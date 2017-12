La voz tomada

EL TRESARROYENSE MILTON RE Y SU ASCENDENTE CARRERA COMO IMITADOR EN BUENOS AIRES

“Pateó” los estudios de radio y los boliches de Tres Arroyos y ya desde entonces se vislumbraba su talento para recrear voces de una galería de personajes muy diversa, que va desde Messi hasta el inolvidable Tato Bores. Decidido a dar el salto hacia las grandes ligas, en Buenos Aires fue convocado por Beto Casella para “Bendita” y Radio Pop, y acaba de finalizar un contrato en Continental junto al número uno Nelson Castro. Milton Ré, con su propia voz, habló de su gran presente con “El Periodista”

Para muchos, todavía está fresco el recuerdo de aquel pibe caradura que pululaba por las radios locales mostrando sus imitaciones, forjadas al influjo de una voz prodigiosa. La exactitud con la que lograba sacar el registro más complicado de personajes de la farándula y de reconocidos locutores tresarroyenses sorprendía a propios y extraños. En función de sus aptitudes y talento, seguramente Milton Ré soñó siempre con un horizonte que lo catapultara puertas afuera de su patria chica.

Con apenas 24 años, hoy puede decirse que lo ha conseguido. Desde hace un tiempo radicado en Buenos Aires, ha ganado espacio con sus personajes en la televisión abierta porteña, incursionó en medios radiales de AM y FM de la gran ciudad, y desarrolla rutinas teatrales. El mes pasado regresó al pago que lo vio nacer, acompañando la gira nacional de un colega imitador, Ariel Tarico, al que apuntala en su espectáculo el cómico David Rotemberg.

Pegando una vuelta por toda esta historia, “El Periodista” dialogó con Milton Ré, y repasó los momentos más destacados de su derrotero artístico.

¿Tenés registro de la edad en que comenzaste a realizar imitaciones, Milton?

Mi primer recuerdo de eso se remonta a los 11 años; estaba en casa de unos amigos de mis viejos, en un momento se escuchó un spot de campaña de Fernando De La Rúa, y como me llamó la atención y me resultaba divertido empecé a imitarlo, a buscar la forma de replicar su voz. A un amigo de mi papá le sorprendió que quisiera hacerlo, y de alguna manera comenzó a incentivarme para que siguiera. Como él era hincha de Boca y futbolero, me motivó para que intentara con figuras como Riquelme, y luego salieron personajes relacionados con ese mundillo, como Mariano Closs, Sebastián “el Pollo” Vignolo, Fernando Niembro, Marcelo Araujo, Julio Ricardo, todos ellos relatores deportivos. Como la cosa me interesaba, presté un poco más de atención a la televisión y amplié el espectro hacia otros ámbitos. Por otro lado, el contacto con las radios de Tres Arroyos me estimuló para acercarme a las voces de gente del medio local, como por ejemplo “Rafa” Curia, Javier Marinangelli, Federico Ordás y más recientemente Luciano López Echegoyen. El repertorio de imitaciones se hizo cada vez más grande, y la posibilidad de tomarlo en serio me empezó a gustar, porque hasta allí era solo un hobby.

¿Cuándo hiciste tu primera imitación en público?

Recuerdo que fue en un cumpleaños de quince. Una amiga, Jorgelina Iglesias, lo festejaba, y surgió la idea de incluir karaoke, con la particularidad de que lo iba a hacer yo solo, acompañado por pistas de música previamente seleccionadas, tarea en la que me ayudó Ceferino Tueso. Armamos un set de temas de Soda Stéreo, y a partir de allí comencé a presentarme de forma muy amateur en distintos escenarios locales, cantando e intercalando imitaciones. Ya a los 18, debuté de manera profesional en una cena familiar (fue la primera vez que me pagaron); con el paso de los años, aparecieron más voces en el repertorio, hasta que se hizo popular y reiterada mi presentación en distintos boliches de Tres Arroyos, Claromecó y la zona. De todos ellos, recuerdo particularmente una noche muy exitosa en 2013, en “Tabasco Resto Bar”, a sala llena.

Y después de allí llega el gran salto a Buenos Aires…

Sí, concretamente en el 2015. En ese entonces decidí partir de Tres Arroyos con la idea de hacer base y afincarme en la capital. Hubo una idea desde siempre de golpear puertas, de buscar espacios en donde me pudieran escuchar, luego de conseguir un trabajo formal. Mi primera experiencia se dio en Radio Rivadavia, en un programa de madrugada que conducían “Teto” Medina y Matías Alé bajo la producción de Claudia Jorge, que me dio la chance de ingresar allí. En 2016 tuve un impasse, volví a mi ciudad; estuve cuatro o cinco meses, hasta que en agosto de ese año regresé a Buenos Aires con la decisión de asegurarme la residencia, definitivamente. Conseguí empleo en una cafetería, trabajé durante una temporada allí, y un buen día me reuní con el dueño de una productora audiovisual, Andrés Olivera, que me acercó la idea de armar un video bien editado y con calidad de imagen acorde, para mostrar mis imitaciones. Elegimos un repertorio de 22 personajes, me encargué de guionarlos. Se hizo una edición de corte (muy utilizada hoy en día por los artistas de stand up), que encadena una cosa detrás de la otra de manera muy ágil y divertida.

¿Qué repercusión tuvo ese material?

Lo resumimos en tres minutos, lo subimos a la red social Facebook, y verdaderamente explotó, se viralizó. Paso siguiente, lo agregamos a YouTube, y sucedió lo mismo. Lo levantaron por todos lados, y ya ha llegado por ese canal a unas 600 mil reproducciones. En un sitio web lo han visto cerca de seis millones de personas, y ni que hablar de la cantidad de veces que se compartió por Whatsapp y Twitter. Gracias a ese fenómeno, la producción del programa Bendita TV, que conduce “Beto” Casella, se comunicó conmigo porque les interesaba contar con mis servicios. Empecé a trabajar con ellos el 3 de febrero de este año y hasta el día de hoy no paramos. Luego llegó la propuesta para hacer lo mío en Radio Pop, porque el propio Casella me ofreció grabar algunos audios en su programa de FM, y en ciertas ocasiones salir en vivo.

Y por si fuera poco, recibiste también el interés de radios AM, como por ejemplo Continental…

Me llamaron varias radios interesándose (Mitre, Belgrano), pero decidí aceptar la propuesta de Continental, que duró hasta el viernes 13 de octubre. Fue un contrato de ocho meses, que en principio estaba pautado para seis. La experiencia de trabajar en “La Mirada Despierta”, el programa que conduce Nelson Castro, resultó valiosísima, y dentro de ese abanico de personajes que desplegaba allí, el de “Tato” Bores haciendo su archiconocido “Monólogo nacional” generó una repercusión increíble. Fue un golazo de media cancha, porque se trata de una figura que no perdió vigencia y no la perderá, sobre todo por los temas de actualidad que aborda. Formé parte de un grupo de trabajo maravilloso, con una persona muy abierta a dar espacio radial como Nelson Castro, e incluso a mostrarse distendido, ameno.

¿Hoy quiénes integran tu repertorio de personajes?

De los que tengo actualmente, creo que el “Messi puteador” es el mejor, la gente se enganchó mucho con él, pero también generan gran adhesión “Chiche” Gelblung, Macri, Moyano, Serafín Dengra, por citar algunos, todos ellos desplegados en facetas no conocidas o inesperadas. Sobre los nuevos, siempre se trata de mantenerlos un poco en reserva, no hay que “quemarlos”, sino dejarlos en carpeta hasta que se puedan desarrollar. No se debe olvidar que la competencia es mucha entre los imitadores porque somos pocos, y el ego se agranda. En ese concepto coincidimos en una nota que nos hicieron en Clarín junto a otros grandes colegas imitadores de la radio. Cada uno de nosotros tiene que trabajar arduamente para sostener su posición laboral.

Y como broche de oro de este buen presente, pudiste presentarte ante el público local en el mes de noviembre…

Los shows son otro de los costados interesantes que deja esta actividad de imitador, y afortunadamente hay mucha convocatoria en ese plano de mi trabajo. Por suerte se concretó la posibilidad de sumarme al espectáculo que montaron a nivel nacional Ariel Tarico y David Rotemberg, denominado “Tarico on the Rotemberg - Tomátelo con joda”, que se presentó el mes pasado en Tres Arroyos. Es un show que ofrece mucho humor de actualidad, tanto político como farandulero. Para mi representó un motivo de gratitud muy grande compartir el escenario con ellos, y lógicamente regresar a mi pueblo, para tratar así de cumplir aquello de ser “profeta en mi tierra”.