Gol de mujer

ANTONELLA VALDERREY SE FORMO EN TRES ARROYOS Y HOY BRILLA EN EL PERIODISMO DEPORTIVO

Se formó en Tres Arroyos y hoy brilla en el periodismo deportivo, a través de las pantallas de DirecTV Sports y TNT Sports, el nuevo canal Premium del fútbol argentino. En primera persona y con “El Periodista”, Antonella Valderrey

Noviembre 2017

Vos naciste en Monte Hermoso. ¿Cuánto tiempo viviste en Tres Arroyos?

Sí, viví en Monte Hermoso hasta los 16 años y, por motivos laborales de mi papá, nos mudamos a Tres Arroyos, donde estuve dos años y terminé la secundaria.

Entiendo que aquí comenzaste tu formación como periodista. ¿Dónde fue? ¿Cómo surgió esa vocación?

Sí, en la secundaria (Escuela de Educación Media N° 1) elegí la orientación de Comunicación y terminé de confirmar mi vocación. Si bien siempre me gustó el fútbol, en esos años entendí que el periodismo va mucho más allá de un deporte y descubrí que comunicar también era una de mis pasiones.

¿Por qué elegiste el periodismo deportivo, y especialmente el fútbol?

Miro fútbol desde muy chica, se dio de manera natural. Al principio miraba los partidos de mi equipo y después me amplié. Con mi primer sueldo (en verano ayudaba a mis papás en la inmobiliaria de Monte Hermoso) me compré un televisor para poder ver los partidos de Copa Libertadores en mi habitación y no sufrir si mi mamá quería ver otra cosa. A los 15 años decidí que iba a estudiar periodismo deportivo y no lo cambié nunca más.

¿Cuándo, cómo y dónde surgió tu primera oportunidad laboral como periodista?

Después de estudiar Periodismo Deportivo en Mar del Plata decidí irme a vivir a Capital Federal. Un conocido de mi familia que trabajaba en el Monumental me consiguió una nota con el entrenador de ese momento (JJ López) para que practique. Fui al entrenamiento y un periodista me preguntó si quería pasar la nota en la radio. Les gustó y ahí empecé a trabajar en medios partidarios hasta que me llegó la posibilidad de formar parte del programa de radio de Beto Casella.

Hiciste radio, hoy hacés televisión, podríamos decir que en las “ligas mayores”, junto a figuras consideradas en el ámbito de los medios. ¿Podés contarnos dónde y cómo resultan esas experiencias?

Actualmente trabajo en DirecTV Sports, cubriendo entrenamientos y haciendo entrevistas para los programas del canal, y TNT Sports, donde hago campo de juego en los partidos de Primera División. Hasta hace algunos meses trabajaba en “Bien Levantado”, en Radio POP, con Beto Casella (N. de la R: uno de los programas más escuchados en su franja horaria). Son grandes experiencias porque además de hacer lo que me apasiona, trabajo con periodistas de primer nivel y aprendo continuamente.

Aun cuando en apariencia hay un discurso más evolucionado respecto de la presencia de la mujer en el periodismo deportivo, tengo la impresión de que persisten en el imaginario popular algunos prejuicios. ¿Te costó más alcanzar algunos lugares por ser mujer? ¿Podés contarnos experiencias positivas y negativas al respecto?

En este ambiente hay mucho machismo. Está en el aire la idea de que las mujeres no podemos opinar porque “el fútbol es cosa de hombres”. Sin embargo, y como pasa a nivel global, estamos viviendo un cambio de paradigma en el que la mujer está logrando tener los mismos derechos que los hombres, dejando atrás estereotipos totalmente retrógrados e injustos. Me tocó trabajar con hombres que se incomodan ante nuestra presencia o menosprecian nuestra opinión, pero también con otros periodistas que no marcan ninguna diferencia. Creo que con el tiempo y concientizando a las nuevas generaciones, se va a ir naturalizando nuestro aporte.

Con el camino ya trazado por Angela Lerena y otras periodistas en el deporte, ¿se podría decir que se ha ido creando una suerte de ‘género’ en torno al periodismo deportivo femenino?

Totalmente. Ángela es un gran ejemplo para las mujeres, no solo por demostrar día a día que el talento no es una cuestión de género, sino también por su generosidad con las chicas que nos vamos sumando. La unión es importantísima para demostrar que no estamos de paso en el periodismo deportivo y que llegamos para quedarnos.

Leímos por allí que te interesa periodísticamente el Ascenso en el fútbol. ¿Por qué esa elección?

Sí, me encanta el fútbol de Ascenso. Me tocó cubrirlo cuando trabajaba en la radio y la pasión con la que se vive el fútbol es increíble. Además es una gran escuela para los periodistas, siempre recomiendo a los chicos que recién se reciben que hagan sus primeros pasos ahí.

¿Querés mencionarnos algunos acontecimientos deportivos de relevancia que soñabas cubrir y lograste? ¿Y otros que estén todavía en la lista de deseos?

Uno de mis grandes sueños era hacer campo de juego en Primera División y por suerte pude lograrlo. A nivel torneos, sueño con cubrir un Mundial, pero no me desespero, tengo pocos años de carrera y sé que todo llega cuando tiene que llegar.

Repasando tu presencia en redes sociales podemos advertir otros temas que te interesan a nivel periodístico y personal. ¿Podrías contarnos cuáles son? ¿Pensaste en algún momento en dedicarte a otros temas en la prensa? ¿Tenés proyectos al respecto?

Aunque me dedique puntualmente al fútbol, ante todo me considero periodista. Desconfío de un comunicador que no tenga una postura tomada a nivel político o que no se interese por un tema tan sensible como el de Santiago Maldonado. Trato de ir a las marchas, tanto las que piden por el esclarecimiento de este caso o las que unen a miles de mujeres luchando por la equidad de derechos. Crecí en una casa con mucha conciencia social y me interesan muchísimos temas de actualidad. El día de mañana no descarto ampliar mis horizontes, aunque por ahora prefiero seguir ligada al periodismo deportivo.

Finalmente, entendemos que es poco probable que vuelvas a Tres Arroyos a trabajar como periodista, pero hoy, ¿cómo es tu relación con esta ciudad? ¿Seguís sus medios, sus temas?

Sí, mis papás viven allá y por eso me interesa muchísimo lo que pase. Estoy al tanto por los medios, las redes sociales y por lo que ellos me cuentan a diario. Trato de ir siempre que puedo a visitarlos.

Hoy has logrado un lugar en los medios más relevantes… ¿Adónde va tu futuro profesional? ¿Dónde te ves en los próximos años?

Mi objetivo es consolidarme en los medios donde trabajo, continuar en las transmisiones de fútbol y apuntar a poder conducir un programa o noticiero deportivo.