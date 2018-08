Hechas de goma

LAS INCREIBLES CARTERAS DE LA TRESARROYENSE CIELO AMBROSIUS HECHAS CON NEUMATICOS RECICLADOS

Entiende la ecología como una forma de vida, y orientó hacia esa misma idea su perfil profesional. Diseñadora industrial recibida en La Plata, la tresarroyense Cielo Ambrosius creó “Materia Prima”, marroquinería hecha con neumáticos reciclados, porque asegura que estos desechos “son un problema ambiental muy grave”. Sus carteras y billeteras compiten en diseño con el cuero y la cuerina, pero tienen varios valores agregados. Para conocerlas, hay que leer esta charla con “El Periodista”

Agosto 2018

Convencida de que la sustentabilidad es una forma de vida más que un buen argumento de venta para un emprendimiento, Cielo Ambrosius -tresarroyense, hoy residente en La Plata- comenzó a gestar, hace apenas un año, “Materia Prima”. Se trata de una marca de marroquinería de diseño espectacular, muy atractiva visualmente y absolutamente de onda, hecha con neumáticos de los que es habitual ver tirados en las gomerías o incluso descartados en la vía pública o al borde de los caminos. La idea pegó fuerte en la web, donde está su principal canal de comercialización, pero también llevó a Cielo a exponerla en Argenplas, la Exposición Internacional de Plásticos que se hizo en junio en Costa Salguero, Buenos Aires.

“Este es un proyecto que recién arranca, tiene solamente un año”, avisa Cielo, que nació en esta ciudad, cursó la secundaria en la Media 1 y después se fue a vivir a La Plata, donde se formó como diseñadora industrial en la UNLP. “Se trata de la recuperación de cámaras de aire de las ruedas que están en desuso, que están tiradas en las gomerías, entonces yo las junto, las lavo, las coso y hago carteras y billeteras a partir de ese material. Dicho así parece como que te estás colgando una cartera de algo que es basura, pero cuando ves el producto final, no lo das por goma, digamos. La idea es que a simple vista parezca cuero, pero que al mismo tiempo te des cuenta que es goma, y que es impermeable, resistente y eterna. Las cosas terminan quedando muy buenas, y eso me motiva a seguir haciéndolas y creciendo en el proyecto”, asegura.

La elección del material no es azarosa. Según describe Cielo, “aplico la sustentabilidad y la ecología a todos los planos de mi vida; soy bastante obsesiva con eso, ando en bicicleta, reciclo, separo la basura, no consumo en vano, de por sí mi forma de vida va por ese lado así que mi profesión tenía que ir por ese lado también. Y lo que hago es reutilizar un residuo urbano que es muy problemático, porque no se puede reciclar. Una cámara, un neumático, una vez que cumple su función primaria y se descarta, no tiene otro uso ni tampoco se puede hacer una nueva. De manera que en Argentina, nada más, se tiran por año 130.000 toneladas de neumáticos, por lo que son un problema medioambiental de primer orden. Desde mi granito de arena, porque no es más que eso, aporto a la economía circular de este material, y a este problema, porque en Argenplas se habló también de que muchas empresas generan cosas que después probablemente no saben ni dónde terminan, o ni siquiera se hacen cargo, de manera que tienen que existir otras empresas que hagan algo con eso. Hay una gran irresponsabilidad en el manejo de los residuos, un gran descuido, por eso tiene que haber gente que se ocupe de la basura que generan otros. Por suerte eso está cambiando de a poco, y se está poniendo de moda lo verde, lo sustentable, lo ecológico, palabras cada vez más fuertes e importantes no sólo para el diseño sino para todo, porque este es un fenómeno global”, apunta.

El producto

Muy logradas desde el punto de vista del diseño, las creaciones de “Materia Prima” tienen además valores agregados como la particular textura que adquieren algunas gomas con el uso, porque según indica Cielo, “la cámara copia la textura de la cubierta, y cuando las agarro en las gomerías, cuando las descartan, encuentro cosas increíbles. Al punto de que cuando llevé carteras a Argenplas, los fabricantes de cubiertas me preguntaban cómo llegué a esas texturas, y tuve que explicarles, a ellos (risas), que el caucho queda así con el uso”.

Fue en junio del año pasado que “Materia Prima” vio la luz en una página web, tras un período en el que Cielo cosía las carteras a mano, de manera muy artesanal. “Pero la idea siempre fue hacerlo lo más industrial posible, por los conocimientos que me dio mi carrera, y porque investigando el mercado de carteras de caucho, lo que veía era como demasiado artesanal, rústico, y ahí me di cuenta que había potencial para sacarles, entonces la idea es que parezcan industriales y competirles a las carteras de cuero y cuerina”, algo que viendo la tienda online, está ampliamente logrado.

“La idea es que entren primero por los ojos, que gusten, y después que quien las elige vea que además es goma, que es una pieza única, que el material tiene miles de kilómetros recorridos, y eso entra después por otro lugar, más fuerte incluso que el cuero o la cuerina. Se habla también de este material como cuero vegano, porque no se matan animales, y tiene toda una impronta ecológica porque la curtiembre de cuero es muy contaminante, se usan ácidos, amoníaco, se contaminan las napas y la tierra, mientras esto es la contracara: se usa un residuo, que se lava bien y termina quedando nuevo otra vez. Es justamente al revés de lo que ocurre con el cuero, que empieza matando a un animal y siguiendo una serie de procesos hasta llegar al material con que está hecha una cartera”, describe la tresarroyense.

Emprender

De la mano de la firma Jomsalva, dedicada a la industrialización del caucho y que provee a marcas como Pirelli y Fate, la creadora de “Materia Prima” llegó a Argenplas, una oportunidad que, advierte, “fue muy buena. Quien me invitó es también una mujer emprendedora, así que nos sentimos muy identificadas una con la otra, y ella se transformó en mi mentora. Me va a llevar a todos lados, ya me dijo incluso que vamos a ir a programas de televisión, y realmente ya nos queremos”, asegura la creativa, que tiene 25 años y muchas ganas de seguir avanzando en su idea. “Estoy muy contenta de cómo me vienen saliendo las cosas”, subraya.

La marroquinería ecológica puede adquirirse online, se envía a todo el país y, probablemente ya desde este mismo año, Cielo comenzará a aumentar la producción adquiriendo nuevas máquinas y ampliando el taller, de la mano de la mayor difusión que su marca está teniendo en distintos espacios. “Hoy vendo solamente así, pero con más productos, la idea es poder colocarlos en locales y presentarme en exposiciones, ferias, una vez que tenga el stock que requiere una marca hecha y derecha. Y está bueno además poder mostrar los productos en vivo, porque una vez que la gente los conoce, termina de entender todo lo que estoy contando”, asegura.

Terminó la facultad hace un año y medio, y en pocos meses ya había diseñado su propia marca. Para Cielo, mientras tanto, seguir viviendo en La Plata también es una decisión estratégica, “porque es un lugar bueno para arrancar a nivel profesional, porque tiene un lindo tamaño para andar, me resulta muy cómoda, y Buenos Aires está aquí cerca”, concluye.

El “chivo”

Para conocer más y comprar los productos de “Materia Prima”, en Instagram y Facebook aparece como “Materia Prima Caucho”. Por mail, pueden comunicarse con materiaprima.caucho@gmail.com.

Y las carteras y billeteras se pueden adquirir también en materiaprimacaucho.mitiendanube.com