Canal verde

EL JARDINERO TRESARROYENSE IGNACIO MENNA, POPULAR EN YOUTUBE

De formación autodidacta, el jardinero tresarroyense Ignacio Menna es popular en YouTube. “El Periodista” trae su peculiar historia

Junio 2018

Ignacio Menna es un joven jardinero de Tres Arroyos al que le gusta innovar en su trabajo. Si bien nació hace 26 años en Mar del Plata, hace 24 que vive en Tres Arroyos y se considera coterráneo. Desde el 2011 tiene un canal de YouTube en el que explica sus conocimientos en la jardinería y con el que ha adquirido popularidad, ya que le escriben de todas partes del mundo solicitando ayuda o para debatir e intercambiar ideas.

De formación autodidacta, Menna comenzó con los trabajos de jardinería desde sus 15 años. Por influencia de su familia italiana y española, dice que el interés lo trae inculcado culturalmente, que el aprecio de dichas comunidades hacia la jardinería es significativo. Desde sus inicios, ha trabajado a prueba y error hasta especializarse. Estudió agroalimentos y perito en granos en el CRESTA, y ahora está terminando la Licenciatura en Desarrollo Local y Regional. Una de las actividades que realiza es el mantenimiento de jardines, en el que hace poda, corta el césped, trasplante y cultivo. Está realizando un curso de paisajismo, también en el CRESTA, para mejorar sus habilidades en ese campo. Además, tiene su propio cultivo desde tres años. Su canal de YouTube se llama “Nacho manos verdes”, en el que enseña pero también aprende de mucha gente. El canal le brinda visibilidad y experiencia. Lo abrió por una necesidad: cuando buscaba determinados videos de jardinería, no estaban o estaban en inglés. Comenzó a investigar y se dio cuenta de que la cultura norteamericana es superior y está más desarrollada en ese ámbito que la nuestra, por ende, empezó a traducir algunos vídeos y a producir otros que hacían falta. Lo hizo por iniciativa propia y desinteresada. Recién ahora, después de varios años, ha logrado que su sitio tenga cierta monetización. Menna explica que se toma su trabajo muy en serio y que no le gusta generar contenido frívolo. “Estoy aprendiendo sobre injertos y paisajismo, que es un área que no tenía tan clara”, dice Menna, quien trabaja constantemente en su formación.

El año pasado, fue invitado al Museo Mulazzi para brindar un taller a niños de entre 4 y 12 años: “Fue muy lindo, hablar de jardinería y estar con los niños fue espectacular, tengo un instinto paterno y una empatía con ellos muy grande”, señala.

Amor por la naturaleza

Empezó a cultivar porque ama la naturaleza, le apasiona la jardinería y necesitaba desarrollar y expresar sus conocimientos en su patio. Quería probarse y ver qué podía lograr. Sus fuertes son las plantas de interior, los cactus y crasas y los bulbos de estación. También hace semillas, arbustos, árboles y demás, pero en menor medida. Tiene un proyecto denominado “Manos verdes en acción”, en el que vuelca todo su saber. El año pasado participó de la capacitación del programa municipal Fomepro, que es para microemprendedores, y obtuvo un crédito con el que adquirió cuatro mesas de cultivo que usará para expandir los bulbos de estación, una parte de la jardinería que le gusta y que considera muy especial por su faltante.

“Me llama mucha gente grande para que me haga cargo de los jardines que tienen en sus casas, y con ellos aprendo mucho e intercambio conocimientos porque son gente que ha dedicado su vida a la jardinería”, dice Menna. También se acerca a las ferias y trata de hablar con la mayor cantidad de gente posible. Así se forma, aprende y también enseña lo que sabe. “No me gusta guardarme ningún secreto, quiero que todos los que se interesen por esto sepan qué hacer y cómo hacerlo, y que los resultados que ellos tengan con sus plantas sean como los míos o mejores, el conocimiento debe ser universal”, afirma y explica que la transparencia es un pilar importante.

Ignacio, además, pertenece a la fundación Hualipeñ -aves, mascotas y granja-, una asociación civil que se dedica a la difusión de actividades de granja, apoya a productores y organiza exposiciones. Él utiliza su canal de YouTube para intercambiar opiniones con gente de todo el mundo que se pone en contacto, y luego traslada sus conocimientos a todos sus talleres o participaciones. Menna explica que la comunicación con personas de otros países no sólo sirve para enriquecer el intelecto, sino también para hacer intercambios de plantas, algo que se da mucho.

Una aclaración recurrente a la que debe hacer mención Ignacio cuando habla con extranjeros es al clima. Acá es templado y con influencia costera. Por eso, cuando le hablan desde una zona tropical para buscar consejo, no les interesan las explicaciones de otoño e invierno. En otras partes del mundo se da que hay época de lluvia y época seca, mientras que eso acá no es tan constante. El manejo de cultivos difiere dependiendo la zona del mundo en la que se encuentre. “Yo siempre lo primero que les pregunto es de dónde son y en qué estación están, porque es fundamental”, dice Menna, que además de la jardinería, también es un apasionado por escribir y por la música.

Desde que empezó con la jardinería hasta hoy, ha aprendido mucho y sigue aprendiendo. Explica que al principio se le morían muchas plantas y que, hoy en día, por más que sea un especialista, sigue teniendo un margen de error, porque las plantas son seres vivos que tienen distintos comportamientos y que necesitan acompañamiento.

“Lo que más me sorprende de mi carrera es estar participando de talleres y fundaciones, es increíble”, señala. “De la jardinería hay que aprender mucho más que sólo lo estético, es más profunda y enriquecedora hasta en cuestiones básicas como la importancia de la paciencia y el hecho de dar sin recibir a cambio”, dice.

“Mi objetivo personal es tener un vivero de producción propia. Quiero apuntar a eso como objetivo principal. Obviamente que también me gustaría viajar por el mundo y conocer lugares, pero para mí, el vivero sería un sueño”, asegura Ignacio Menna.