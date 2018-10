“D” naranja

LA EXPERIENCIA DEL BASQUETBOLISTA NORTEAMERICANO JAMES DESHAWN DANZEY EN TRES ARROYOS

En pleno disfrute de su adaptación al modo de vida argentino, no sin valorar la tranquilidad tresarroyense, James DeShawn Danzey, o simplemente “D”, compartió con “El Periodista” una charla en la que recordó sus orígenes y contó cómo llegó al básquet local. Aseguró que le gustaría quedarse en el país cuando deje de jugar, y admitió que de no lograr militar en una instancia superior del deporte, también está dispuesto a permanecer en Tres Arroyos. Entrevista exclusiva

Octubre 2018

El tipo intimida, por altura, por contextura física, pero a los dos minutos de hablar con él, cualquiera se da cuenta de que está frente a una persona absolutamente amigable, predispuesta al diálogo, pese a las barreras idiomáticas.

James DeShawn Danzey, más conocido como “D” en el ambiente de la naranja, lleva apenas un par de temporadas jugando al básquet en Tres Arroyos. El estadounidense comenzó su camino a nivel local en la experiencia 2017 (luego trunca) de El Nacional-Sports Center, y continúa actualmente en el club Argentino, en donde ya se hizo querer por todo el mundo.

Tan a gusto está en la ciudad que piensa en quedarse. Afirma que “Dios me puso en este lugar por alguna razón”; asegura que aquí ha encontrado “una nueva familia” y que día a día trata de aprender cada vez más de las costumbres, lengua y cultura en la que le toca desenvolverse.

Gracias a la ayuda invalorable de Iñaki, un juvenil de las filas argentinistas que ofició de traductor, “El Periodista” entabló un cordial mano a mano con el americano, en el que relata su amor por el básquet y la novedosa experiencia que atraviesa en suelo tresarroyense.

Contanos algo acerca de tus orígenes. ¿Dónde naciste, de qué manera te acercaste al básquetbol?

Soy de un pequeño pueblo del estado de Alabama, Abbeville. Comencé a jugar al básquetbol a los ocho o nueve años. Me gusta practicar este deporte, me apasiona, y justamente llegué a Argentina para intentar que siga siendo mi medio de vida. Por otra parte, siempre me fascinó conocer gente nueva, lugares distintos, y esta experiencia me da esa posibilidad. Dios me puso en este lugar por alguna razón. En mi tierra natal, en noveno grado ya jugaba con los más grandes. Creyeron en el talento que yo tenía. Después de terminada la escuela, pasé a competir durante dos temporadas como junior en un colegio superior. Posteriormente, milité en un nivel un tanto más bajo al del básquet universitario, y también actué en ligas semi profesionales. Pero no pude hacerlo durante mucho tiempo, porque la gran cantidad de viajes complicaban esa posibilidad.

¿De qué manera comienza tu vinculación con nuestro país?

Mi relación con Argentina comienza luego de conocer en Chile al entrenador Pablo Pastore. La liga en donde yo estaba participando se canceló, por falta de sponsors. Se contactaron conmigo desde la ciudad de Valdivia, para jugar allá, él me vio y le causé buena impresión. De cualquier manera, después de la experiencia en el país chileno y antes de venir a Tres Arroyos, estuve trabajando en otro rubro en Estados Unidos. Posteriormente surgió la chance de llegar a esta ciudad, para jugar en El Nacional Sports Center. Fue una experiencia distinta. Como era el primer año del club incursionando en el básquet, intentaron mantenerse, aprender, y desde mi lado significó el contacto inicial con la forma de juego de la liga de Tres Arroyos. En el Decano conocí buena gente.

¿Cómo se concreta tu llegada a Argentino?

La llegada a Argentino no resultó para nada complicada. Soy una persona a la que no le cuesta adaptarse a lugares distintos. Siempre que arribo a una ciudad o a un club, estoy dispuesto a conocer nueva gente, a establecer relaciones. Cuando entré en contacto con todos los que trabajan en la subcomisión de básquet del club, inmediatamente supe que se trataría del mejor equipo en el que podía jugar acá en Tres Arroyos, por la calidad humana que demuestran. Me han tratado siempre muy bien, estoy realmente cómodo aquí.

¿Qué representa para vos la posibilidad de jugar en la liga local?

Significa para mí una oportunidad distinta, una nueva vida. La ciudad me atrajo desde un principio. Habrá que ver si en algún momento aparece la posibilidad de competir en un nivel superior, pero si no fuera el caso, me gustaría quedarme a vivir acá.

¿Qué cosas te atraen de Tres Arroyos?

Lo que más me gusta es su tamaño de ciudad. No es ni muy grande ni muy pequeña, y para mí eso está bien. Hay muy buena gente, lo veo como un lugar tranquilo, relajado.

Formás parte de un plantel que por diferentes razones está compuesto por muchos elementos jóvenes, lo que permite que asumas gran protagonismo en cada juego…

En el básquet, a veces hay que adaptarse a diferentes situaciones. En el caso de Argentino, hemos padecido varias bajas por lesión de los basquetbolistas de mayor experiencia del plantel, y me ha tocado compartir muchos minutos en cancha con los más jóvenes. De cualquier manera, soy una persona muy fuerte desde el punto de vista de lo mental, y no me molesta tomar la responsabilidad de asumir el protagonismo de la ofensiva. Mirándolo desde otro punto de vista, también es bueno para los chicos compartir su experiencia con gente de mayor oficio, para que puedan aprender. Creo que una parte de mi tarea como jugador es ayudar al equipo, y en ese sentido trato de hacer lo mejor. Cuando entrás a la cancha tu edad no importa, es uno contra uno.

¿Qué valoración hacés de tu entrenador, Gabriel Colamarino, y del torneo local?

Gaby es un técnico apasionado por este deporte, le pone mucha intensidad al juego. Lo entiende muy bien, y a mí eso me agrada. El torneo de Tres Arroyos me parece muy competitivo, se juega con intensidad. Cuando entro a la cancha, sé que todos van a intentar defenderme muy duro, me van a tener en cuenta. De cualquier manera, no miro tanto lo que hagan mis rivales, sino que primeramente me preocupo por lo que mi equipo pueda desarrollar dentro del rectángulo. Soy muy pasional para afrontar este deporte, y a veces puedo llegar a demostrar mis emociones dentro de la cancha cuando me defienden intensamente. Estoy preparado para que eso suceda, tanto física como mentalmente.

¿Cómo va tu adaptación a las costumbres, idioma, cultura de nuestro país?

Necesito un poco de tiempo para aprender el idioma, pero tengo en mente lograrlo. Me he propuesto hacerlo, estoy tomando clases. Por lo demás, me gusta mucho la cultura o el modo de vida de los argentinos, su lengua, todo. Para mí siempre será una experiencia de aprendizaje vivir aquí, y la estoy disfrutando.

¿Pensás en quedarte en el país, una vez que finalice tu etapa competitiva con el básquet?

Sería bueno que pudiera continuar en Argentina una vez que termine de jugar al básquet. Allí en donde me siento bien recibido, por supuesto que intento permanecer. A veces extraño un poco a mi familia, pero prefiero no pensar demasiado en ello y me concentro en la actividad cotidiana. De todas maneras, se podría decir que en este club y con los amigos que he encontrado en Tres Arroyos se ha formado una nueva familia.