Aceite y sal

TODO LISTO PARA PLANTAR ESTE MES LOS OLIVARES DE CLAROMECO, A METROS DEL MAR

A fines de noviembre, 1300 ejemplares de la variedad arbequina serán plantados en forma artesanal en el predio destinado al proyecto olivícola que diseñó el claromequense Marcelo Abraham. Para el 2021 estarán listos para la primera prensada de aceite, con marca registrada. Feliz con esta evolución de la iniciativa que tanto impulsó buscando reactivar la economía de la villa fuera de la temporada, Abraham compartió hasta el último detalle del emprendimiento con “El Periodista”

Noviembre 2016

Finalizado el período en que aún pueden aparecer heladas tardías, probablemente entre mediados y fines de noviembre, se hará la primera plantación de especies en el predio de Olivos del Mar, un emprendimiento en el que Marcelo Abraham tiene cifradas esperanzas de crecimiento no ya para él mismo y los socios que se han incorporado –Gustavo Saint Martín y Valeria Urrutia-, sino para todo Claromecó. Serán 1300 plantas que, con mucho cuidado y una labor totalmente artesanal, estarán produciendo su primera prensada de aceite en abril de 2021, y las expectativas son muy importantes, ya que el asesoramiento especializado que ha recibido la empresa -que está en plena conformación-, indica que van por muy buen camino.

“Todos somos de aquí, de Claromecó. Hubo que trabajar mucho para que esta idea mía, este proyecto, lograra aceptación y especialmente se consiguiera el predio. La inversión sin duda era importante, pero sabía desde el principio que iba a funcionar. No era fácil conseguir apoyo económico para arrancar, pero ellos (Gustavo y Valeria) se acercaron, y aun viniendo de otras actividades que no tienen nada que ver con esto, confiaron e hicieron su aporte. De alguna manera yo estaba bajando los brazos, y eso me dio una mano muy grande. Ahora, además de mi inversión, yo me encargo del trabajo en el campo. Y ahora estamos haciendo todos los papeles para que la empresa quede formalizada”, explicó Abraham, que continúa, a pesar de que trabaja diariamente en esta iniciativa, en su rol como docente en el Instituto Secundario.

El cuarto hijo

La sesión del 21 de abril pasado en el Concejo Deliberante, en la que se decidió ceder al emprendimiento un predio de 10 hectáreas en la Estación Forestal, fue el alumbramiento de Olivos del Mar. “No olvido más ese día porque para mí fue como el nacimiento de un cuarto hijo. No hay nada más importante que hacer aquello que te gusta. Así que el 22 ya estaba trabajando”, aseguró a “El Periodista”.

Desde aquel momento, “Pepo”, como lo llaman todos en Claromecó, inició solo un camino durísimo de preparación del terreno donde se asentarán los futuros olivares. Si algo tiene este proyecto es que justamente no se le puede sacar el cuerpo ni un segundo: buena parte de las labores se hacen a mano, en forma artesanal, y en eso reside también la expectativa del emprendedor: sus avances irán dando cada vez más trabajo a la gente de la villa.

“Yo estoy contento y agradecido, por eso el trabajo no me pesa. Pero cuando llegué al terreno me encontré con cosas que no esperaba: era bastante más difícil de lo que había pensado. Los pasos que había que cumplir para llegar a la actualidad, cuando ya nos estamos preparando para poner las plantas, consistían en preparar primero el terreno, luego el marco de plantación, las lomadas, pero siempre controlando hormigas y sobre todo desmalezando, permanentemente. Porque así como se trata de un suelo muy bueno, profundo, arenoso, ideal para el cultivo de olivo, también es muy bueno para las malezas, así que hay que controlar mucho”, señaló Marcelo.

El primer paso fue la limpieza del predio, que no resultó sencilla, y después vino todo lo demás hasta lograr que todo esté preparado para recibir las plantas. “Estas 10 hectáreas fueron un monte de pinos que fueron cortados por un aserradero en el año 2002, para entregar leña a indigentes en Tres Arroyos; en 2014 fue arrasado por el fuego, y quedaron los tocones, a 20 centímetros del suelo. Más de 400 tocones saqué yo solo, y después de ese paso, siempre controlando las hormigas –en esa época había muy pocas, ahora están a full así que hay que vigilar mucho más-, hubo que comenzar con el marco de plantación que es de 3x6, tres metros cada planta y seis entre líneas. Y hubo que colocar 800 tutores, palos que provienen de Entre Ríos y que están tratados con diferentes sales para que conserven una vida útil en la tierra y no se pudran mientras acompañan el desarrollo de la planta, alrededor de unos 4 años”.

En plena tarea de colocación de tutores se sumó uno de los jóvenes que está trabajando, Germán, y más tarde se incorporó Francisco. “Con ellos hicimos las lomadas, como un aporte de tierra, una montañita, que se hace entre planta y planta por el que va el circuito de riego con los picos. En principio yo no lo tenía pensado hacer, porque básicamente lo que previenen esas lomadas son los encharcamientos cuando llueve mucho de golpe, que son malos para el olivo. Pero como acá hay tanta arena drena todo, aquí llueven 100 milímetros y al ratito no queda nada de agua. Sin embargo, nuestro asesor nos recomendó hacerlas y lo cumplimos”, aseguró.

“Un boom para Claromecó”

Leonardo Moral Torés es ingeniero agrónomo, sanjuanino, egresado de la Universidad Nacional de Cuyo y con un Master en Olivicultura y Elaiotecnia de la Universidad de Córdoba en España, y como asesor de otros emprendimientos olivícolas cercanos a Tres Arroyos, llegó hace un tiempo a esta zona. Su aporte fue fundamental para que Marcelo Abraham mantuviera e incluso viera crecer su entusiasmo por el proyecto. “Es muy reconocido a nivel nacional e internacional. Me lo nombró gente para la que está trabajando, porque él viene de San Juan bajando, controlando y asesorando en campos de olivos, lo ubiqué y logré que viniera. Se quedó enamorado del lugar, y él mismo se ofreció a darme una mano con su asesoramiento, y no dudamos en decirle que sí. Y en principio me vio como un poco atrasado respecto al manejo del suelo, por eso me ayudó mucho a planificar y llevar adelante un control más profundo”, describió “Pepo”.

Pero lo más importante, según el ingeniero, es que el terreno y todo cuanto lo rodea son más que propicios para el desarrollo de los olivos. “Coincidimos en que por la diversidad genética, plasticidad de la especie, condiciones climáticas, Claromecó tiene todo el potencial para convertirse en un importante productor. El considera que esta zona va a hacer historia en la producción olivícola en esta zona. De hecho, está tan entusiasmado que en poco tiempo lo vamos a tener de nuevo por acá, porque se va a hacer una escapadita cuando estemos plantando para dejarnos unos consejos. Es alguien con mucho estudio y conocimiento, pero muy sencillo y de excelente trato, además de muy claro para explicarnos”.

El plantado

Un pequeño retraso en la adquisición de las plantas, que estaba prevista en Coronel Dorrego, hará que los ejemplares provengan finalmente de Mendoza. “Lo que sucedió fue que necesitábamos sí o sí contar con energía eléctrica en el predio para poner en marcha el sistema de riego, entonces tuvimos que comprar primero un grupo electrógeno. Y respecto a las plantas, tanto en Dorrego como en Mendoza manejan plazos de entrega. Para los de Dorrego no llegamos con el tiempo y con Mendoza tuvimos suerte y las pudimos comprar, aunque los costos son otros. Lo que dice Leonardo, y coincidimos con él después de mostrarle el régimen de lluvias de este año acá en Claromecó, donde hace unos cuatro meses que no cae una precipitación de más de 15 mm, es que la humedad del suelo es espectacular, de hecho no podía creer que se mantuviera húmedo en estas condiciones. Y es una pena crear todo un sistema de riego con este régimen y el tipo de suelo, pero lo tenemos que instalar igual porque en los primeros tiempos, el stress del plantado lo va a requerir. Después, se va a regar muy poco en realidad”, describió el emprendedor.

A propósito del riego, el sistema ya cuenta con el pozo, la bomba y el grupo electrógeno, además de las lomadas entre las futuras plantas. “Nos faltan las cañerías, pero lo cierto es que hoy los costos son de alrededor de un 30% más. Por eso necesitamos terminar de formar la empresa, por nuestro orden, una mayor transparencia y para que después vengan las ayudas o los créditos. Una vez que podamos empezar a instalarlo, hay que colocar cañerías subterráneas, luego las mangueras sobre las lomadas y luego llega el plantado. Para esa etapa habrá que incorporar algunas personas más, y después dos serán las que queden afectadas al trabajo en forma permanente”, señaló.

La plantación estaría iniciándose una vez cumplidos todos estos pasos, acompañados en forma constante por la limpieza y el desmalezado. “No sólo de estas dos hectáreas, que es lo que se va a plantar ahora, sino de todo el perímetro. Porque hay que tener mucho cuidado con las plantas, han quedado ramas tiradas alrededor, debajo de las cuales aparecen hormigueros, de todo…Hay que buscar el momento y el lugar para quemarlas. Es un trabajo sumamente artesanal el que estamos haciendo, y en ese aspecto Leonardo nos decía que es muy valioso este tipo de emprendimientos. Y que funcionando bien el sistema de riego, no importa plantar en diciembre. Porque lo cierto es que una vez que estén las plantas ya no se puede utilizar ni una mínima intervención con herbicida porque se pueden matar. Hay que ir haciendo todo muy despacio, como hasta ahora”, sostuvo Abraham.

El futuro

Una vez completado el plantado de estas dos hectáreas, Olivos del Mar se extenderá hasta completar las 10 originales del proyecto, es decir la totalidad del predio. “Las que vamos a plantar ahora son 1300 unidades, y la tarea se hace a mano, en un pequeño equipo: uno saca la planta del estuche y planta, otro le realiza tres ataduras al tutor y un tercero le coloca una polaina de plástico que protege a la planta de las liebres, que suelen morder los tallos buscando agua. Y así, en forma sincronizada, se colocan todas. La idea es que el año que viene podamos avanzar en las otras 8 hectáreas”.

Son cuatro años los que habrá que esperar para obtener la primera prensada, prevista para abril de 2021. “Por eso insisto tanto en que este proyecto está pensado para reactivar la economía del pueblo fuera de temporada, porque la cosecha se hace en abril, mayo y junio, cuando ya no hay actividad turística. Sería seguramente más rentable y más fácil de recuperar comprar tres o cuatro terrenos y hacer diez cabañas, pero no se daría trabajo a nadie. Y lo que me hace más feliz a mí es eso, trabajar con gente joven, iniciarlos en un nuevo oficio, y lo que les digo siempre a los chicos que me ayudan es que dentro de unos años, cuando pasen por el predio, van a poder contarles a sus hijos o nietos que esos olivares los plantaron ellos. Siempre los estimulo a pensar en eso, a pesar de que sufren el calor, porque en el microclima que hay en este lugar ya hace 18 a 20 grados y el sol quema…Además, es importante incorporar otra especie más al Vivero, que no sea sólo pino y eucaliptus”, consideró.

Este año, la variedad a plantar será arbequina, y la idea, más adelante, es incorporar picual, porque en definitiva, con la marca ya registrada de Olivos del Mar, lo que se pretende es comercializar un producto terminado. “Nosotros pensamos en prensar, fraccionar y comercializar un producto artesanal que se venda en los supermercados y otros locales del partido de Tres Arroyos, en principio, y después, si se puede, vender en otros lugares y hasta exportar. Queremos que la marca Olivos del Mar y su blend, de un 80% de arbequina y un 20% de picual, sea reconocida. Leonardo nos ha dicho que va a ser un aceite exquisito, y no tenemos dudas del potencial del predio y del suelo. Hoy tenemos que seguir trabajando como si plantáramos mañana, para lograr que una vez que estén las plantas, se continúe con el mantenimiento”, apuntó Marcelo.

Sobre el final, recordó que “el proyecto nació, además, para darle vida a un Vivero que parece tan triste después de lo que ha pasado, y por eso la gente que pasa por el predio lo agradece. Y claro, para darle trabajo a la gente de Claromecó, y estimular a los productores de la zona a que se animen a hacer su propia plantación, prensar en Olivos del Mar y tener su propio aceite. Esto no es solo para rédito económico: es un proyecto educativo, cultural y turístico”, concluyó Abraham.