UNA IMPORTANTE REVISTA ESPAÑOLA ELIGIO A RUBEN PINELLA COMO REFERENTE DE LA FOTOGRAFIA EN MOVILES ANDROID

La revista española Digital Camera, del Grupo Zeta, uno de los conglomerados de comunicación más importante de España, eligió al fotógrafo tresarroyense Rubén Pinella como referente de la fotografía móvil con sistema Android. La entrevista fue publicada en una edición especial impresa, que contó con algunas fotografías del proyecto Fotos Móviles, del profesional local, que lleva ya cuatro años de trabajo. Exclusivo de “El Periodista”

Noviembre 2016

La revista española Digital Camera del Grupo Editorial Zeta, uno de los grandes grupos de comunicación de España, publicó en el mes de junio un número especial referido a las fotografías tomadas con dispositivos móviles con sistema operativo Android. Entre fotógrafos de todo el mundo, Rubén Pinella fue entrevistado junto a dos fotógrafos de la India, dos españoles y un canadiense. “Ellos vieron mis fotos, por alguna razón les gustaron y me contactaron. Me hicieron la nota por correo electrónico, me preguntaron sobre el dispositivo que usaba, las aplicaciones y la temática fotográfica que abordaba. A los fotógrafos entrevistados nos presentaron como especialistas en fotografía con sistema Android y realmente fue un motivo de orgullo. Que te valoren el trabajo y te hagan un reconocimiento es muy lindo”, explica.

Rubén refiere que la primera vez que lo contactaron pensó que alguien le estaba jugando una broma. “Les escribí todas las respuestas, les envié seis fotos que saqué entre el año 2015 y 2016 y les pedí que por favor me enviaran un ejemplar cuando la publicaran porque la revista era impresa y no iba a estar disponible en Internet. Desde que me hicieron la nota hasta que me enviaron la revista pasó mucho tiempo. Pensé que no me habían publicado o que nunca me iban a mandar la revista. Y justo el día que me había levantado con toda la intención de escribirles para preguntarle qué había pasado, me tocan el timbre en casa y era el cartero que me traía un sobre que obviamente no pasaba por el buzón y era la revista. Al final les escribí para agradecerles”.

El proyecto

El proyecto Fotos Móviles contiene fotografías realizadas únicamente con un teléfono celular con sistema operativo Android. “Todo empezó como algo experimental. El primer teléfono que usé tenía cámara de fotos con resolución VGA mínima de 640x480 pero no me gustaba para nada el resultado. Después me compré un teléfono de gama alta, un Samsung, y ahí empecé con el proyecto hace aproximadamente cuatro años. Para mí el teléfono celular es una herramienta súper interesante que puede usarse perfectamente para hacer fotos aunque todavía no tenga la misma calidad que una cámara réflex, que una cámara sin espejos o una cámara bridge. Hoy me compro un celular pensando más en la calidad de la cámara que en las cualidades del mismo”, expresa.

Las fotografías son en formato cuadrado y rara vez son editadas, aunque Rubén utiliza algunas aplicaciones o filtros que de cierto modo editan la fotografía pero lo hacen al momento de la toma. Empezó utilizando Instagram pero ahora utiliza la aplicación Vignette que emula un poco la estética de la película de Kodak llamada Portra o simplemente usa la cámara nativa del teléfono. Lleva publicadas 413 fotografías, un 70% de las que ha sacado.

El proyecto Fotos Móviles está publicado en la red social de fotografía Flickr (www.flickr.com/photos/rubenpinella/albums/72157632355961329) y también en un blog llamado “Voy por ahí” en la plataforma web Tumblr (http://rubenpinella.tumblr.com/), una red con tendencia hacia al arte moderno y experimental que abarca un público muy diverso. “El trabajo Fotos Móviles lo asocié a mi blog ‘Voy por ahí’ porque la idea era hacer una fotografía casi de calle, no en el sentido estricto de la “street photography” o fotografía callejera pero en algunos momentos se asemeja. Capturo lo que me parece atractivo visualmente y si bien va más por el lado de lo urbano también fotografío lugares alejados de la ciudad. Asimismo incluyo interiores y detalles que me llaman la atención, que me gustan simplemente por la forma, el color, el tamaño o la estética. Por eso considero que Fotos Móviles es un mix, un espacio ecléctico. Y las publico en Internet porque creo mucho en el espacio virtual como espacio de exhibición, me parece muy atractivo. Antes uno mostraba las fotos y llegaba a una comunidad concreta. Hoy la web te permite llegar a comunidades muy diversas. Por eso trato de tener los blogs en espacios donde sé que mis trabajos llegan al público argentino pero también de Europa o de otras regiones”, explica.

El valor de la fotografía móvil

La fotografía móvil presenta algunas ventajas. El celular te asegura la portabilidad de la cámara todo el tiempo, es más cómodo de llevar y de usar, su tamaño y su peso es mínimo y te otorga inmediatez para publicar las fotografías en las redes sociales. “Si bien prefiero la calidad raw de mi cámara réflex, aspiro a comprarme un celular de alta gama que también saque en formato crudo. El móvil me parece muy interesante para hacer fotos porque pasas más como aficionado que como fotógrafo profesional. El celular relaja un poco más y a nadie le llama tanto la atención que saques fotos con el móvil que con una cámara más aparatosa. La gente cree la cámara hace la foto pero en realidad la hace uno, el dispositivo solo te da una cierta estética. Por eso creo que uno va eligiendo el equipo de acuerdo al concepto o la idea que va a desarrollar”, explica.

Hoy existen teléfonos de alta gama que permiten fotografías de muy buena calidad. Existen algunos con formato crudo como el Samsung Galaxy S6 o el LG V4; celulares como el Huawei P9 que cuentan con doble objetivo, uno que saca en blanco y negro y otro en color; otros como el IPhone 7 plus que tienen lentes de diferentes longitudes focales, un angular y un teleobjetivo.

Otros proyectos

En la actualidad, Rubén tiene varios proyectos en marcha. Uno de fotografía nocturna de larga exposición, donde fotografía cosas que están aisladas, otro donde fotografía ruinas y lugares en estado de abandono, un proyecto que todavía no salió a la luz pero que está vinculado al de las ruinas y el proyecto Fotos Móviles que continua en proceso. “Siempre me inquietaron ciertos temas que trato de desarrollarlos y volcarlos en los proyectos como el paso del tiempo, la imposibilidad de perdurar de todas las cosas y la soledad entre otros. Si bien la foto es efectivamente un documento, para mí funciona como metáfora de esas ideas. Incluso en el proyecto que no he mostrado nunca, las imágenes pueden resultar fuertes desde el punto de vista de lo que pueden provocar cuando la gente las vea solamente como documento y no como metáforas de esas ideas. En definitiva, siempre giro en torno a la misma temática pero con otra estética y otras técnicas. Hago todos los proyectos de manera sistemática y les dedico todo el tiempo que puedo. Como no me pongo un objetivo concreto y, por ende, no tengo plazos ni compromisos con editoriales, trabajo con mucha libertad y sigo avanzado en ellos todo el tiempo”, expresa.

La imagen generalizada

Hacer fotografías se ha convertido en un acto casi compulsivo, el acceso a un celular con cámara todo el día y la inmediatez de poder compartir las fotografías a través de las redes sociales demuestra que la fotografía se ha democratizado. En referencia a este tema Rubén señala que “es maravilloso que todo el mundo pueda sacar fotos pero me preocupa que en muchos casos tomen el acto fotográfico de una manera demasiado lúdica y pierdan de vista que la fotografía es un hecho comunicacional, un hecho expresivo o un hecho artístico, donde el que la realiza está emitiendo un mensaje. Saber qué mensaje emitimos te convierte en un fotógrafo más inteligente y más preparado pero también en un lector de imágenes más competente para entender el significado de los distintos encuadres u objetivos. La cámara puede ser un instrumento objetivo pero quien la maneja es subjetivo. La fotografía es un texto que uno escribe con una intencionalidad. Por eso me interesa más la fotografía movilizadora de conciencias, que esté vinculada a las cosas que siento y pienso, y no los fuegos de artificio de una fotografía efectista. Como fotógrafo uno debe crear un discurso propio con la estética y la técnica que quiera o le guste”, concluye.