Dar la nota

LA TRESARROYENSE BEATRIZ PETERSEN OBTUVO EL MEJOR PROMEDIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA PLATA

Tras finalizar la carrera de Comunicación Social y ya trabajando como docente, su contacto con el mundo de la narración la impulsó a continuar sus estudios y emprendió la cursada de Letras, también en la Universidad de la Plata. Este año, resultó con el mejor promedio de esa alta casa de estudios, que le otorgó un reconocimiento a su mérito. Además la premiaron el Gobierno bonaerense y el Municipio platense. Es Beatriz Petersen, que en primera persona cuenta su experiencia a los lectores de “El Periodista”

Enero 2017

Contanos cómo fue tu recorrido académico en la Universidad de La Plata. ¿Con qué inquietudes te acercaste a estudiar allá?

Después de haber estudiado un tiempo en Dinamarca, volví con la inquietud de formarme en un campo que estuviera vinculado con los idiomas, las distintas manifestaciones de la lengua, la indagación cultural. En ese momento, me pareció que Comunicación Social ofrecía un combo que se aproximaba bastante a mis propósitos.

Hiciste más de una carrera. ¿Por qué Letras como segunda elección?

La Licenciatura en Comunicación fue una carrera importante para la construcción de una perspectiva panorámica. Cuando me recibí, completé el trayecto del Profesorado y empecé a trabajar como docente en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Primero en la cátedra de Radio II y luego en un espacio interdisciplinario vinculado con la narración. Ese equipo estaba formado, entre otras especialidades, por fonoaudiólogas, narradoras orales y varias profesoras en Letras. Esos años constituyeron una bisagra, porque avivaron el deseo de meterme con la literatura en profundidad. Así fue que, a fuego lento, empecé a estudiar Letras. En ese momento, dejé la docencia y realicé mis primeros pasos en el campo editorial. Estuve un tiempo en el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y luego pasé a trabajar por proyectos, algo mucho más inestable, pero que ofrecía la flexibilidad necesaria para poder sostener las exigencias del estudio. Para cuando me quise acordar, estaba totalmente involucrada con la temática literaria y Letras se había vuelto una prioridad.

Las calificaciones que lograste y el posicionamiento que conseguiste como mejor promedio, ¿son fruto de una búsqueda o se dieron como una consecuencia natural?, ¿qué pensás?

Tuve la suerte de poder estudiar una carrera que me apasionaba, así que le puse el corazón. Aunque Letras es muy exigente, disfruté del desafío y en cada oportunidad traté de sacar lo mejor de mí. El promedio que obtuve fue el resultado de haber recorrido el camino de esa manera, pero no una meta en sí. De hecho, mi gran alegría había sido poder terminar la carrera en diciembre de 2015. Ya con eso me sentía plena. Fue una sorpresa enorme saber que había obtenido el promedio más alto de la carrera, pero lo más inesperado fue cuando me informaron que tenía el mejor promedio de toda la Universidad Nacional de La Plata.

En ese derrotero, ¿hubo alguna materia en particular que costó más de lo que suponías?

Las últimas materias que me quedaron pertenecían al bloque de las literarias: Literatura Argentina, Española y Latinoamericana. Las tres tienen programas hermosos pero enormes. A veces pensaba que no iba a poder procesar tanta información, pero como dicen: “Un elefante se come bocado a bocado”. Asumí que esas asignaturas demandaban más tiempo que las otras y, con paciencia, las superé. Además, esto dicho en tono de confidencia, contaba con un recurso emocional infalible: mi tío Pinoto que, desde el campo, mandaba buena onda cada vez que tenía que rendir un examen. Fue trabajo de equipo, medalla para el tío Pinoto.

¿Hacia dónde pensás orientar tu actividad profesional luego de la etapa académica o de estudios?

Desde hace varios años vengo fogueándome en el ámbito editorial, en distintos roles: corrección, macroedición, redacción, traducción. Un trabajo que me dio mucha satisfacción hacer fue la traducción de “A través de la Patagonia”, un diario de viajes escrito por Florence Dixie que salió en 2014, en la Colección Viajeros de la Editorial Continente. Planeo continuar con ese tipo de proyectos, pero también quisiera volver a la docencia, es un campo en el que tuve experiencias muy valiosas.

Actualmente estoy concentrada en la literatura para niños. Es un terreno desafiante, en el que me estoy formando de la mano de personas que tienen una reconocida trayectoria. Por suerte, hay gente que sabe mucho y yo tengo muchas ganas de aprender. Por inquietud personal, publico una parte de ese trabajo de crítica literaria en un blog (www.libroenelojal.blogspot.com.ar). Se trata de una propuesta alternativa que busca difundir experiencias y contenidos literarios significativos sin el encorsetamiento propio del circuito formal de la crítica académica.

¿Qué significa para vos el reconocimiento que recibiste de parte de la gobernación?

Cada una de las tres distinciones que recibí este año tuvo un peso particular. La otorgada por la UNLP el 22 de noviembre tocó una fibra más emotiva. Además del diploma como Alumnos Distinguidos, nos entregaron un prendedor con las emblemáticas hojas de roble. Es un detalle pequeño, pero simboliza el lazo de pertenencia a una tradición académica. Representa, a la vez, una manera de despedirnos de la Universidad y una forma de inscribirnos en su historia.

Por otra parte, el Premio Gobierno de la Provincia de Buenos Aires puso el énfasis en el esfuerzo, el compromiso y la voluntad de superación de los mejores egresados provenientes de distintas instituciones superiores ubicadas en suelo bonaerense. Aunque implicaba un reconocimiento personal, me sentí un poco con la responsabilidad de una embajadora. Tenía conciencia de haber llegado ahí con el acompañamiento de todos los que forman parte de la actividad cotidiana de la UNLP: mis compañeros, los docentes, los bibliotecarios y el resto del personal no docente.

La ceremonia fue ágil y cálida; la organizaron el jueves 15 de diciembre en el Salón de Usos Múltiples de la Casa de Gobierno. Cada egresado estuvo acompañado por una autoridad académica; en mi caso, compartí el acto con el Dr. Juan Carlos Martín, prosecretario de Relaciones Institucionales de la UNLP. Dos funcionarios provinciales, en representación de la gobernadora María Eugenia Vidal, nos entregaron un diploma enmarcado y una medalla.

La última distinción que recibí ―aprovecho para agradecerla porque no pude estar presente-, fue el Premio Joaquín V. González otorgado por la Municipalidad de La Plata. Más allá de la alegría, tomo todos estos reconocimientos con serenidad, como parte de un proceso del que participaron muchas personas, a las que les agradezco el apoyo. Pienso que lo más importante es el camino que queda por recorrer, ¡el viaje sigue!