balnearia y desarrolle una actividad poco habitual en esa época llamada “La Playa del 3”, donde se ofrecían diferentes servicios a los visitantes creando algo nuevo y diferente hasta hoy recordado. Me gusta la arena.

¿En qué momento decidiste radicarte en España y cuáles eran las oportunidades de desarrollarte allí?

Lo de radicarme en España viene precedido de mi búsqueda personal por encontrar lo mejor para mí y para mi familia. Italia, por mi bisabuelo Staniscia (1879), me permite ser ciudadano italiano y vivir en Europa legalmente, y la elección de vivir en España está tomada en principio por el idioma y luego porque iba a ser más fácil para toda la familia acostumbrarse al cambio que esto trae aparejado.

¿Dónde vivís en este momento?

En este momento vivo en Almería Capital, y antes lo hice en las provincias de Málaga y Cádiz. Vivo con Julieta, mi pareja, y mis hijas Lisa y Julia, ya independientes. Además estoy siempre en contacto con Tamara y Martin, mis hijos residentes en Brasil a donde me escapo siempre que puedo.

¿Qué grado de difusión y desarrollo tiene el beach tennis en España?

El tenis playa en España es un deporte que, como en el resto del mundo, crece sin parar. Se practica desde hace más tiempo en las Islas Canarias, Catalunya, Melilla e Islas Baleares, que tienen la supremacía en los torneos nacionales. Ahora ya son más de 20 las provincias españolas donde se juega y el nivel va mejorando, ya hay jóvenes que nacieron con el tenis playa y lo practican como deporte principal. En Andalucía cada vez somos más, en Almería creé la Escuela de Tenis Playa BTA (Beach Tennis Almería) y comencé a sumar gente y a organizar torneos Locales, Provinciales y Regionales, a partir de entonces he trabajado con organismos oficiales como Municipios de la costa, la Diputación Provincial. En la actualidad ya hay creados media decena de clubes propios de tenis playa en la provincia, y otro tanto de escuelas en municipios de playa que trabajan con niños durante el verano. También organizo los Juegos Municipales de Almería de Padel y de Tenis Playa desde hace años, competición para los vecinos de la ciudad. Actualmente trabajo también con la Federación Andaluza de Tenis (FATenis), en la promoción del deporte, fomentando la práctica en las 8 provincias que conforman Andalucía y actúo como Profesor en los Cursos de Instructor Regionales de Tenis Playa, desarrollando como BTA los Campeonatos Provinciales y cuando nos toca el Territorial.

¿Quiénes optan por esta disciplina en cuanto a edades, intereses, práctica de otros deportes?

Una de las principales características de este deporte es su sociabilidad y además, permite que sea practicado por personas de diferentes edades y diferentes niveles, donde se convive al aire libre haciendo ejercicios y compitiendo. A nivel de alta competición, no tiene nada que envidiarle a cualquier otro deporte, las exigencias físicas, mentales y técnico - tácticas exigen a los jugadores una preparación a un grado muy elevado.

¿Hay posibilidades de competencia? ¿A qué niveles?

Existen competiciones locales, provinciales, regionales, nacionales e internacionales. El beach tennis fue acogido por la ITF (International Tennis Federation) en el 2006 que le brinda todo su marco administrativo, algo fundamental para el crecimiento y expansión de un deporte nuevo. Sus primeros pasos este deporte los dio en Italia, en la década del ‘70, y es considerado deporte desde que en 1996 se crearon sus primeras reglas propias, campos de 8x16 metros, altura de la red a 1,70 metros y la eliminación de las ventajas en 40 iguales. Además hay campeonatos oficiales en todos los países, que dan puntos para el ranking mundial (dominado por los italianos todavía) y en cada federación nacional; aquí es la RFET, en Argentina la AAT por ejemplo, además se suman los torneos organizados por Clubes asociados a ITF Beach Tennis en los que los premios son cada vez más grandes.

¿Te dedicás exclusivamente a la escuela? ¿Funciona de todos modos en temporada baja?

Mi Escuela de Beach Tennis como tal, funciona durante el período de verano; estamos desarrollando un proyecto para hacer que funcione durante todo el año en Almería y está bastante avanzado. Por mi parte, como Gustavo Staniscia, sí trabajo todo el año. Al ser un deporte poco conocido por ahora, siento que es más importante mi labor si voy sembrando para que cada vez sea más gente la involucrada generando más espacios de trabajo y de evolución. Hace un tiempo que lancé un Curso Práctico Intensivo de Beach Tennis de 10 horas en 2 días, para que jugadores de otros deportes lo conozcan más fondo y jueguen de manera más apropiada; este es un deporte diferente. Ahora incorporé una oferta a los Clubes de Padel para que incluyan al Tenis Playa dentro de sus actividades, con la posibilidad de aprovechar las canchas de obra más antiguas y en desuso (hay muchas en España), convirtiéndolas para el Beach Tennis con un bajo costo de inversión comparado con reacondicionarla. Además de los Cursos de instructor, clases particulares en otros Clubes y toda la labor con la FATenis.

¿Tenés proyectos a futuro con el beach tennis, como instalar más escuelas en otras zonas?

Todas las posibilidades están abiertas. Ahora mi función, o al menos lo que considero más importante, es la orientada a hacer que este deporte sea más popular. Llevo un tiempo trabajando en un libro, que se publica en breve -se está maquetando-, muy útil para la iniciación, tanto para quien aprende como para quien quiera enseñar el beach tennis, que se llama “Los 13 golpes más usados”. Estos 13 golpes están desarrollados con su definición, su análisis y las progresiones de enseñanza o aprendizaje de cada uno con imágenes. Va a ser el primer libro publicado en España sobre este tema y considero que es una buena manera de transmitir el deporte y de valorar su práctica. Confío mucho en el crecimiento del beach tennis en Argentina, hay mucha gente haciendo cosas y auguro un buen trabajo por parte de quienes lo hacen en nuestra ciudad natal y la costa. Claromecó es un lugar que tiene todo para convertirse en un point del tenis playa nacional.

¿Has establecido contacto con otros tresarroyenses en España? ¿Comparten encuentros?

Somos muchos los tresarroyenses que vivimos en España; me trato más asiduamente con amigos de la infancia como Guillermo Wolfram (Madrid) y Osvaldo Choppi (Marbella), a quienes considero familia. Somos cada uno de nosotros “tíos” de nuestros hijos dado que todos tenemos pocos familiares directos en este país. Hoy en día, con las ventajas que nos ofrece Internet, la comunicación entre todos es mucho más fluida, entre los que vivimos en España, en Europa en general y con los amigos que están en Argentina.

Finalmente, ¿qué contacto tenés hoy con tu ciudad natal? ¿Volvés con frecuencia, leés noticias, te interesa Tres Arroyos?

Tres Arroyos es parte importante de mi vida, es donde aprendí y conocí los valores con los que me muevo por el mundo. Tengo mucha familia y amigos en la ciudad y cada vez que tengo tiempo me hago una escapada. Muchas gracias a “El Periodista” por brindarme esta posibilidad de compartir mi experiencia con la gente de mi querida ciudad de Tres Arroyos, más aún si puede ser útil para alguien.