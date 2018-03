Juntos a la mar

CON COMPROMISO Y PROFESIONALISMO, DESTACADA TAREA DE LOS GUARDAVIDAS EN CLAROMECO

La fuerte afluencia turística que se concentró en los fines de semana, sumada a las extensas jornadas de playa favorecidas por las óptimas condiciones del clima, repercutieron en una intensa tarea para los guardavidas. Una vez más, según su jefe, Germán Castro, los encargados de la seguridad de la costa claromequense cumplieron una destacada tarea, con compromiso y profesionalismo. El reconocimiento de “El Periodista”

Marzo 2018

Con la foto final del cuerpo completo, los guardavidas despidieron la temporada alta en las playas de Claromecó, porque entre fines de febrero y los primeros días de marzo, 34 de ellos dejarán el servicio para que, hasta el 2 de abril, permanezca en funciones un plantel de 12. Cerraron así, con varias despedidas gastronómicas de por medio, un período de intensa tarea, marcado por un clima excepcional que los tuvo muchas horas sobre la arena y en el mar, y controlando los picos de afluencia máxima de turistas que este verano se concentraron en los fines de semana. Extensas jornadas de sol y buen tiempo en la cantidad en que se vieron en estos últimos meses se han dado en pocas oportunidades, y por esta razón quienes están a cargo de la seguridad de los bañistas tuvieron que permanecer más tiempo en estado de alerta y atendiendo diversas demandas. Además, como viene sucediendo desde hace unos años, han sumado propuestas de extensión a la comunidad, como charlas para el público, y capacitaciones para el cuerpo, con lo que definitivamente los guardavidas han transitado un verano de mucha actividad.

“Este clima tan agradable que hubo nos mantuvo muchas horas en la playa así que no hemos podido compartir tanto tiempo con los compañeros fuera de la tarea habitual. Por eso ante cada grupo que se va vamos organizando una cena –confió Germán Castro-. Al mismo tiempo, hemos hecho una evaluación de lo que ha sido el trabajo. Como decimos siempre, lo nuestro apunta sobre todo a la prevención, y eso lo hacemos tanto en la playa como en las charlas que ofrecemos a la gente, de RCP, sobre el funcionamiento del mar, sobre nuestro trabajo, porque básicamente lo que buscamos es dar información, que la gente que nos visita en Claromecó o que va a cualquier lugar donde hay mar pueda disfrutarlo sin inconvenientes. Cuando la gente enfrenta al mar con conocimiento, la pasa mejor y nosotros tenemos menos tarea”, sostuvo.

Parece, además, que en esta temporada hasta el mar decidió portarse un poquito mejor, y acompañar el disfrute máximo que los turistas hicieron de la playa. “Podríamos decir que hasta fue más benévolo que el año pasado, por lo que hubo menos rescates, pero como contrapartida tuvimos una demanda mayor en la arena, con la necesidad de brindar primeros auxilios en casos de todo tipo, y todo eso lo resolvemos nosotros, no sólo dentro de la zona de baño sino también fuera de ella, con accidentes y traumatismos varios”, ejemplificó Germán.

Los deportes náuticos, que cada vez suman más adeptos en las costas locales, también demandaron la atención de los trabajadores de las olas. “Pero lo importante es que estamos preparados para dar respuestas, nos estamos capacitando para lograr tener un servicio acorde a los tiempos que transitamos, porque nos visita mucha gente, el turismo es cada vez más importante y nosotros somos funcionarios públicos, tenemos que responder”, sostuvo Castro.

Elogiados

La gran extensión de costa sobre la que los guardavidas de Claromecó cumplen sus funciones hace que el trabajo deba organizarse al detalle. Para eso, apuntó el jefe del cuerpo, hay una serie de protocolos a cumplir y la tarea debe ser eficiente y ordenada. “Si bien es cierto que la zona de baño está delimitada claramente y no es tan amplia, nosotros hacemos salvatajes desde el Caracolero hasta el Quinto Salto. Tenemos que trabajar al detalle porque estamos obligados, para salir fuera de la zona de baño, en rescate náutico o en distintos tipos de circunstancias, a ‘multiplicarnos’. Hoy en Claromecó se hace muchísima actividad náutica, no solamente en kayaks como hablábamos hace unos años, que nos siguen dando trabajo, sino también con el surf, el kitesurf, que han crecido exponencialmente y la gente tiene sus inconvenientes, a los que nosotros tenemos que estar atentos”, admitió.

En este sentido, parece que la temporada que finaliza trajo elogios y satisfacción para los integrantes del cuerpo, que lograron llevar adelante el desafío cotidiano que implica su servicio sin mayores dificultades. “Y si bien es cierto que mi función es corregir lo que está mal o no funciona bien, cuando las cosas salen bien hay que decirlo, así que les recomendé que sigamos con la misma actitud, porque para todos nosotros, los que finalizan su período y los que se quedan, tiene que ser lo mismo cuidar a 50.000 personas que a 50. Hay que estar con el mismo profesionalismo. Por eso mis palabras con los compañeros han sido de felicitación porque se lo merecen, porque han trabajado y se han puesto la playa al hombro. Yo conozco muchos otros lugares, y la verdad es que el grupo humano y profesional que hay en Claromecó es excepcionalmente comprometido, y este año lo han demostrado con el trabajo en la playa y fuera de ella”, remarcó.

Las charlas que brindaron a los turistas son un buen ejemplo de esto, pero también se construyeron los refugios, “y todos estuvieron con un martillo, con un pincel, al pie del cañón. Hoy me toca liderar un grupo de gente muy preparada, de profesionales que aportan un montón”, aseguró.

No fue menor la tarea que desplegaron con la importante cantidad de aspirantes que este año se acercaron a la playa en busca de mejorar su formación. “La óptica nuestra es que muchos de esos chicos terminarán siendo compañeros nuestros, y si bien los integrantes del cuerpo no son responsables de su formación, es muy importante que puedan brindar su conocimiento en los aspectos singulares que tiene nuestro trabajo en Claromecó. Nosotros tenemos que multiplicarnos acá, y no solamente para sacar a la gente del agua, sino también para manejar equipos de comunicación, de suministro de oxígeno, poder dar una buena respuesta en primeros auxilios, conducir una moto de agua, moverse en medio de un caos de gente, resolver una situación de rescate, y todo eso se va aprendiendo e incorporando. Cuando estos aspirantes se van, se quedan con ganas de seguir trabajando acá, aun cuando hagan guardias en otros lados. Vienen, les hacemos todo el aporte que podemos, mientras permanecen en las playas, pero se van con un pantallazo muy útil de lo que tendrán que hacer cuando estén haciendo su tarea”, concluyó.