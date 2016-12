Los juegos que juega la gente

La presencia argentina le puso un toque especial a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. La cercanía con Brasil, cierta familiaridad con el idioma, la gran cantidad de compatriotas residentes en el país vecino que favorecieron cuestiones como el alojamiento y la compra de entradas, hicieron que miles de los que alentaron a las delegaciones nacionales en territorio carioca llegaran desde la tierra natal de Las Leonas, la Generación Dorada, el gran Brian Toledo y el inolvidable Del Potro.

En ese marco no podían faltar tresarroyenses. “El Periodista” compartió las experiencias de Nacho Catullo, periodista freelance que se fue varios meses antes a Brasil y consiguió trabajar en el área de prensa del Comité Olímpico; el “profe” Sebastián Roppel, que viajó desde Orense con su mujer y su hija de apenas un año; y Juan Manuel Locatelli, figura del básquet que no quiso dejar de ver a los integrantes de la inolvidable selección nacional de ese deporte, varios de cuyos nombres más importantes se despedían en la competencia. Lo que sigue son relatos atravesados por la emoción de quienes se supieron protagonistas de un momento inolvidable.

NACHO CATULLO, PERIODISTA / DESDE RIO DE JANEIRO

Olímpicos por dentro

Nacho Catullo es periodista. Aunque ya no vive en Tres Arroyos, su conexión con esta ciudad es permanente y fue, precisamente con amigos tresarroyenses, que llegó a Brasil con la intención de pasar unas vacaciones y estar lo más cerca posible de la competencia en Río. Logró, no sin esfuerzo, hacerse un lugar entre la prensa del Comité Olímpico y vivió los Juegos desde adentro.

“Vine con mucho tiempo, salí en marzo de vacaciones con amigos de Tres Arroyos, todos teníamos planes diferentes pero el viaje en común era a Río de Janeiro. Llegamos después de un mes de viajar por Uruguay y el sur de Brasil, el 15 de abril, y ellos empezaron a volver, uno primero, el otro más tarde, porque no consiguió laburo, y yo me quedé”, contó a “El Periodista” desde Río, donde tiene pensado quedarse por un buen tiempo más.

Nacho había dejado su trabajo de los dos últimos años y medio en la web de deportes Goal.com, con la que cubrió, durante 50 días, el Mundial de Fútbol, también en Brasil, y allí habían aparecido las ganas de quedarse. Los JJOO eran, entonces, la manera más ‘natural’ de hacerlo.

“Vine tanto tiempo antes y en una situación difícil tanto en Argentina como en Brasil, que no estaba fácil para conseguir trabajo, y menos dentro del periodismo, porque acá el idioma no ayuda, así que tampoco busqué trabajo como periodista enseguida. Además no estaba acreditado para los Juegos, así que era un problema grande como para vender notas… Pero como venía con amigos y en otro plan, conseguí trabajo en el hostel donde me estaba quedando, así que un poco me relajé y no tuve relación con los Juegos durante un tiempo. Mientras tanto aplicaba a lo que veía por Internet, en relación a los Juegos, y finalmente pasaron los meses, se empezaron a ir los amigos y me quedé compartiendo con colegas de Buenos Aires, de La Plata. Uno de ellos ya trabajaba en los JJOO, y por su intermedio empecé a hacer algunos contactos. Pasaba el tiempo, y sin credencial ni ningún medio importante como para gestionarla, apunté al Comité Olímpico, porque sabía que le hacían falta periodistas en español”, recordó.

Un poco por casualidad, y también por el vínculo con otros colegas y con un amigo de su padre, el ingeniero Julio Catullo, logró hacer llegar un curriculum y obtuvo una entrevista con el sitio oficial de los Juegos, que se publica en inglés, portugués, francés (el idioma oficial del COI), y español. “Pero esta gente se quedó sin presupuesto, entonces siguió trabajando el equipo más grande, de portugués e inglés, y el de español y francés –se puede comprobar entrando en la página, éramos 5 contra 30-, tuvo mucha menos producción. Lo cierto es que por un tiempo no me avisaron si iba a quedar para el trabajo, que era muy bien pago e incluía Olímpicos y Paralímpicos, y sobre la fecha de inicio de las competencias me confirmaron que iba a trabajar tercerizado, para una agencia de fotos que necesitaba galerías con epígrafes. Era un trabajo bastante fácil para un periodista hacer epígrafes, y además yo venía de laburar en un sitio web, así que era cuestión de usar un poco de criterio y nada más. Un poco me desmotivó porque era por menos dinero, pero era la única opción que tenía para estar dentro de los JJOO. Terminó resultando bueno, el trabajo estuvo bien, el horario era digno -había compañeros que laburaban 15, 16 horas-, y tenía una credencial que me permitió acceder a varias competencias, eventos e incluso la Villa Olímpica. Además terminé ayudando al equipo de español, buscando datos, notas, resultados, algo más relacionado a lo que yo hago. Esa tarea ya terminó; no incluía los Paralímpicos, donde voy a buscar algo ahora, pero no está fácil porque el recorte presupuestario es todavía mayor”, confió Nacho.

Sudamericano

En la prensa mundial, los JJOO de Brasil llegaron precedidos por especulaciones en torno a cuestiones como la seguridad, la problemática social y la fuerte crisis política que viene atravesando el país. En este aspecto, Catullo advirtió que “por un lado había mucha protesta y mucha gente en contra de los Juegos, incluso el día de la inauguración hubo marchas y manifestaciones con una pequeña represión policial, pero represión al fin. Pero en Brasil no solo no hay una gran cultura de la manifestación pública, sino que las que se suelen ver, como la ocupación del Ministerio de Cultura que duró unos tres meses y de la que estuve participando en algún momento, es más parecida a una fiesta, hay un discurso breve y después música en vivo. No sucede como en Argentina donde la gente se moviliza a una plaza; eso se hizo dos o tres veces por (Michel) Temer en Río, y no fue masivo. Después, durante los Juegos propiamente dichos, no se vio nada más de eso. Los problemas no se solucionaron seguramente pero la gente se dedicó a disfrutar, o no le importó, o le tenía miedo a la Policía, pero por cualquiera de esas razones no hubo ningún acto ni manifestación en contra una vez que empezaron las competencias”, aseguró.

Respecto de la organización, Nacho observó dos cuestiones bien concretas, que consideró “un poco propias de Sudamérica. Una es que todo era caro para los propios brasileños, los estadios se veían semivacíos en los deportes que no son muy populares, incluso estaban las entradas agotadas, parte del problema típico de la reventa que es tan difícil de resolver porque pasa en muchos eventos. Pero no había gente en los estadios. Incluso en la ceremonia de clausura, había poca gente porque estaba feo y llovía, entonces cada vez que hablaba el presidente del COI, había un grupo de personas detrás con banderitas como simulando más cantidad de público. De hecho, la gente de la agencia de fotos para la que trabajé no publicó ninguna toma de arriba por la cantidad de lugares vacíos. El otro problema, que está relacionado con este, es la gran distancia entre los lugares de competencia. Hubo un predio en el que se jugaba hockey, rugby, ciclismo, algunas disciplinas no muy populares entre los brasileños, y la Villa de Deodoro estaba casi siempre vacía. Creo que fue un error que la ciudad sea tan gigante y que los estadios estuvieran a tanta distancia: mis compañeros periodistas argentinos se quejaban de que se pasaron los Juegos arriba de un bondi. Yo creo que no queda mucha opción porque se trata de una ciudad superpoblada, donde todos los lugares están ocupados por gente y edificios…Estos son mis primeros Juegos Olímpicos, pero me contaban colegas que en Londres, donde seguramente todo es más prolijo y ordenado, los lugares de competencia quedaban mucho más cerca. Todo lo lindo que tiene un Mundial, o los Juegos, en Sudamérica, con la calidez, la gente, por ahí lo pierde un poquito la organización si se lo compara con lo que pueden llegar a ser los próximos en Tokio, por ejemplo”, consideró el periodista.

Una de las cuestiones centrales, teniendo en cuenta las grandes distancias a cubrir para acceder a los lugares de competencia, es el transporte. Para Nacho, el sistema funcionó bien, porque se crearon nuevas líneas de metro, subte, BRT (similar al Metrobus en Buenos Aires), y tanto para quienes llevaban un tiempo antes en Río como para quienes se sumaron después, aun con las consabidas quejas por los largos trayectos, no hubo dificultades para cruzar la populosa Río.

“En una opinión personal, pero creo que aquello que más se temía terminó saliendo bien; y me parece que en un país con tanta diferencia entre ricos y pobres, más que en Argentina, estos Juegos eran más bien para gente de clase media-alta. Las entradas eran caras, la comida adentro, la cerveza, noté que para el tipo humilde no había demasiado acceso. Pero sin duda esto mismo hubiera pasado en cualquier lugar de Latinoamérica. En cambio, en el Mundial de Fútbol, que despierta otras pasiones, creo que vino un público más común, sin necesariamente mucho dinero”, consideró.

No sin ciertos prejuicios, lo vinculado a la seguridad urbana durante el desarrollo de los Juegos también ocupó un fuerte espacio en la prensa antes del inicio del mega evento. Sin embargo, no hubo incidentes. “No hubo casos de violencia ni peligro alguno; los deportistas no tuvieron problemas, salvo este nadador que hizo un escándalo pero que sería una mentira de él (N. de la R: Ryan Lochte, quien habría denunciado un robo inexistente); y creo que para la mayoría de la gente, por estar en Brasil y cómo es la forma de vida de la gente, fue una fiesta, algo muy lindo. Para mi gusto quizá le faltó más diversidad de gente, y seguramente fue por tanta campaña que se hizo con el Zika, por la inseguridad, que hubo menos europeos y estadounidenses. Sí estaba lleno, por todos lados, de argentinos, que no tenemos esos miedos. Menos que en el Mundial, pero muchos disfrutando más como hinchada”, aseguró Nacho.

El saldo argentino

El saldo deportivo para Argentina, en palabras del tresarroyense, “quizá no fue tan bueno como juego, pero la obtención de tres medallas de oro fue algo que no pasaba hace muchos años. De todas maneras son pocas medallas, siguen faltando políticas de apoyo a los deportes que no son de equipo. También hubo un poquito de mala suerte, en el vóley que le tocó Brasil; lo del básquet, con esos lituanos que fueron para atrás, fue una locura; en handball los chicos hicieron un buen papel pero era dificilísimo. Lo de Paula Pareto en judo se podía esperar; mientras que Las Leonas fueron una decepción, están en un proceso de recambio pero me parece que les daba para mucho más; y el rugby, otro de los deportes que no suele ser criticado y tiene buena prensa, tuvo posibilidad de ganar y no ganó. El fútbol fue un desastre pero venía con un montón de problemas, mis amigos que trabajaron con fútbol me dijeron que el equipo no entrenaba, no tenía ningún tipo de autoridad ni disciplina. Los chicos del hockey eran candidatos a que les fuera bien pero no se esperaba tanto, así que fueron una sorpresa muy linda, y lo de Del Potro fue espectacular, porque nadie esperaba que tras sus lesiones estuviera así, y creo que fue lo más emotivo de los Juegos para la Argentina aunque no fuera antes un deportista tan querido y carismático”, apuntó Catullo.

Su mirada respecto de otras disciplinas, en tanto, fue menos indulgente. “Salvo Brian Toledo en atletismo, a la generación de (Germán) Lauro le está yendo mal, la gente se pregunta cómo después de tres juegos sigue tirando nulo, y seguramente quizá no tenemos ni políticas, ni entrenadores, ni talentos, y este ha sido otro año en el que nos ha ido mal como en otros. Zafamos con las medallas pero sigue siendo poco, se necesita mejorar mucho quizá no en resultados como en tener expectativas, en que a los deportistas se les dé más importancia en el proceso previo a su participación en las competencias”, consideró.

Los aspectos a destacar, para el periodista, fueron especialmente “el básquet, la despedida de esos jugadores, que fue algo hermoso aun cuando jugaron con EEUU; para las chicas del handball y vóley fue muy lindo participar por primera vez, aunque se sabía que iba a ser difícil. Y a nivel organizativo, Argentina armó una Casa, cerca del Centro de Prensa y el Parque Olímpico, un poco sobre la hora, y agasajaron a algunos deportistas y periodistas. Conocí la Villa Olímpica, un lugar hermoso, increíble, donde no pude comprobar las fallas que se mencionaban en un primer momento porque fui casi sobre el final. Y los estadios eran todos impresionantes, y ese es el principal problema: qué se va a hacer con todos esos lugares ahora. Hay proyectos de convertirlos a algunos en escuelas, otros se desarman, otros quedarán para prácticas deportivas. De estos eventos tan grandes quedan esos ‘elefantes blancos’, espacios para miles de personas a los que después no va nadie. Todo era fantástico, el Parque Olímpico, la pileta donde corría (Michael) Phelps, el lugar para el tenis, me maravillaron”.

Finalmente, Nacho también recordó como momentos muy especiales los logros obtenidos por Santiago Lange en vela, “muy merecidos para alguien que superó un cáncer, que la peleó tanto, e incluso participaron sus hijos, a los que les fue bien también. Y ese es un deporte que parece no interesarle mucho a nadie, pero tanto en los Panamericanos como en los JJOO, Argentina suele ganar medallas. Además, amigos que lo entrevistaron estaban muy conmovidos, terminaron llorando con él”.

El comportamiento del público, en tanto, reflejó una folklórica rivalidad entre argentinos y brasileños que ya tiene estatura de clásico. “En general la gente se portó bien, salvo algunos que con esa típica del fútbol de cantar contra los brasileños se pusieron un poco pesados, y en un partido de Del Potro hubo que echarlos de la cancha. Ginóbili también les bajó línea y les dijo que no era necesario tener esa actitud. Los brasileños también se ponían provocativos, pero no hubo problemas de peleas como en el Mundial. Lo cierto es que hay muchos argentinos; después de Estados Unidos, es el país del que más gente vino”, concluyó Nacho, que se prepara para vivir un tiempo más en Brasil, tal como quería cuando le tocó cubrir el Mundial.