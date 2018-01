El libro de arena

EL TRESARROYENSE GUSTAVO STANISCIA ESCRIBIO LA PRIMERA OBRA EN CASTELLANO SOBRE BEACH TENNIS

Desde las playas de Almería, donde desde 2012 enseña, juega y difunde la disciplina del beach tennis, el tresarroyense Gustavo Staniscia compartió con “El Periodista” los detalles de su libro “13 Golpes Los más usados”, que se acaba de editar en España, se vende en toda Europa y a través de la web en nuestro país, y ya se traduce al inglés para acceder a otros mercados del mundo. El volumen es el primero que se publica sobre el tenis playa en castellano. Exclusivo

Enero 2018

En principio, después haber comenzado a jugar, luego a enseñar y en el camino a descubrir los secretos del beach tennis, lo natural era reunir la información para poder ampliar su llegada a más gente. ¿Por qué la idea de un libro?

Lo que me llevó a desarrollar la idea de un libro es la de aportar una herramienta, con un contenido específico en este caso, para promover este “nuevo” deporte en plena fase de crecimiento y evolución mundial. He buscado con este medio gráfico compartir lo aprendido con todos los interesados para que lo consulten las veces que sea necesario. Además, es un primer paso para que el tenis playa cuente con bibliografía propia en español.

Describinos qué es “13 golpes...”, a qué público apunta, y cómo fue el proceso de escritura y preparación del libro.

“13 Golpes Los más usados” es un libro técnico al que he dedicado mucho tiempo volcando mi experiencia con un planteamiento claramente didáctico; el número 13 tiene como objetivo llamar la atención y es la suma de una cantidad de golpes que siempre están presentes en un partido. El público al que está dirigido esta obra es variado y amplio, ya que va depender de cuál es la relación del lector con el beach tennis: Para quien ya lo practica, le ayudará a revisar su juego, a incorporar nuevos detalles y a controlar mejor sus golpes; en el caso de que se esté iniciando en este deporte, le servirá para conocer a fondo cada uno de los golpes, con su definición, su análisis y sus progresiones de aprendizaje; si está estudiando temática relacionada con los deportes de raqueta, le permitirá diferenciarte del resto y conocer más a fondo el tenis playa y si trabaja en la enseñanza deportiva, podrá utilizar los conocimientos que aquí se brindan para ampliar su currículum, su oferta y su campo laboral. El proceso de escritura fue muy interesante, este libro es producto de la sistematización de mi trabajo diario enseñando a niños, jóvenes y adultos, y de la investigación resultante de cursos, clases y videos que a su vez potenciaron mis conocimientos. Sabiendo que quería transmitir y el formato práctico quería utilizar, empecé a definir y trabajar cada uno de los golpes, al tiempo hicimos todas las fotos con mi hija Julia. Luego Ángel Soto, un amigo publicista produjo la idea de la maquetación que se mantuvo, y para darle forma solo faltaba confiar la corrección del texto a un profesional, y así se fue gestando la idea del libro. Cabe destacar que me llevó un tiempo vencer el temor que me provocaba el hecho de exponerme públicamente con esta obra, que una vez superado, después de dos años de trabajo, fue cuando encontré a Letrame, editorial situada en la provincia de Almería que me completó el resto del trabajo.

Generalmente proyectos como el de tu libro se suelen autogestionar para ser editados. ¿Fue así el caso o la editorial apoyó y financió su publicación?

Cuando sentí que era el momento oportuno de crear este material no sabía cómo y quién iba a financiarlo. Soy un enamorado de este deporte y esto es parte de mi aporte a su promoción. Me autofinancié hasta tener el libro completo; antes de firmar el contrato con la editorial preparé un avance que presenté a Marcelo Cascabelo, de la empresa Drop Shot, que no dudó en colaborar con la edición. Esta prestigiosa marca, que me apoya en mis actividades, hace años que fabrica más de una decena de palas en cada colección mejorando cada vez más la calidad de sus materiales. Actualmente se puede autopublicar sin tener que recurrir a una editorial para que apruebe tu obra.

¿El libro ya está a la venta? ¿Cómo es su circuito de comercialización (librerías, casas de deporte)? ¿Se venderá también por Internet? ¿Hay posibilidades de que llegue a la Argentina? ¿Posibles traducciones a otros idiomas?

El libro ya se vende en Europa en librerías, casas de deportes y plataformas de comercio electrónico; también en algunas librerías internacionales como Amazon.br (Brasil), Librería de la U (Colombia); Tematika.com y Ozonum.com (Argentina), quienes están a punto de ponerlo a la venta.

Estoy trabajando en la traducción del libro “13 Golpes Los más usados” al inglés, con el fin de llegar a más personas en el mercado internacional.

¿Qué expectativas tenés en relación al aporte que pueda hacer “13 golpes...” a una mayor difusión del beach tennis?

Con este libro de beach tennis mis expectativas son máximas; por poco que parezca, tengo la certeza de que acrecentará la mayor difusión de un deporte joven en plena fase de evolución, dando un primer paso para la creación de bibliografía propia con un material útil de consulta.

Confío que con esta obra quien busque información sobre beach tennis se sentirá satisfecho con el contenido.

¿El libro contiene, a tu criterio, secretos, tips, novedades, cuestiones relativas al deporte que en la actualidad no se conozcan? ¿Por qué estimás que puede atraer a los lectores?

Lo más importante de este libro, además de ser el primero escrito en español, es que también es el primero que se centra en los fundamentos y aspectos técnicos del beach tennis - que busqué sin éxito en su momento - y que da al deporte una herramienta útil, bien sea para iniciarse en la práctica o bien para mejorar aspectos técnicos del jugador. Este es un nuevo y joven deporte que por las características del terreno de juego, la altura de la red y la velocidad de la pelota - entre otras -, está lleno de pequeños grandes detalles que lo hacen único y lo diferencian de los otros deportes de raqueta, desde el posicionamiento, el desplazamiento, hasta la correcta ejecución de los golpes. El lector interesado en el tenis playa, el que piensa iniciarse en la práctica, el que ya está jugando o el que ve la posibilidad de desarrollar su actividad profesional como monitor o instructor verá satisfechas sus expectativas.

¿Has presentado ya la obra en España? ¿Dónde? ¿Qué recepción evaluás que ha tenido?

La obra la he presentado en medios de comunicación por el momento, con una repercusión sorprendente entre los aficionados y deportistas en general. En España, el interés en el tenis playa por parte de clubes que ofertan deportes de raqueta es creciente, así como hay algunas webs de padel y tenis interesadas en compartir esta información.

Más allá del libro, hemos observado que desarrollás una política de difusión activa del beach tennis mediante la web ¿Con qué resultados?

Los resultados son satisfactorios, mucha más gente conoce el beach tennis gracias al trabajo que realizamos y que solo suma a la popularización de este deporte. Hay mucho por hacer y en ese camino estamos sumándonos a distintas iniciativas. Soy integrante de la Federación Andaluza de Tenis como Presidente del Comité de Tenis Playa, y trabajamos junto con los distintos clubes creados en los últimos años promoviendo y aumentando el número y calidad de las competiciones. También como profesor, soy quien dicta los Cursos de Instructores de Tenis Playa desde el año 2015. Y en este trabajo federativo se ha creado una licencia de tenis playa a un precio accesible que brinda coberturas y protege a los jugadores. El apoyo de las marcas y de los organismos públicos es muy importante para el desarrollo y la concreción de objetivos de promoción. Cada vez son más las instalaciones en clubes, indoor inclusive, que apuestan por esta modalidad deportiva además de quienes funcionan en la playa.

Finalmente, el último verano hemos visto que, impulsados por el conocimiento de tu tarea, algunos tresarroyenses han empezado a incursionar en el tennis beach en Claromecó. ¿Estás en contacto con esa experiencia? ¿Tenés pensado visitarnos para profundizarla?

Sé que amigos tresarroyenses que juegan están fomentando la práctica en la costa, algo que me llena de entusiasmo. Muchos empezaron a jugar antes; ellos y yo sabemos que es una experiencia que requiere trabajo y constancia por parte de todos los involucrados, una experiencia que estaré encantado de compartir con todos llevando mis vivencias y aprovechando a visitar esta villa balnearia que es parte importante de mi vida. Claromecó cuenta con una arena y un entorno natural muy apto para la práctica del beach tennis; en Argentina hay muchas personas generando cosas para promover este deporte y todo lo que yo pueda hacer para sumar, es de todos. Los animo a seguir, es una tarea que lleva tiempo y dedicación, pero el resultado es siempre satisfactorio.

