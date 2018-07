Banda de sonido

“CASI” TRESARROYENSE, JUAN PEDRO HUICI ESCRIBE MUSICA PARA “FEAR THE WALKING DEAD” Y OTRAS PRODUCCIONES INTERNACIONALES

En su historia familiar están el campo en La Pastora y Claromecó, destinos que visita con frecuencia desde que nació. “Muchas generaciones de Huici pasaron por estas tierras”, dice Juan Pedro, músico, que en la actualidad compone junto a un equipo la música para la cuarta temporada de “Fear The Walking Dead” y “Chefs Table Pastry”, además de tener en carpeta otros proyectos de alcance internacional. En exclusiva para “El Periodista” contó cómo es formar parte, tecnología mediante, de estos ‘tanques’ de la producción de series

Julio 2018

En general contamos, en “El Periodista”, historias de gente de Tres Arroyos, o con relaciones familiares con esta zona, así que como para entrar un poco en ese clima te pedimos que nos cuentes cuál es tu vínculo con “Tresa”, si tenés familiares por acá y si venís –nos han contado que visitás Claromecó-, con qué frecuencia… En definitiva, cuánto hay de por aquí en tu vida…

Mi vínculo afectivo con Tres Arroyos empieza en La Pastora, campo que voy desde que nací hasta el día de la fecha, donde nos reunimos con mi familia desde siempre, además que tengo tíos y primos de “Tresa”. ¡También voy a Claromecó desde que tengo uso de razón y más! Desde que nací también. Parte de mis raíces vienen de Tres Arroyos, muchas generaciones Huici pasaron por estas tierras.

¿La tuya es una familia de músicos? ¿Cómo apareció la música, por qué decidiste convertirla en tu forma de vivir?

Mi familia directa es súper melómana, partiendo de mi papá, fanático de la música clásica, el jazz, música cubana y otros estilos. Por el lado de mi mamá apareció el tango y la raíz más porteña, la canción y los cantautores más populares. Sé que mi tatarabuelo tocaba la mandolina, supo haber violín y un piano dando vueltas por la familia también. Mi relación más directa con los instrumentos empezó con mi hermano Francisco Huici, que me acercó cada instrumento que estaba (y está) a su alcance, para tocar juntos o cada uno por su cuenta. Es así que nos acompañamos en los proyectos que cada uno tiene, otra forma de relacionarnos y otra excusa para seguir jugando siempre. Decidí convertirla en forma de vivir como forma de evolución, autoconocimiento y realización personal. Ojo, cada día sigo cuestionándolo. Esa es la clave, seguir inquieto, no dar nada por sentado y sentirse en movimiento, así me voy a sentir más fiel a mí mismo y a mis decisiones. Ojalá siga con la música siempre, siempre sanadora y compañera.

¿Podés contarnos un poco el recorrido de tu formación como músico?

Empecé a tocar el piano de muy chico, poco tiempo. No entendía muy bien qué estaba haciendo, claro. A partir de ahí tuve a mi hermano y a mis primos Felipe Huici y Martín Huici como el contacto más cercano para tocar y aprender mirándolos. A los 15 empecé a estudiar bajo más seriamente y no paré. Estudié bajo eléctrico, pasé por el Conservatorio Nacional unos meses, después la Escuela de Música de Avellaneda (algo así como un año y medio) y terminé estudiando la carrera de músico instrumentista en la Escuela de Música Contemporánea. Siempre acompañando con clases particulares de instrumento con Maestros como Federico Meier, Javier Malosetti o César Franov (¡gurú!). En la escuela contacté a Hernán Merlo que me introdujo maravillosamente al mundo del contrabajo, instrumento que luego profundicé con Juan Pablo Navarro. Estudié composición con otro Maestro, Marcelo Katz quien me abrió la cabeza y el oído. Igualmente hablar de formación y mencionar solamente profesores o carreras sería un error. Aprendí de músicos, amigos, deportistas, pensadores, escritores…Toda la vida tiene música, como decía el flaco Spinetta.

¿En qué momento elegís el instrumento en que tu carrera musical se desplegaría? ¿Tocás otros además del bajo y contrabajo?

Me acuerdo que a los 15 mi hermano me dijo “Tengo una amiga que vende un bajo, ¿te interesa?” y le dije que sí. Ahí empecé mi compromiso con el instrumento, estudiándolo por muchos años. Seguí con el contrabajo, la guitarra, el piano, el cello, la voz y actualmente estoy estudiando violín. ¡Espero aprender a tocar muchos más!

Imaginamos que en el ámbito académico habrás integrado los primeros grupos. ¿Cuáles fueron? ¿Qué música te identificaba entonces? ¿Y ahora?

Mientras estaba estudiando en la Escuela de Música Contemporánea integré muchos grupos, gané mucha experiencia tocando. Desde la Proyect Band (banda de la escuela que interpretaba arreglos que los alumnos llevaban) y muchísimos ensambles. Ahí conocí a Martín Rur, quien me llevó a ChauCoco, grupo con el que tocamos durante 10 años, editamos 3 discos, hicimos giras y vivimos grandes shows. Recuerdo escuchar mucho a Jaco Pastorius, mucho funk como Tower of Power, Sly and The Family Stone y empezando a escuchar más profundamente jazz. Bill Evans, Miles Davis, John Coltrane, Chet Baker. Integré el grupo Jué Mandinga! Una orquesta de latin jazz que armó mi hermano Francisco que sonaba increíble. Catorce músicos en escena, una aplanadora. Actualmente estoy escuchando muchas composiciones de cuerdas, sean conciertos para algún instrumento solista o simplemente cuartetos. El sonido de las cuerdas me sigue atrapando.

¿Cómo surge la composición en ese camino?

La composición surge desde una necesidad de reflejarme en la música, de encontrar lugares impensados en mí y poder llevarlos a sonidos. En principio me sirvió para salir de mi instrumento principal e ir al piano, descontracturar el estudio y saber que uno puede jugar, sentirse cómodo con ese juego. Hasta armé composiciones con el relato de Víctor Hugo Morales del gol de Maradona a los ingleses. Todo es válido, lo que importa es no dudar y avanzar. Imagínense si Bach hubiera dudado…

“Googleándote” surge que has trabajado como músico en el teatro. ¿Cuándo y cómo surgen esas experiencias? ¿Por qué las elegiste? ¿Lo hacés todavía?

Toqué en varias obras de teatro, en Teatro x la Identidad, toqué en la fábrica IMPA (una obra con acróbatas) y hasta toqué en una obra basada en canciones de Fito Páez. Siempre me pareció movilizante poder interpretar la música en base a lo que estaba viendo en escena. También “coloca” al músico en un segundo plano y uno tiene que reacomodar la función que tiene, los egos y pensar que lo más importante es lo que está pasando con los actores. Actualmente no estoy tocando en ninguna obra y me encantaría componer para teatro.

¿En qué momento aparece la oportunidad de componer para proyectos internacionales? ¿De qué manera se conoce tu música fuera de Argentina para que llegue al interés de quienes te convocaron para esos primeros proyectos? ¿Cuánto tiene que ver la tecnología de comunicaciones, la ‘globalización’, si se quiere, en esto?

Conocí por medio de un amigo alemán a un compositor estadounidense, Saunder Jurriaans. Tocamos un tiempo acá en Argentina y armamos un vínculo de amistad. Fugazzeta, moscato y mucho folk. El ya estaba componiendo para películas. Mi trabajo fue insistirle cada vez que hablaba con él, que podía grabar algo de música. Por suerte soy bastante cabeza dura con eso. Se me pone una idea en la cabeza e insisto hasta que lo logro (¡puede fallar!). Me convocó a modo de prueba para la serie “Dirty Money” de Netflix y aproveché la oportunidad, le puse todo. ¡Por suerte le gustó lo que hice! Todo lo que grabé lo hice desde mi estudio, no tuve que viajar a EE.UU. Una gran ventaja del avance de las tecnologías de hoy en día. Pensar este escenario hace 20 años hubiera sido imposible.

Ahora es el momento de hablar de “Fear The Walking Dead”, ¡una serie que mira el mundo! Tenemos entendido que has compuesto música para la cuarta temporada, que es la que se está emitiendo en este momento. ¿Cómo surge esta posibilidad? ¿Veías la serie?

Al entrar en el equipo de Saunder surge la posibilidad de hacer la música de “Fear The Walking Dead” 4ta temporada. Yo había visto unos capítulos de “The Walking Dead”, ¡nada más! Es un aprendizaje diario, componer tanta música en tan poco tiempo, trabajar en equipo, comunicarme en inglés con los integrantes todos los días, saber hacer todas las tareas, desde componer y grabar hasta trabajos más técnicos. Actualmente estamos trabajando en el capítulo 10 (16 en total). Corre mucha adrenalina y hay poco tiempo para dudar.

Contanos cómo trabajás para musicalizar un capítulo, y qué experimentás cuando, como espectador, te encontrás con el producto terminado. ¿Tuviste que viajar? ¿Trabajás desde Argentina?

Empiezo mirando el capítulo entero para entender la dirección de la historia. Nos mandan músicas de referencia y tenemos los puntos de entrada y salida de cada tema. Tengo muchos mecanismos para componer y grabar, actualmente me divierte empezar por el final de la escena y después compongo el principio. A veces empiezo grabando un piano, un violín o un cello y empiezo a construir desde ahí. Lo más importante que nos permite la tecnología hoy en día es poder silenciar o borrar algo que grabamos. Es decir que lo que importa no es el punto de partida sino cuál es el resultado final. Por ahora estoy grabando y componiendo en mi estudio, trabajamos sincronizando carpetas así cada integrante del equipo tiene la música que compuso el compañero. Espero poder viajar pronto y trabajar en algún proyecto (físicamente) en el exterior.

A partir de componer para un tanque como FTWD, ¿aparecieron otras propuestas?

Pronto voy a hacer la música de un documental sobre la psiquiatría en EE.UU, además de otros proyectos que no voy a nombrar por cábala. Sigo haciendo música para publicidad también.

¿De esta chance surgió participar con tu música de Chefs Table Pastry, que podemos ver por Netflix?

Exactamente. Musicalizamos un capítulo sobre Corrado Assenza, un chef de Noto, Sicilia. Pude conectar con mi sangre italiana y tocar la mandolina como mi tatarabuelo! Un placer hacer música tan viva y contando la historia de un chef que se preocupa por su región, sus productores y su cultura. Recomiendo que lo vean, Assenza genera inspiración.

¿Creés que este tipo de laburo es tu futuro en la música o pensás en otros proyectos? ¿Hoy formas parte de grupos, tocás, cómo es tu vida como músico más allá del compositor?

¡Pienso que quiero seguir haciendo esto un buen rato! Actualmente además de grabar y componer, doy clases y formo parte del grupo de Lisandro Etala, gran amigo, compositor y cantante donde lo acompaño con el bajo. Estoy tocando menos que antes, a conciencia. Concentrar la energía y aprovecharla.

¿Te imaginás viviendo de la música fuera del país?

Donde sea que esté, voy a vivir de la música. Ojalá la vida me siga sorprendiendo como hasta ahora.

¿Has recibido algún reconocimiento o premio? ¿Tenés alguna fantasía o sueño al respecto?

No recibí ningún premio aunque mi propio premio es confiar en mis decisiones. Aun así, a fuerza de trabajo, constancia, dedicación y amor, llegarán de los otros.